সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো হৈ পৰিব ব্যয়বহুল ! অক্টোবৰৰ মাজভাগত চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি

সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো হৈ পৰিব ব্যয়বহুল ! অক্টোবৰৰ মাজভাগত চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি
অক্টোবৰৰ মাজভাগৰ পৰা প্ৰতিবেগ চিমেণ্টত ১০-১৫ টকাকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ আশংকা ৷
Published : October 12, 2026 at 7:00 PM IST
নতুন দিল্লী: মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে দহিছে দেশবাসীক ৷ নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীতে দিনকদিনে দাম বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ৷ যিসকল লোকে সপোনৰ ঘৰখন সাজিম বুলি ভাবি আছে অথবা সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে নিজৰ ঘৰখন সাজি উলিওৱাটো ব্যয়বহুল হ’ব পাৰে ৷
কিয়নো অক্টোবৰৰ মাজভাগৰে পৰা ঘৰ বন্ধা কামত নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব ৷ এমকে ৰিচাৰ্চৰ শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ১২ অক্টোবৰৰ পৰা চিমেণ্ট কোম্পানীসমূহে প্ৰতিবেগ চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
সেই অনুসৰি, প্ৰতিটো চিমেণ্টৰ বেগৰ বিপৰীতে ১০-১৫ টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হ’ব ৷ চিমেণ্ট কোম্পানীসমূহৰ আনুষংগিক মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোম্পানীয়ে দাম বঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, নিৰ্মাণখণ্ডৰ ব্যস্ত ছিজনৰ লগতে বজাৰত চিমেণ্টৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷ যাৰ বাবে চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে ৷ চলিত বছৰৰ প্ৰথম তিনিমাহতে কোম্পানীসমূহে চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ পিছত বছৰটোত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷
অৱশ্যে কোম্পানীসমূহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ পিছতো প্ৰায় প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পোৱা শক্তি আৰু ইন্ধনৰ ব্যয়ৰ ক্ষতি পূৰাবলৈ ই পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি প্ৰমাণিত হৈছিল ৷ তদুপৰি বাৰিষাৰ সময়ত বিশেষকৈ জুলাই-আগষ্ট মাহত কোম্পানীসমূহ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷
বিগত ৬-৭ মাহত ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাটো চিমেণ্ট উদ্যোগৰ বাবে আছিল সৰ্ববৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান । চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত কোম্পানীসমূহে কিছু সকাহ পাইছিল যদিও এই ব্যয় ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈয়েই আছে ৷ বৰ্তমান পেটক’কৰ মূল্য প্ৰতি টনত ১৭৫ ডলাৰ আৰু আমদানিকৃত কয়লাৰ মূল্য প্ৰতি টনত ১৫০ ডলাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷
ইয়াৰোপৰি বেগসমূহৰ পেকেজিঙত ব্যৱহৃত পলিপ্ৰ’পাইলিন গ্ৰেনুলৰ দামো প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১৩৫ টকাতকৈ অধিক হৈছে ৷ কোম্পানীসমূহে প্ৰতি টনত চিমেণ্টৰ বেগত ৩০০-৪০০ টকা অতিৰিক্ত ব্যয় বহন কৰিবলগীয়া হৈছে । ব্যয় অথবা মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো বজাৰত চিমেণ্টৰ চাহিদা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈয়েই আছে ৷
পৰৱৰ্তী প্ৰায় ১৮ মাহলৈকে এই মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২০২৬-২০২৮ চনৰ বিত্তীয় বৰ্ষত চিমেণ্টৰ মুঠ চাহিদা ৭% চক্ৰীয় বাৰ্ষিক বৃদ্ধিৰ হাৰত (CAGR) বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে ২০২৯ চনৰ আৰম্ভণিতে হ’বলগা নিৰ্বাচন ৷
লগতে পঢ়ক: ইপিএফৰ নতুন নিয়ম : টিডিএছ ৰেহাইৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা পূৰাব লাগিব ফৰ্ম নং ১২১