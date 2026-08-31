ETV Bharat / business

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাক নতুন কৃতিত্ব বুলি আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷

INDIA GDP 2026-27 FY
ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 7:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন চমুকৈ জিডিপি(GDP) কিমান হ'ব ? আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধ, ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ বাবে যি সময়ত বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে তেনে প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত এক্সত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়,"২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতৰ ৭.৮% জিডিপি বৃদ্ধিয়ে আন এক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিলে । ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে আমাৰ জনসাধাৰণৰ সামূহিক শক্তিয়ে বিশ্বৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত, তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু যোগান শৃংখলৰ সমস্যাৰ মাজতো ভাৰতত জিডিপি বৃদ্ধি পালে ৷ প্ৰলয় বিনাশ হ’ল আৰু ভাৰত জিলিকি উঠিল... এয়া আন এক যাত্ৰা ৷"

এই সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এক্স যোগে উল্লেখ কৰে, "২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত জিডিপিৰ আনুমানিক বৃদ্ধি ৭.৮% ৷ ২০২৬–২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত নামমাত্ৰ জিডিপি ১০.৩% বৃদ্ধি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে, আনহাতে ৰিয়েল জিভিএই ৮.২% বৃদ্ধি ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ৷ এই শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ কৃতিত্ব ভাৰতবাসী আৰু তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে ।"

পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান সিদ্ধাৰ্থ কুণ্ডুৱে কয়, "২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ য'ত বাস্তৱ জিডিপিৰ অনুমানত ৭.৮% বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৷ মূলতঃ উৎপাদন আৰু সেৱা খণ্ডৰ ধাৰাবাহিক বৃদ্ধিৰ ফলত জিডিপি বৃদ্ধি পাইছে ।"

যি সময়ত আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু ইৰাণৰ যুদ্ধৰ বাবে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছিল সেই সময়তে পৰিসংখ্যা আৰু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্যই ভাৰতৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক:ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈও এতিয়াৰে পৰা ডিজিটেল পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব, জানক সবিশেষ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
নিৰ্মালা সীতাৰমণ
ভাৰতত জিডিপি বৃদ্ধি
বিশ্ব অৰ্থনীতি
GROWTH INDIA GDP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.