ইউপিআইৰ স্থিৰতা আৰু মজবুতত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ: ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনত মাচুল সমৰ্থন ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ
ৰিজাৰ্ভ বেংকে কয় যে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ মাজত এমডিআৰৰ সঠিক আৰু উপযুক্ত বিতৰণে প্ৰযুক্তি, আন্তঃগাঁথনি আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা নেটৱৰ্কত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰখাত সহায় কৰিব ।
Published : September 16, 2026 at 2:49 PM IST
মুম্বাই : ২০০০ টকাৰ ওপৰত লেনদেনত ০.৪ শতাংশ মাচুল আৰোপ কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ পিছত মঙলবাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কয় যে বৃহৎ মূল্যৰ ইউপিআই লেনদেনত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (Merchant Discount Rate, MDR) প্ৰৱৰ্তন ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ দীৰ্ঘ সময়ৰ স্থিৰতা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X-ৰ এটা পোষ্টত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কয়, “ইয়াৰ দ্বাৰা ইউপিআইক সমগ্ৰ দেশতে গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায় বৃদ্ধি, উদ্ভাৱন আৰু সেৱা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ।”
The introduction of MDR on large-value UPI transactions (i.e., above ₹2,000) is an important step towards strengthening the long-term sustainability of India’s digital payments ecosystem. It will help UPI in continuing to scale, innovate and serve consumers and businesses across the country. A fair and appropriate distribution of MDR across ecosystem participants will support continued investment in technology, infrastructure and acceptance networks. This, in turn, can enable wider UPI acceptance, deepen the customer base and support sustained growth in transaction volumes. Importantly, all UPI transactions - P2P and P2M - shall remain free for users. P2M UPI transactions below ₹2,000 will continue to remain free for merchants, while MDR may be levied on merchants for P2M . RBI remains committed to ensuring that UPI continues to be safe, seamless, affordable, and accessible, while supporting the long-term sustainability and growth of India’s world-class digital payments ecosystem.— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 15, 2026
উল্লেখ্য যে প্ৰায় ছবছৰীয়া সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ইউপিআই পেমেণ্টৰ সুবাধাৰ অন্ত পেলাই মঙলবাৰে চৰকাৰে ঘোষণা কৰে যে ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ীসকলে কৰা ২০০০ টকাতকৈ অধিক মূল্যৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত ০.৪ শতাংশ মাচুল প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব । লগতে সাধাৰণ ব্যক্তিসকলৰ মাজত হোৱা দৈনন্দিন লেনদেনৰ লগতে সৰু-সুৰা পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মাচুল সম্পূৰ্ণভাৱে পৃথক কৰি ৰখা হৈছে ।
মঙলবাৰে জাৰি কৰা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট কৰ্প’ৰেশ্যনৰ জাননীৰ উদ্ধৃতি দি বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয়, "ইউপিআইৰ জৰিয়তে এনে ধৰণৰ ধন পৰিশোধ কৰাৰ সময়ত গ্ৰাহকে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগিব ।"
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "এমডিআৰ হৈছে ব্যৱসায়ী পেমেণ্ট ইক'ছিষ্টেমৰ এক মাচুল । এইটো ইউপিআই পেমেণ্ট কৰা গ্ৰাহকৰ ওপৰত প্ৰৱৰ্তন কৰা মাচুল নহয় ।"
ৰিজাৰ্ভ বেংকে লগতে কয় যে পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ মাজত এমডিআৰৰ সঠিক আৰু উপযুক্ত বিতৰণে প্ৰযুক্তি, আন্তঃগাঁথনি আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা নেটৱৰ্কত নিৰন্তৰ বিনিয়োগত সহায় কৰিব । ৰিজাৰ্ভ বেংকে কয়, "ইয়াৰ দ্বাৰা ইউপিআইৰ পৰিসৰ অধিক বিস্তৃত হ'ব, গ্ৰাহকৰ ভিত্তি বাঢ়িব পাৰে আৰু লেনদেনৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত সহায় কৰিব ।"
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, ইউপিআইৰ সকলো লেনদেন যদি ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ (Person-to-Person, P2P) আৰু ব্যক্তিৰ পৰা ব্যৱসায়ীলৈ (Person-to-Merchant, P2M) হয় তেনেক্ষেত্ৰত দুয়োটা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া হৈ থাকিব । লগতে কয় যে ২০০০ টকাৰ তলৰ পিটুএম ইউপিআই লেনদেন ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া হৈ থাকিব ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতৰ বিশ্বমানৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী বহনক্ষমতা আৰু বৃদ্ধিত সহায় কৰাৰ লগতে ইউপিআই যাতে সুৰক্ষিত, নিৰৱচ্ছিন্ন, সহজ আৰু সুলভ হৈ থাকে তাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ বেংক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু ইণ্ডিয়ান বেংক এছ’চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত ভাৰতীয় নেশ্যনেল পেমেণ্টছ কৰ্প’ৰেশ্যনৰ (এনপিচিআই) দ্বাৰা ইউপিআই পৰিচালনা কৰা হয় । ই ব্যক্তিৰ মাজত তৎকালীন লেনদেনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে আৰু গ্ৰাহকক ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত ব্যৱসায়ীসকলক পোনপটীয়াকৈ পেমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ।
আনহাতে, বহিঃৰাষ্ট্ৰত বৰ্তমান ১১ খন দেশত ইউপিআই গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত শেহতীয়াভাৱে উজবেকিস্তানত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । ইউপিআই গ্ৰহণ কৰা আন দেশসমূহ হ’ল ছিংগাপুৰ, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, ফ্ৰান্স, মৰিচাছ, নেপাল, ভূটান, কাটাৰ, শ্ৰীলংকা, কম্বোডিয়া আৰু গ্ৰীচ ।
উল্লেখ্য যে ২০১৬ চনৰ ২৫ আগষ্টত আৰম্ভ হোৱা ইউপিআয়ে ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্টৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ সলনি কৰিছে । লেনদেনৰ মূল্য ২০১৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ০.০৭ লাখ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৩১৪ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । দশকটোৰ ভিতৰত ৪০০০ গুণতকৈও অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।