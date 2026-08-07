জুলাই মাহত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰীৰে ভাৰতৰ অভিলেখ
প্ৰায় ৩,২৭,৯০১ খন বাহন কেৱল জুলাই মাহতে বিক্ৰী হৈছে ৷ যি সমগ্ৰ বছৰটোৰ তুলনাত ৬৬ শতাংশ অধিক বিক্ৰী ৷
By ANI
Published : August 7, 2026 at 6:11 PM IST
নতুন দিল্লী: বাহনৰ বজাৰখনত জুলাই মাহটো ভাৰতৰ বাবে এটা সন্তোষজনক মাহ আছিল ৷ এই মাহটোত ভাৰতে সৰ্বাধিক সংখ্যক ইলেক্ট্ৰিক বাহন বিক্ৰী কৰে ৷
ভাৰতে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ মাহেকীয়া খুচুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক বিক্ৰীৰে এই অভিলেখ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ প্ৰায় ৩,২৭,৯০১ খন বাহন কেৱল জুলাই মাহতে বিক্ৰী হৈছে ৷ যি সমগ্ৰ বছৰটোৰ তুলনাত ৬৬ শতাংশ অধিক বিক্ৰী বুলি পৰিগণিত হৈছে ৷
এই মাহত দেশত বিক্ৰী হোৱা প্ৰতি আঠখন বাহনৰ ভিতৰত এখন ইলেক্ট্ৰিক বাহন আছিল । ফেডাৰেশ্যন অৱ অটোম’বাইল ডিলাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যনে এই তথ্য সদৰী কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত ইন্ধনৰ নাটনি অথবা মূল্যবৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকসকলক নিজৰ পছন্দৰ বাহনখন ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিবলৈ যেন বাধ্য কৰাইছে ৷ যাৰ বাবে অধিক সংখ্যক গ্ৰাহকে নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ ইলেক্ট্ৰিক বাহন ক্ৰয় কৰাটোক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷
বাহন বিক্ৰীৰ পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এফএডিএৰ উপ-সভাপতি ছাই গিৰিধৰে কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত ভাৰতত এমাহৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ইলেক্ট্ৰিক বাহন ক্ৰয় কৰা হৈছে ৷ ভাৰতে ৩,২৭,৯০১ খন ইলেক্ট্ৰিক বাহন বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আগৰ বছৰৰ তুলনাত এই পৰিসংখ্যা ৬৬% লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিক্ৰী হোৱা প্ৰতি আঠখন বাহনৰ ভিতৰত এখন ইলেক্ট্ৰিক বাহন আছিল ।’’
আগষ্ট মাহত সকলো ডাঙৰ বিলাসী বাহনৰ শিতানত বজাৰৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি পাইছে । বৈদ্যুতিক দুচকীয়া বাহনৰ অংশীদাৰিত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২ লাখৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে ৷ চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত এই পৰিমাণ ১০.৬ শতাংশ আছিল ৷ ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ৭.৭ শতাংশৰ তুলনাত ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত তেওঁলোকৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ১১.২ শতাংশ আছিল ।
একেদৰে যোৱা মাহত ৬২.৭ শতাংশ আৰু ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ৬০.৩ শতাংশৰ তুলনাত ইলেক্ট্ৰিক তিনিচকীয়া বাহনৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ৬৫.১ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পায় ।
ব্যক্তিগত বাহনৰ উপৰিও বাণিজ্যিক বাহনৰ বজাৰখনত গ্ৰাহকে বৈদ্যুতিক বাহনক প্ৰথম পছন্দ হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ৷ চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত ৩.৫৪ শতাংশ আৰু ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ১.৬৫ শতাংশৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত তেওঁলোকৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ৩.৫৭ শতাংশত উপনীত হয় ।
বিগত বছৰৰ তুলনাত বৈদ্যুতিক যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বিক্ৰীও ৮৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত তেওঁলোকৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব ৭.৯ শতাংশ আছিল ৷ এই পৰিসংখ্যা জুন মাহটোৰ সৈতে একেই আছিল ৷ ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত অভিলেখসংখ্যক ৫.১ শতাংশক ই অতিক্ৰম কৰিছিল ।
গিৰিধৰে কয়, ‘‘যোৱা বছৰৰ তুলনাত যাত্ৰীবাহী ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বিক্ৰী ৮৩% বৃদ্ধি পাইছে । যথেষ্ঠসংখ্যক চাহিদাৰ বাবে গ্ৰাহকে বিচৰা মডেলৰ যোগান ধৰাত কোম্পানীসমূহত কিছু নাটনিয়ে দেখা দিছিল ৷ বিশেষকৈ উৎসৱৰ বতৰত হ’ব পৰা এনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু সময়ৰ পূৰ্বেই এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ অ’ইএমসকলক আহ্বান জনাইছো ।’’
লগতে পঢ়ক: জুলাই মাহত ৪.৭ লাখ বাহন বিক্ৰীৰে ভাৰতৰ অভিলেখ, মাৰুতি ছুজুকীৰ ২ লাখৰো অধিক বাহন বিক্ৰী