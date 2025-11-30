ETV Bharat / business

ডিচেম্বৰ মাহত ১৮ দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক, গ্ৰাহকে কৰিব লাগিব পৰিকল্পনা

২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ১৮ দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক । ৰাজ্য অনুসৰি নিৰ্দিষ্ট উৎসৱ আৰু দেওবাৰৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক ।

In December 2025, banks will remain closed for 18 days
ডিচেম্বৰ মাহত ১৮ দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক (Getty Image)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 30, 2025 at 2:55 PM IST

মুম্বাই: ডিচেম্বৰ মাহ আৰম্ভ হ’বলৈ ওলাইছে, এই সময়ছোৱাত বেংকৰ গ্ৰাহকসকল সন্মুখীন হ'ব কিছু অসুবিধাৰ । আগন্তুক মাহটোত ১৮ দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব বেংক । গতিকে বেংকিং সম্পৰ্কীয় যিকোনো কাম সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিলে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আগতেই পৰিকল্পনা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বেংকৰ ছুটী প্ৰায়ে স্থানীয় আৰু আঞ্চলিক উৎসৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়, গতিকে ৰাজ্যভেদে ছুটীৰ তাৰিখ বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে । কোন দিনত আপোনাৰ স্থানীয় শাখা বন্ধ থাকিব ।

২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বেংকৰ ডাঙৰ ছুটী (আৰ বি আইৰ মতে)

  • ১ ডিচেম্বৰ (সোমবাৰ) – ইটানগৰ আৰু কোহিমাত উদ্বোধনী দিৱস/ স্বদেশী আস্থা দিৱস
  • ৩ ডিচেম্বৰ (বুধবাৰ) – গোৱাত চেণ্ট ফ্ৰান্সিছ জেভিয়াৰ দিৱস
  • ৭ ডিচেম্বৰ (দেওবাৰ) – দেওবাৰৰ বন্ধ
  • ১২ ডিচেম্বৰ (শুকুৰবাৰ) – শিলচৰত পা টোগান নেংমিঞ্জা চাংমাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী
  • ১৩ ডিচেম্বৰ (শনিবাৰ) – সমগ্ৰ দেশতে দ্বিতীয় শনিবাৰৰ বন্ধ
  • ১৪ ডিচেম্বৰ (দেওবাৰ) – দেওবাৰৰ বন্ধ
  • ১৮ ডিচেম্বৰ (বৃহস্পতিবাৰ) – শ্বিলঙত উ ছ’ছ’ থামৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকী
  • ১৯ ডিচেম্বৰ (শুকুৰবাৰ) – গোৱা মুক্তি দিৱস
  • ২০-২২ ডিচেম্বৰ (শনিবাৰ আৰু সোমবাৰ) – ছিকিমত লুছুং/নামছুং উৎসৱ
  • ২১ ডিচেম্বৰ (দেওবাৰ) – দেওবাৰৰ বন্ধ
  • ২৪ ডিচেম্বৰ (বুধবাৰ) – আইজল, কোহিমা আৰু শ্বিলঙত বৰদিনৰ পূৰ্বে
  • ২৫ ডিচেম্বৰ (বৃহস্পতিবাৰ) – বৰদিন, সমগ্ৰ দেশতে বেংক বন্ধ
  • ২৬ ডিচেম্বৰ (শুকুৰবাৰ) – আইজল, কোহিমা আৰু শ্বিলঙত বৰদিন
  • ২৭ ডিচেম্বৰ (শনিবাৰ) – কোহিমাত বৰদিন, চতুৰ্থ শনিবাৰৰো বন্ধ
  • ২৮ ডিচেম্বৰ (দেওবাৰ) – দেওবাৰৰ বন্ধ
  • ৩০ ডিচেম্বৰ (মঙলবাৰ) – শিলচৰত উ কিয়াং নাংবাহৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী
  • ৩১ ডিচেম্বৰ (বুধবাৰ) – নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বাহ্ন/আইজল আৰু ইম্ফলত ইমোইনু ইৰাটপা

পিছে এই দীঘলীয়া তালিকাখনক লৈ আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইউপিআই পেমেণ্ট, নেট বেংকিং, মোবাইল এপ, আৰু অনলাইন লেনদেনৰ দৰে ডিজিটেল বেংকিং সেৱাই আপোনাক বেছিভাগ বেংকিং কাম সহজে সম্পন্ন কৰাত সহায় কৰিব । কিন্তু যদি আপুনি চেক, নগদ ধন বা লকাৰ সেৱাৰ বাবে কোনো শাখালৈ যাবলগীয়া হয়, তেন্তে আগতেই পৰিকল্পনা কৰাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব ।

বিশেষকৈ যিবোৰ ৰাজ্যত স্থানীয় উৎসৱৰ বাবে বেংক বন্ধ থাকিব, সেইবোৰ ৰাজ্যতো মনত ৰাখিব যে কিছুমান বন্ধৰ দিন কেৱল স্থানীয় পৰ্যায়তহে প্ৰযোজ্য, গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলৰ শাখাৰ সৈতে বন্ধৰ দিন নিশ্চিত কৰাটো সদায় নিৰাপদ ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

