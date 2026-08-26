ETV Bharat / business

২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰত-জাপানৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

আগন্তুক দিনত অধিক বৃদ্ধি পাব ভাৰত-জাপানৰ বাণিজ্য । অহা ৪ বছৰৰ ভিতৰত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব ।

India-Japan trade
২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰত-জাপান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা (ANI)
author img

By ANI

Published : August 26, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰত-জাপানৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০২৫-২৬ চনত ২৭.৪৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । উদ্যোগ সংস্থা এছ'চাম (এএছএছঅ'চিএইচএএম)-এ এক প্ৰতিবেদনত এই সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।

ৰপ্তানিৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধি, বাণিজ্য চুক্তিৰ উন্নীতকৰণ আৰু দুয়োখন দেশৰ ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাটো এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ মূল চাবিকাঠি বুলিও প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জাপানৰ মুঠ বিশ্বব্যাপী আমদানিত ভাৰতৰ অংশ ১ শতাংশৰ তলত আছে, যাৰ ফলত ঔষধ, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, যন্ত্ৰপাতি, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু সামুদ্ৰিক সামগ্ৰীৰ দৰে ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় ৰপ্তানি সম্প্ৰসাৰণৰ যথেষ্ট সুযোগ আছে ।

এছ'চামৰ মুখ্য অৰ্থনীতিবিদ এছ পি শৰ্মাই প্ৰতিবেদনত কয়, "এছ'চামৰ বিশ্বাস যে ভাৰত জাপানৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ৫০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনৈতিক পৰিপূৰকতা আৰু গভীৰ ব্যৱসায়িক সংযোগৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ।"

দ্বিপাক্ষিক ব্যৱসায়িক সামগ্ৰীৰ বাণিজ্য ২০২০-২১ চনত ১৫.৩৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ২০২৫-২৬ চনত ২৭.৪৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । যিটো ৫ বছৰত প্ৰায় ৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি হৈছে । কিন্তু বাণিজ্যিক ভাৰসাম্য জাপানৰ পক্ষত আছে । ২০২৫-২৬ চনত ভাৰতৰ ৰপ্তানি ৬.০৪ বিলিয়ন মাৰ্কিনৰ বিপৰীতে জাপানৰ পৰা ২১.৪৩ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ আমদানি কৰা হৈছে ।

সংস্থাটোৱে লগতে কয় যে ভাৰতে অধিক সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত জাপানৰ বৃহৎ আমদানি বজাৰত নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত ঔষধ, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, যন্ত্ৰপাতি আৰু যান্ত্ৰিক সামগ্ৰী, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু সাগৰীয় সামগ্ৰীসমূহ সৰ্বাধিক ৰপ্তানিৰ সম্ভাৱনা থকা খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

২০২৫ চনত জাপানৰ বিশ্বব্যাপী আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অংশ ০.৯৩ শতাংশ হোৱাৰ বিপৰীতে জৈৱিক ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অংশ যথেষ্ট বেছি আছিল-৬.৩৩ শতাংশ আৰু অটোমোবাইল আৰু অটো কম্পোনেণ্টত ৪.৪ শতাংশ, যিয়ে ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে অধিক শক্তিশালী উপস্থিতি স্থাপন কৰা অঞ্চলসমূহৰ ইংগিত দিয়ে ।

প্ৰতিবেদনত ১৫ বছৰীয়া ভাৰত-জাপান ব্যাপক অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তিখন উন্নীতকৰণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, য'ত শুল্কবিহীন বাধাসমূহ দূৰ কৰাৰ পদক্ষেপ আৰু জাপানত প্ৰৱেশ বিচৰা ভাৰতীয় এমএছএমইসমূহক অধিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

ঔষধ, আইটি সেৱা আৰু নবীকৰণযোগ্য শক্তি প্ৰযুক্তিক সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিসৰ থকা ক্ষেত্ৰ হিচাপে আলোকপাত কৰি এছ'চামে কয় যে পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাতকৈ দুয়োপক্ষই ভাৰতৰ ৰপ্তানি মূল্য শৃংখলৰ ওপৰলৈ ঠেলি দিব লাগে ।

ইফালে জাপানৰ বিনিয়োগে আন এক উত্থান দেখুৱাব পাৰে । জাপানে অহা দশকত ভাৰতত ১০ ট্ৰিলিয়ন জিপিৱাই (প্ৰায় ৫.৫ লাখ কোটি টকা) বিনিয়োগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । আনহাতে ইতিমধ্যে ১২৯ টা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে ২ ট্ৰিলিয়ন জিপিৱাইতকৈ অধিক (প্ৰায় ১.১ লাখ কোটি টকা) বিনিয়োগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিয়ন্ত্ৰণ পদ্ধতি সহজ কৰি তোলা, দুয়োপক্ষৰ প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ শক্তিশালী কৰা আৰু অধিক ভাৰতীয় এমএছএমইক জাপানী আৰু বিশ্বৰ যোগান শৃংখললৈ অনাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।

লগতে পঢ়ক :

ৰাখীবন্ধনক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দেশত ৩০,০০০ কোটিৰ ব্যৱসায়ৰ আশা

TAGGED:

ভাৰত জাপান বাণিজ্য
দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য
ASSOCHAM
বাণিজ্যিক চুক্তি
INDIA JAPAN TRADE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.