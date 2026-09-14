খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি বাঢ়িছে, আগষ্ট মাহত ইয়াৰ হাৰ ৪.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি

খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি বাঢ়িছে, আগষ্ট মাহত ইয়াৰ হাৰ ৪.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি
ভাৰতৰ খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি আগষ্ট মাহত বৃদ্ধি হৈ ৪.৮২ শতাংশ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে ৷ ইয়াৰ কাৰণ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু গহনা আদিৰ মূল্যবৃদ্ধি ৷
Published : September 14, 2026 at 7:49 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ৪.৮২ শতাংশ হৈছে । এই বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ হৈছে খাদ্য আৰু মূল্যবান ধাতুৰ মূল্যবৃদ্ধি । কিন্তু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে (আৰ বি আই)ৰ পৰামৰ্শ দিয়া ২ৰ পৰা ৬ শতাংশৰ ভিতৰত মুদ্ৰাস্ফীতি থকাটো আদৰণীয় সকাহ।
পৰিসংখ্যা মন্ত্ৰণালয়ে সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া গ্ৰাহক মূল্য সূচকাংক (CPI)ৰ তথ্য অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতৰ খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ ৪.৮২ শতাংশত উপনীত হৈছে । এই বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ হৈছে খাদ্য আৰু মূল্যবান ধাতুৰ মূল্যবৃদ্ধি । সকাহৰ কথাটো হৈছে যে এতিয়াও ই ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ২ৰ পৰা ৬ শতাংশৰ সন্তোষজনক পৰিসৰৰ ভিতৰত আছে ।
- গহনা আৰু শাক-পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি
আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি সোণ-ৰূপৰ গহনাৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে । ৰূপৰ গহনা ১০৭.১১ শতাংশ আৰু সোণৰ গহনা ৩৫.৫৫ শতাংশ ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ।
পাকঘৰৰ বাজেটৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে সামগ্ৰিকভাৱে খাদ্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৫.৯৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই সময়ছোৱাত আদা, পিয়াঁজ, হালধিৰ মূল্য ক্ৰমে ৭৩.৮২ শতাংশ, ৪৮.২৭ শতাংশ আৰু ৪৩.৬ শতাংশ পাৰ হৈছে ।
- বিলাহী, আলু, গাড়ী সস্তা হৈ পৰিল
সাধাৰণ জনতাৰ বাবে যথেষ্ট সকাহ কঢ়িয়াই আনিছে বিলাহীৰ দামে ৷ বিলাহীৰ দাম ৩১.০৯ শতাংশ, আলুৰ দাম ১৩.১৪ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে গাড়ীৰ মূল্যও ৬.৭২ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ৷ যাৰ ফলত বাহন ক্ৰয় কৰাটো অধিক সুলভ হৈ পৰিছে ।
- RBI -ৰ প্ৰক্ষেপণ আৰু নীতিগত কাৰ্য
মুদ্ৰাস্ফীতি ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কেন্দ্ৰীয় লক্ষ্য ৪%তকৈ কিছু ওপৰত আছে । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ সঞ্জয় মালহোত্ৰাৰ মতে, মুদ্ৰাস্ফীতি মূলতঃ ইন্ধনৰ উচ্চ মূল্যৰ বাবেই পৰিচালিত হয় ৷ আনহাতে অন্যান্য খণ্ডৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত আছে । যাৰ বাবে RBI-এ দেশৰ অর্থনৈতিক বিকাশত সহায় কৰিবলৈ সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিছে ।
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ (২৭ বিত্তীয় বৰ্ষ) অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ পূৰ্বাভাস ৬.৭ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ গড় মুদ্ৰাস্ফীতিৰ পূৰ্বাভাস ৫.১%ৰ পৰা ৫% আৰু মূল মুদ্ৰাস্ফীতি ৪.৭%ৰ পৰা ৪.৩%লৈ হ্ৰাস কৰি শক্তিশালী অৰ্থনীতিৰ ইংগিত দিয়ে ।