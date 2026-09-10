ETV Bharat / business

নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ নিয়ম : ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা, বানছ আৰু গ্ৰেচুইটিত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন

নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ নিয়ম ২০২৫ চনৰ ২১নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । নতুন নিয়মৰ পাছত কোম্পানীসমূহে এগৰাকী কৰ্মচাৰীক কি কি সুবিধা দিব লাগিব, সেয়া জানো আহক...

India new wage code rules : Impact private sector salary bonus and gratuity
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : যদি আপুনি কোনো ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰে তেন্তে, এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিয়নো চৰকাৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা পুৰণি আৰু জটিল শ্ৰম আইনসমূহ স্থায়ীভাৱে বিলুপ্ত কৰি দেশজুৰি চাৰিটা নতুন শ্ৰম সংহিতা ৰূপায়ণ কৰিছে । এই নতুন আইনখন কেৱল সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী হোৱাই নহয়, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীক উল্লেখযোগ্য অধিকাৰো প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে তেওঁলোকৰ সামাজিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰি তুলিব ।

২০২৫ চনৰ ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন শ্ৰম সংহিতা কাৰ্যকৰী হ’ব । নতুন নিয়মৰ পাছত কোম্পানীসমূহে কৰ্মচাৰীক কি কি ডাঙৰ সুবিধা দিব লাগিব সেয়া জানো আহক...

  • ৫০% দৰমহাৰ নিয়ম : হাতত কম, কিন্তু অৱসৰৰ ওপৰত পুঁজি

নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ আটাইতকৈ কঠোৰ নিয়মটো কৰ্মচাৰী এগৰাকীৰ দৰমহাৰ গাঁথনিৰ সৈতে জড়িত । এতিয়া, এজন কৰ্মচাৰীৰ মৌলিক দৰমহা (Basic Pay + DA) তেওঁলোকৰ মুঠ চিটিচি(CTC)ৰ কমেও ৫০% হোৱাটো আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক । বাকী ৫০% আপোনাৰ আন ভাট্টাত যোগ কৰা হ’ব ।

  • ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি হ’ব ?

এই নিয়মে এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী টেক-হোম দৰমহা অলপ হ্ৰাস কৰিব পাৰে, কিয়নো কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ PF-ৰ বৰঙণি এতিয়া আগৰ তুলনাত অধিক কৰ্তন কৰা হ’ব । কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল যেতিয়া কৰ্মচাৰীগৰাকীয়ে চাকৰি এৰিব বা অৱসৰ ল’ব, তেতিয়া তেওঁ যথেষ্ট পৰিমাণৰ PF আৰু গ্ৰেচুইটি লাভ কৰিব ।

  • গ্ৰেচুইটিৰ নিয়ম সলনি : ৫ বছৰৰ সময়সীমা অন্ত, মাত্ৰ ১ বছৰৰ ভিতৰতে লাভ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন

গ্ৰেচুইটিৰ নিয়মত সেইসকল লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি চৰকাৰে ডাঙৰ চমক দিছে, যিসকল পূৰ্বে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পৰা আঁতৰত আছিল । এতিয়া নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বা চুক্তিৰ ভিত্তিত কাম কৰা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক মাত্ৰ ১ বছৰৰ সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত সম্পূৰ্ণ পৰিমাণৰ গ্ৰেচুইটি দিয়া হ’ব ।

একেটা কোম্পানীতে থাকি ৫ বছৰ আৰু অপেক্ষা কৰিব নালাগিব । কিন্তু যিসকল কৰ্মচাৰী নিয়মীয়া বা স্থায়ী পে-ৰোলত আছে, তেওঁলোকৰ বাবে গ্ৰেচুইটিৰ সুবিধা পূৰ্বৰ দৰেই ৫ বছৰৰ সেৱাৰ পাছতহে বৈধ হ’ব ।

  • বাৰ্ষিক বানাছ এতিয়া বাধ্যতামূলক: কোম্পানীসমূহে নাকচ কৰিলে প্ৰত্যক্ষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব

উৎসৱ আৰু বাৰ্ষিক বানছৰ ওপৰত ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰণালয়ে নিজৰ দৃষ্টি ৰাখিছে । এক নতুন অধিসূচনাৰ মতে, যিসকল কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী দৰমহা ২১ হাজাৰ টকাতকৈ কম, তেওঁলোকক এতিয়া প্ৰতিটো কোম্পানীয়ে বছৰত এবাৰ বানছ দিয়াটো বাধ্যতামূলক হৈছে ।

  • কিমান টকা দিয়া হ’ব ?

এই বাৰ্ষিক বানছ কৰ্মচাৰীজনৰ দৰমহাৰ নূন্যতম ৮.৩৩%ৰ পৰা সৰ্বাধিক ২২%লৈকে হ’ব পাৰে । যদি কোনো কোম্পানীয়ে বানছ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে, তেন্তে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।২১ হাজাৰ টকাতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰা কৰ্মচাৰীৰ বাবে বোনাছ সম্পূৰ্ণৰূপে কোম্পানীটোৰ আভ্যন্তৰীণ নীতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক : ৭ টকা বেছিকৈ লৈ ৭ লাখ জৰিমনা ভৰিলে দোকানীয়ে: ডাঙৰকৈ মুখ মেলোতে কোৱাৰি ফাটিল

TAGGED:

নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ নিয়ম
বাৰ্ষিক বানছ
কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম মন্ত্ৰণালয়
এজন কৰ্মচাৰীৰ মৌলিক দৰমহা
INDIA NEW WAGE CODE RULES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.