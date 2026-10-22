প্ৰতি ৫ গৰাকীৰ বিপৰীতে এগৰাকী ভাৰতীয় কলেজীয়া ছাত্ৰই আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়

প্ৰতি ৫ গৰাকীৰ বিপৰীতে এগৰাকী ভাৰতীয় কলেজীয়া ছাত্ৰই আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায়
GUESSS India ২০২৫ প্ৰতিবেদনত এই কথাটোও পোহৰলৈ আহিছে যে কোনসকল শিক্ষাৰ্থীৰ নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা তিনিগুণ বেছি ।
Published : October 22, 2026 at 11:46 AM IST
চিমলা : ভাৰতীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান মাণ্ডিয়ে (আইআইটি মাণ্ডি) ৰেৱা বিশ্ববিদ্যালয়, বেংগালুৰুৰ সৈতে মিলি GUESSS India ২০২৫ ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষা প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি, প্ৰতি ৫ গৰাকীৰ বিপৰীতে এগৰাকী ভাৰতীয় কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে (প্ৰায় ২২ শতাংশ) আৰম্ভণিতেই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিছে । বুধবাৰে (২১ অক্টোবৰ) প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলবোৰৰ ১২০০তকৈ অধিক উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ২৫,৭৮৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত চলোৱা সমীক্ষাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে প্ৰতি ১০০ গৰাকীৰ বিপৰীতে ৪৩ ভাৰতীয় ছাত্ৰই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে । এই পৰিসংখ্যা হৈছে বিশ্বজনীন গড়ৰ প্ৰায় ২৩ শতাংশৰ সমান ।
চৰকাৰী বা বৃহৎ কোম্পানীত চাকৰিৰ বাবে আশা কৰি নাথাকে
বৰ্তমান বেছিভাগ শিক্ষাৰ্থীয়েই কলেজীয়া শিক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছতে ষ্টাৰ্ট-আপ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে । পঢ়া সমাপ্ত কৰাৰ পিছতেই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ ইচ্ছা কৰা ছাত্ৰৰ সংখ্যা ২০২৩ চনৰ সমীক্ষাত পোৱা ১৪ শতাংশৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ২০২৬ চনত ১৬.২ শতাংশ হৈছে ।
এই সময়ছোৱাত নিজৰ শিক্ষা জীৱন সমাপ্ত কৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত বন্দী হৈ থকাৰ সংখ্যা ১২.৭ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ১০.১ শতাংশ হৈছে । আনহাতে, বৃহৎ কোম্পানীত চাকৰিৰ আশা পালি থকা ছাত্ৰৰ সংখ্যা ৩১.৩ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ২৭.৪ শতাংশ হৈছে ।
উল্লেখ্য যে Global University Entrepreneurship Spirit Students' Survey (GUESSS) হৈছে শিক্ষাৰ্থী উদ্যমিতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গৱেষণা প্ৰকল্পবোৰৰ ভিতৰত এটা ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, দৈনিক বিক্ৰী ভিত্তিক ৩১ শতাংশ ছাত্ৰ ব্যৱসায় কেৱল ২০২৫ চনতে আৰম্ভ হৈছিল । আনহাতে, ইয়াৰে ৪১ শতাংশই আৰম্ভণিৰ কোনো ব্যৱসায় বন্ধ কৰি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ৪২ শতাংশই দুটাতকৈ অধিক ব্যৱসায় চলাই আছে ।
বৃহৎ কোম্পানীত চাকৰিৰ অপেক্ষাও কমিছে
আইআইটি মাণ্ডিৰ স্ককুল অব মেনেজমেণ্টত সহযোগী অধ্যাপক আৰু GUESSS Indiaৰ দেশীয় প্ৰতিনিধি তথা এই প্ৰতিবেদনত নেতৃত্ব লোৱা ডঃ পূৰণ সিঙে কয়, "ভাৰতীয় ছাত্ৰই যিয়ে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰকৃত ব্যৱসায় কৰি আছে আৰু বিশ্বৰ যিকোনো দেশ, লাগিলে সেয়া যিমানেই আগশাৰীৰ নহওক কিয় তাৰ পৰা আৰম্ভণিৰে পৰা মানুহ আনি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পাঠ্যক্ৰম, সমৰ্পণমূলক কাৰ্যসূচী আৰু কেম্পাছ ইণ্টাৰভিউ এই ক্ষেত্ৰত সঠিক প্ৰমাণিত হৈছে । এতিয়া সুযোগ হৈছে ছাত্ৰৰ জীৱনত অধিকসংখ্যক এনে ব্যৱসায়ী সৃষ্টি কৰা আৰু তেওঁলোকক আৰম্ভণিতেই সঠিকভাৱে প্ৰথম খোজ আগবঢ়োৱাত সহায় কৰা । তাৰ পিছত আমি হিচাপ কৰিব পাৰিম কিমানসংখ্যক ছাত্ৰই এম্বিছনৰ পৰা এক্সনলৈ আগবাঢ়িছে; কেৱল এইটো নহয় যে কিমানে ষ্টাৰ্ট-আপ আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে ।"
ফলাফলৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, আইটি, এআই আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হৈছে ছাত্ৰ উদ্যোগীসকলৰ প্ৰায় সাধাৰণ পৰিকল্পনা । কিন্তু ব্যৱসায় কৰা ছাত্ৰসকলৰ ১০ জনৰ ভিতৰত মাত্ৰ এজনহে ডিজিটেল । ইয়াৰ উপৰি যিসকল ছাত্ৰৰ সান্নিধ্যত (আত্মীয়, বন্ধুবৰ্গ, সহপাঠী, শিক্ষক) ব্যৱসায়ী বা উদ্যোগী আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা তিনিগুণ বেছি ।
GUESSS India ২০২৫ৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা
- ৩৪ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ ১২ হাজাৰোধিক উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ ২৫,৭৮৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত এই সমীক্ষা
- বেংগালুৰুৰ ৰেৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে GUESSS India ২০২৫ ৰাষ্ট্ৰীয় সমীক্ষা প্ৰতিবেদন
- অধ্যয়নৰ পিছতে চৰকাৰী চাকৰি বিচৰাৰ সংখ্যা ১২.৭ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ১০.১ শতাংশ হৈছে
- ডাঙৰ কোম্পানীত চাকৰি কৰাৰ ইচ্ছা থকা ছাত্ৰৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কমিছে, ৩১.৩ শতাংশৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ২৭.৪ শতাংশ হৈছে
- প্ৰায় ৪৩ শতাংশ ভাৰতীয় ছাত্ৰই ভৱিষ্যতে উদ্য়োগী হ'ব বিচাৰে
- ইয়াৰে ৪১ শতাংশ ছাত্ৰই তেওঁলোকৰ পুৰণি পৰিকল্পনা বা ব্যৱসায় বন্ধ কৰি পুনৰ নতুন পৰিকল্পনাৰে আৰম্ভ কৰিছে
কলেজ এৰাৰ পিছত ষ্টাৰ্ট-আপৰ ইচ্ছা
প্ৰতিবেদনখনত "আমি ছাত্ৰসকলক উদ্যমী কেনেকৈ বনাম ?" শীৰ্ষক প্ৰশ্নটো সন্দৰ্ভত অধ্যাপক ডঃ পূৰণ সিং আৰু প্ৰেৰক শৰ্মাই বিস্তৃতভাৱে লিখিছে । এই সমীক্ষা ২০৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ-ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰা হৈছিল ।
GUESSS India ২০২৫ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰ ৰেৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য ডঃ পি শ্যামা ৰাজুৱে কয়, "এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল চাকৰিৰ বাবে পঢ়ুওৱাটো নহয় । তেওঁলোকক ব্যৱসায়ৰ কাৰণেও পঢ়াব লাগে যাতে নিজে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।"
আইআইটি মাণ্ডিৰ স্পনছ'ৰ্ড ৰিছাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কনছালটেন্সীৰ (SRIC) ডীন প্ৰফেছ'ৰ শ্যাম কুমাৰ মসাকাপাল্লীয়ে কয়, "উদ্যমীৰ অৰ্থ হৈছে সমাধান, সুবিধা আৰু প্ৰভাৱ সৃষ্টি কৰা ।"