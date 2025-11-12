আয়কৰ ৰিফাণ্ড : আপুনি এতিয়াও ৰিফাণ্ড পোৱা নাই নেকি, বিলম্বৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে ?

আয়কৰ ৰিফাণ্ড : আপুনি এতিয়াও ৰিফাণ্ড পোৱা নাই নেকি, বিলম্বৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে ?
November 12, 2025
নতুন দিল্লী : এই বছৰ আয়কৰ বিভাগে ৰিফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰগতি দেখুৱাইছে । মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ৰিফাণ্ড প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি বিভাগে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । অৱশ্যে এনে পদক্ষেপৰ পিছতো যথেষ্ট সংখ্যক কৰদাতাই ৰিফাণ্ডৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে । ইয়াৰে বহুতেই ১ লাখ টকালৈ ৰিফাণ্ডৰ অপেক্ষাত আছে ।
বৰ্তমানৰ কৰ আইন অনুসৰি বিভাগটোৱে যিকোনো ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ৯ মাহলৈকে (ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰাৰ শেষ তাৰিখৰ পৰা), মূলতঃ বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষলৈকে সময় পায় । বিভাগটোৰ এই বাকী থকা ৰিটাৰ্ণসমূহ পৰ্যালোচনা আৰু চূড়ান্ত কৰিবলৈ এতিয়াও সময় আছে যদিও এই বিলম্বৰ বাবে স্বাভাৱিকতে ৰিফাণ্ডৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা কৰদাতাসকলৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে বিভাগে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰ ৰিফাণ্ডত বিলম্ব কৰিছে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে ই টিভি ভাৰতক স্পষ্ট কৰি দিছে যে যিমান পাৰি সোনকালে ৰিফাণ্ড কৰা হৈছে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে বিভাগটোৱে পদ্ধতি অনুসৰি বিশদ তদন্ত চলাই আছে ।
যিসকল কৰদাতাই তেওঁলোকৰ ৰিফাণ্ড পোৱা নাই বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে দিয়া বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰিব লাগে । বহুক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ ভুল, বেংকৰ ৰেকৰ্ডৰ সৈতে মিল নাই বা একাউণ্টটো বন্ধ থাকে । সেয়েহে ৰিফাণ্ডৰ সময়ত সকলো তথ্য সঠিক আৰু শেহতীয়া হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
যদি আমি ২০২৫ চনৰ ১০ নৱেম্বৰলৈকে আয়কৰ সংগ্ৰহৰ এই বছৰৰ বৰ্তমানৰ তথ্যৰ কথা কওঁ, তেন্তে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে নেট সংগ্ৰহ ১২.৯২ লাখ কোটি টকা, যিটো ২০২৪ চনৰ ১০ নৱেম্বৰৰ তুলনাত ৭ শতাংশ বেছি । আনফালে ৰিফাণ্ডৰ পৰিমাণ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে, একে সময়ছোৱাত ১৭.৭২ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । কৰ বিভাগে যোৱা বছৰ ২.৯৪ লাখ কোটি টকা ৰিফাণ্ডৰ বিপৰীতে এইবাৰৰ পৰিসংখ্যা ২.৪২ লাখ কোটি টকা ।
২০২৫ চনৰ ১০ নৱেম্বৰলৈকে আয়কৰ পৰ্টেলত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি এই প্লেটফৰ্মত ১৩.৫৫ কোটি ব্যক্তিগত পঞ্জীয়নভুক্ত ব্যৱহাৰকাৰী আছে । ২০২৫–২৬ চনৰ মূল্যায়ন বৰ্ষৰ বাবে এতিয়ালৈকে মুঠ ৮.০৯ কোটি ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা হৈছে, ইয়াৰে ৭.৭৭ কোটি টকা ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰা হৈছে । এই পৰীক্ষিত ৰিটাৰ্ণৰ ভিতৰত ৬.৭৯ কোটি বিভাগে সফলতাৰে প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে, যিয়ে বৰ্তমান ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰিসৰ আৰু গতিৰ প্ৰতিফলন ঘটায় ।
জ্যেষ্ঠ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট যোগেন্দ্ৰ কাপুৰে কয়, "২০২৫–২৬ চনৰ মূল্যায়ন বৰ্ষৰ বাবে প্ৰায় ১.৩ কোটি ৰিটাৰ্ণ এতিয়াও প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে বাকী আছে । মোৰ নিজৰ ক্লায়েণ্টেৰ এতিয়াও বহু ৰিফাণ্ড পোৱা নাই ।"
এক ডাঙৰ উদ্বেগৰ বিষয় হৈছে যে কেইবাজনো কৰদাতাই এক লাখতকৈ অধিক ৰিফাণ্ডৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । এই বিলম্বৰ বাবে তেওঁলোকে বিভাগটোৰ হাতত থকা ধনৰ ওপৰত অন্যথা জমা হ'বলগীয়া সুত হেৰুৱাই পেলাইছে, কিয়নো ৰিটাৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ পিছতহে সুত প্ৰদান কৰা হয় ।
কাপুৰে কয়, "মই বুজি পাওঁ যে বিভাগটোৱে হয়তো দেশৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত অতিৰিক্ত তদন্ত চলাই আছে । গভীৰ তথ্য বিশ্লেষণ-চালিত তদন্তৰ বৰ্তমানৰ পদ্ধতিয়ে কেৱল কৰ অনুসৰণ শক্তিশালী কৰাই নহয় আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধি কৰাই নহয়, কৰ ফাঁকিৰ দিশত যোৱা সুৰুঙাসমূহ চিনাক্ত আৰু বন্ধ কৰাত সহায় কৰিব ।"
তেওঁ অৱশ্যে ৰিফাণ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে আশা কৰা ধৰণৰ সময়সীমা সম্পৰ্কে স্পষ্টতা প্ৰদান কৰিবলৈ বিভাগটোক আহ্বান জনাইছে । কিয়নো ইয়াৰ ফলত আয়কৰ বিভাগ আৰু কৰদাতাৰ মাজত অধিক আস্থা গঢ়ি উঠিব । তেওঁ লগতে কয় যে এনে যোগাযোগে কৰদাতাসকলক যথেষ্ট সকাহ দিব ।
ই টি ভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ই ৱাই ইণ্ডিয়াৰ কৰ অংশীদাৰ অমৰপাল চাড্ডাই কয় যে ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰা বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ পৰা ৯ মাহৰ ভিতৰত কৰদাতাক ইন্টিমেচন জাৰি কৰাৰ সময়সীমা আছে ।
তেওঁ কয়, "কৰদাতাক প্ৰদান কৰিবলগীয়া ৰিফাণ্ডৰ পৰিমাণো অৱগত কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । অৱশ্যে বৰ্তমান কৰ ঘূৰাই দিয়াৰ কোনো বিধিগত সময়সীমা নাই । সাধাৰণতে বেছিভাগ ধনৰ ৰিফাণ্ডৰ সময়মতে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰা হয় যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত অধিক সময় লাগিব পাৰে, বিশেষকৈ য'ত বিশদ তথ্য পৰীক্ষণ, হিচাপ বা অধিক মূল্যৰ ৰিফাণ্ডৰ ক্লেইম জড়িত হৈ থাকে ।"
তেওঁৰ মতে যোৱা কেইমাহমানৰ পৰা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বা প্ৰচেছিঙৰ সময়সীমা পুনৰ মানাংকন কৰা হৈছে কাৰণ কৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰিফাণ্ডৰ আবেদনৰ সঠিকতা আৰু অখণ্ডতা আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ বৰ্ধিত পৰ্যালোচনা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । অসম্পূৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ পৰীক্ষণ, বেংক একাউণ্টৰ প্ৰি-ভেলিডেচন, বাকী থকা মূল্যায়ন বা পূৰ্বৰ বাকী থকা চাহিদাৰ বিপৰীতে প্ৰস্তাৱিত সালসলনি আদি কাৰকেও বৰ্ধিত সময়সীমাত অৰিহণা যোগাব পাৰে ।