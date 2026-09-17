ৰাছিয়া-ইৰাণ নিষেধাজ্ঞা বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আমেৰিকালৈ ভাৰতৰ বাৰ্তা !
১০০% শুল্ক আৰোপ কৰাৰ আমেৰিকাৰ আইনখনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা শক্তি ক্ৰয় অব্যাহত থাকিব...
Published : September 17, 2026 at 8:26 PM IST
নতুন দিল্লী : বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা আমেৰিকাৰ বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ভাৰতে নিজৰ ১৪ কোটি জনসাধাৰণৰ শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু বিভিন্ন উৎসৰ পৰা শক্তি ক্ৰয় কৰি যাব ।
এই আইনখন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সংসদৰ দুয়োখন সদনত (চিনেট আৰু হাউছ অব্ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিবছ) গৃহীত হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় পক্ষই বিষয়টোৰ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে বুলি মন্ত্ৰণালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
Our statement on passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 17, 2026
🔗 https://t.co/kD0Yg9sWbU pic.twitter.com/rSc21AqwEh
এই আইনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ ক্ৰয় কৰা পৃথিৱীৰ ৫ খন সৰ্ববৃহৎ আমদানিকাৰী দেশৰ ওপৰত ১০০% পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত আমদানি শুল্ক আৰোপ কৰাৰ এক অসীম ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে ।
যিহেতু বৰ্তমান ভাৰত আৰু চীন ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰেতা ৷ গতিকে এই পদক্ষেপে ভাৰতৰ তেল বাণিজ্য আৰু আমেৰিকালৈ কৰা ৰপ্তানিৰ ওপৰত এক ডাঙৰ সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই বিষয়ত কয় যে “যোৱা কেইমাহমানত আমেৰিকাৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা হৈছে” । মন্ত্ৰণালয়ে কয়, “ভাৰতীয় পক্ষই অতি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল দুয়োখন দেশৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কতে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি বজাৰতো পৰিব পাৰে ।”
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে আৰু কয় যে ভাৰতীয় পক্ষইও আমেৰিকাক স্পষ্ট কৰি দিছে যে দেশৰ বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।
আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সভাই লিণ্ডচে অ’. গ্ৰেহাম অনুমোদন ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ আইন (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) গৃহীত কৰিছে ৷ এই বিধেয়কখনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ লগতে ভাৰত আৰু চীনৰ দৰে তেল আৰু গেছৰ ব্যৱসায়িক অংশীদাৰ দেশসমূহৰ ওপৰত গধুৰ শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
যোৱা মাহত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চেনেটে সংসদে এই নিষেধাজ্ঞা বিধেয়কখন গৃহীত কৰিছিল । বুধবাৰে সন্ধিয়া প্ৰতিনিধি সদনে ২৬২-১৫৯ ভোটত বিধেয়কখন গৃহীত কৰে । ট্ৰাম্পে স্বাক্ষৰ কৰিলেই ই আইনত পৰিণত হ’ব ।
The US Congress has passed the sweeping sanctions bill targeting Russia and Iran, officially named the Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, with a 262-159 vote in the House. The bill now sits on President Trump’s desk, with his signature anticipated in the…— ANI (@ANI) September 16, 2026
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয়, "কেইবাবাৰো কোৱাৰ দৰে ভাৰতে ইয়াৰ ১.৪ বিলিয়ন জনসাধাৰণৰ শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ভাৰতে বিভিন্ন উৎসৰ পৰা শক্তি ক্ৰয় কৰি আৰু পৰিৱৰ্তিত বজাৰৰ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই নিজৰ শক্তি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰি যাব ।"
মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে বিগত কেইমাহমানৰ পৰা এই বিষয়ত আমেৰিকাৰ বিভিন্ন বিষয়াৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ত আলোচনা কৰা হৈছে । ভাৰতীয় পক্ষই কেৱল দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কতে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি বজাৰতো ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ অতি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়েও কয় যে ভাৰতে আমেৰিকাক স্পষ্ট কৰি দিছে যে দেশৰ বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ ।
মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "এই উন্নয়নৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰে ভাৰতীয় ব্যৱসায় আৰু উদ্যোগ সংস্থাসমূহৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিব ।" ভাৰতৰ শক্তি সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ৰাছিয়া এক প্ৰধান উৎস হৈ আহিছে । যোৱা কিছু বছৰত ভাৰতৰ ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।