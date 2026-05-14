বিদেশৰ পৰা চেনিৰ ৰপ্তানি সাময়িকভাৱে নিষিদ্ধ ঘোষণা ভাৰত চৰকাৰৰ

এই নিয়ন্ত্ৰণমূলক পৰিৱৰ্তন ঘৰুৱা যোগান পৰিচালনা আৰু অহা দুবছৰত খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ এক ব্যৱস্থা হিচাপে কৰা হৈছে ।

India bans sugar exports
চেনিৰ ৰপ্তানি নিষিদ্ধ (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ANI)
By ANI

Published : May 14, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী: ভাৰতে বুধবাৰে ২০২৬ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চেনিৰ ৰপ্তানি নিষিদ্ধ কৰে । বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ে আনুষ্ঠানিক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰে ৷ যাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেনিৰ ৰপ্তানিৰ মৰ্যাদা "নিষিদ্ধ" শ্ৰেণীলৈ স্থানান্তৰিত কৰে ।

বৈদেশিক বাণিজ্য সঞ্চালকালয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে এই সংশোধনে আইটিচি (এইচ এছ) ক’ডৰ অধীনত শ্ৰেণীভুক্ত চেনিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব । এই নিয়ন্ত্ৰণমূলক পৰিৱৰ্তন ঘৰুৱা যোগান পৰিচালনা আৰু অহা দুবছৰত খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ এক ব্যৱস্থা হিচাপে কৰা হৈছে ।

‘‘আইটিচি (এইচ এছ) সংহিতা ১৭০১ ১৪ ৯০ আৰু ১৭০১ ৯৯ ৯০ৰ অধীনত চেনিৰ ৰপ্তানি নীতি ‘নিষিদ্ধ’লৈ সংশোধন কৰা হৈছে আৰু ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে ২০২৬ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নহা পৰ্যন্ত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে,” অধিসূচনাত কোৱা হৈছে।

সামগ্ৰিকভাৱে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতা আৰু বৰ্তমানৰ আঁচনিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ব্যতিক্ৰম প্ৰদান কৰিছিল । ইউৰোপীয় সংঘ আৰু আমেৰিকালৈ চিএক্সএল আৰু টিআৰকিউ কোটাৰ অধীনত ৰপ্তানি কৰা চেনিৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰযোজ্য নহয়, যিটো প্ৰাসংগিক ৰাজহুৱা জাননীত উল্লেখ কৰা পদ্ধতি অনুসৰি আগবাঢ়িব ।

তদুপৰি, অগ্ৰাধিকাৰ অনুমোদন আঁচনিৰ অধীনত চালানসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ২০২৩ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থাকিব । মন্ত্ৰণালয়ে ইতিমধ্যে ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু হৈ থকা চালানৰ বাবে পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও বিতংভাৱে প্ৰকাশ কৰে । য’ত জাহাজত চেনি বোজাই কৰাটো অধিসূচনা প্ৰকাশৰ তাৰিখৰ আগতেই আৰম্ভ হৈছিল, সেইবোৰ চালান আগবঢ়াই নিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে । ডিজিএফটিয়ে এনে ক্ষেত্ৰতো ৰপ্তানিৰ অনুমতি দিছিল য’ত জাহাজৰ বিল দাখিল কৰা হৈছিল আৰু জাহাজসমূহে ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বন্দৰত আবণ্টিত নম্বৰৰ সৈতে বাৰ্থ বা লংঘন কৰিছিল ।

মন্ত্ৰালয়ে লক্ষ্য কৰে যে এনে জাহাজত বোজাইৰ বাবে এই অধিসূচনাৰ পূৰ্বে বাৰ্থিং/এংকৰিঙৰ সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই নিশ্চিত কৰাৰ পিছতহে অনুমতি প্ৰদান কৰা হ’ব । ইতিমধ্যে শুল্ক বিভাগক গতাই দিয়া আৰু পৰীক্ষাযোগ্য প্ৰমাণৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰনিক ব্যৱস্থাত পঞ্জীয়ন কৰা চালানসমূহকো তাৎক্ষণিক নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ।

কিন্তু চৰকাৰে এইটোও উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট খাদ্য সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে আন দেশলৈ ৰপ্তানিৰ অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে, যদিহে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ চৰকাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিক অনুৰোধ থাকে । অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিহে নিষেধাজ্ঞাৰ তাৰিখ ২০২৬ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত বৃদ্ধি কৰা নহয়, তেন্তে এই চেনিৰ ৰপ্তানি নীতি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পুনৰ ‘পূৰ্বৰ’ মৰ্যাদালৈ ঘূৰি আহিব ।

