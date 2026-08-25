ETV Bharat / business

স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ

ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি এৰি নিজা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা বৰষা দাসৰ । নিতৌ মাতৃৰ সৈতে নিজৰ স্কুটীৰ ওপৰত ইডলি বিক্ৰী কৰে বৰষাই ।

Guwahati Idli Business
স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2026 at 3:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি এৰি নিজা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ । নাম তেওঁৰ বৰষা দাস । নিতৌ পুৱা মাতৃৰ সৈতে খাৰঘূলিৰ পৰা উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানলৈ আহে বৰষা । চাকৰিৰ পাছত নদৌৰি উদ্যানৰ সন্মুখতে নিজৰ স্কুটীৰ ওপৰত ইডলি বিক্ৰী কৰি এতিয়া উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে বৰষাই ।

প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ অহা লোকৰ বাবে এতিয়া চিনাকি হৈ পৰিছে বৰষাৰ ইডলি । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৯ বজালৈ তেওঁ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ সন্মুখত ইডলি বিক্ৰী কৰে ।

স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

ইডলি বিক্ৰীৰ এই ব্যৱসায় অৱশ্যে হঠাতে আৰম্ভ কৰা নাছিল বৰষাই । দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্যৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা । তেওঁৰ এই ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ ঘৰত সকলোয়ে দক্ষিণৰ খাদ্য খাই ভালপায় । শেহতীয়াকৈ আমি চেন্নাইৰ পৰা আহিছিলোঁ । তাৰ পৰা অহাৰ পাছত দক্ষিণৰ খাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো আৰু বৃদ্ধি পাইছিল ।"

Guwahati Idli Business
বৰষাৰ দোকানৰ ইডলি (ETV Bharat Assam)

লগতে বৰষাই কয়, "প্ৰথমে ঘৰতে ইউটিউবত ভিডিঅ’ চাই ইডলি বনাবলৈ শিকিছিলোঁ । আৰম্ভণিতে ইডলি ভালদৰে নোহোৱাত কেইবাবাৰো বিফল হৈছিলোঁ । কিন্তু চেষ্টা এৰি দিয়া নাছিলোঁ । পিছত ভালদৰে ইডলি বনাবলৈ শিকাৰ পাছত ঘৰৰ মানুহক খুৱালোঁ। সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিলে আৰু মোক ইডলিৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে । সেই সময়ত ময়ো ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি কৰি আছিলোঁ । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিয়ে সেই সময়ত মোক আমুৱাইছিল । সেয়ে পৰিয়ালৰ পৰামৰ্শমতে মই এনেদৰেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ ।"

Guwahati Idli Business
স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায় (ETV Bharat Assam)
Guwahati Idli Business
আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰায় ৫ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়টোত প্ৰথমে দৈনিক ৫ৰ পৰা ৮ প্লেট ইডলি বিক্ৰী হৈছিল । মানুহে ইডলি ভাল পাবনে নাই, তাক লৈও আছিল মনত ভয় । পৰৱৰ্তী সময়ত চিনাকি কেইগৰাকীমান লোকে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে পোষ্ট কৰে । সেই পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে লাহে লাহে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ।

Guwahati Idli Business
স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)
Guwahati Idli Business
স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান বৰষাই দৈনিক প্ৰায় ২৫ প্লেট ইডলি বিক্ৰী কৰে । ৩০ টকাত এক প্লেট ইডলি বিক্ৰী কৰা বৰষাৰ এই সৰু ব্যৱসায়ৰ লগতে ঘৰতে কেক বনায়ো বিক্ৰী কৰে ।

Guwahati Idli Business
স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ (ETV Bharat Assam)

নিজৰ স্কুটী আৰু মাতৃৰ সহযোগিতাক সাৰথি কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত আগবঢ়া বৰষাৰ ব্যৱসায়ে শেহতীয়াকৈ এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :অসমৰ ৫ হাজাৰ বানপীড়িত শিক্ষাৰ্থীলৈ পাব্লিচাৰ্ছ এণ্ড বুক ছেলাৰ্ছ গীল্ডৰ শিক্ষা সামগ্ৰী
লগতে পঢ়ক :জয়মতীৰ আঘাতক লৈ নতুন ৰহস্য ! বাঃ বাঃ ল'ব বিচাৰিছে নেকি বনতাৰাই ?

TAGGED:

গুৱাহাটীত ইডলিৰ ব্যৱসায়
ইডলিৰ ব্যৱসায়
ইডলি
গুৱাহাটীত যুৱতীৰ ইডলি ব্যৱসায়
GUWAHATI GIRL IDLI BUSINESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.