স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ

স্কুটীৰ ওপৰতে ইডলিৰ ব্যৱসায়েৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি এৰি নিজা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা বৰষা দাসৰ । নিতৌ মাতৃৰ সৈতে নিজৰ স্কুটীৰ ওপৰত ইডলি বিক্ৰী কৰে বৰষাই ।
Published : August 25, 2026 at 3:08 PM IST
গুৱাহাটী : ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি এৰি নিজা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা এগৰাকী যুৱতীৰ । নাম তেওঁৰ বৰষা দাস । নিতৌ পুৱা মাতৃৰ সৈতে খাৰঘূলিৰ পৰা উজানবজাৰৰ সতী ৰাধিকা উদ্যানলৈ আহে বৰষা । চাকৰিৰ পাছত নদৌৰি উদ্যানৰ সন্মুখতে নিজৰ স্কুটীৰ ওপৰত ইডলি বিক্ৰী কৰি এতিয়া উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাইছে বৰষাই ।
প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ অহা লোকৰ বাবে এতিয়া চিনাকি হৈ পৰিছে বৰষাৰ ইডলি । পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ৯ বজালৈ তেওঁ সতী ৰাধিকা উদ্যানৰ সন্মুখত ইডলি বিক্ৰী কৰে ।
ইডলি বিক্ৰীৰ এই ব্যৱসায় অৱশ্যে হঠাতে আৰম্ভ কৰা নাছিল বৰষাই । দক্ষিণ ভাৰতীয় খাদ্যৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা । তেওঁৰ এই ব্যৱসায়ৰ আৰম্ভণি সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ ঘৰত সকলোয়ে দক্ষিণৰ খাদ্য খাই ভালপায় । শেহতীয়াকৈ আমি চেন্নাইৰ পৰা আহিছিলোঁ । তাৰ পৰা অহাৰ পাছত দক্ষিণৰ খাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো আৰু বৃদ্ধি পাইছিল ।"
লগতে বৰষাই কয়, "প্ৰথমে ঘৰতে ইউটিউবত ভিডিঅ’ চাই ইডলি বনাবলৈ শিকিছিলোঁ । আৰম্ভণিতে ইডলি ভালদৰে নোহোৱাত কেইবাবাৰো বিফল হৈছিলোঁ । কিন্তু চেষ্টা এৰি দিয়া নাছিলোঁ । পিছত ভালদৰে ইডলি বনাবলৈ শিকাৰ পাছত ঘৰৰ মানুহক খুৱালোঁ। সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিলে আৰু মোক ইডলিৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে । সেই সময়ত ময়ো ব্যক্তিগত খণ্ডত চাকৰি কৰি আছিলোঁ । ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিয়ে সেই সময়ত মোক আমুৱাইছিল । সেয়ে পৰিয়ালৰ পৰামৰ্শমতে মই এনেদৰেই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিলোঁ ।"
প্ৰায় ৫ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি আৰম্ভ কৰা ব্যৱসায়টোত প্ৰথমে দৈনিক ৫ৰ পৰা ৮ প্লেট ইডলি বিক্ৰী হৈছিল । মানুহে ইডলি ভাল পাবনে নাই, তাক লৈও আছিল মনত ভয় । পৰৱৰ্তী সময়ত চিনাকি কেইগৰাকীমান লোকে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে পোষ্ট কৰে । সেই পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে লাহে লাহে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ।
বৰ্তমান বৰষাই দৈনিক প্ৰায় ২৫ প্লেট ইডলি বিক্ৰী কৰে । ৩০ টকাত এক প্লেট ইডলি বিক্ৰী কৰা বৰষাৰ এই সৰু ব্যৱসায়ৰ লগতে ঘৰতে কেক বনায়ো বিক্ৰী কৰে ।
নিজৰ স্কুটী আৰু মাতৃৰ সহযোগিতাক সাৰথি কৰি কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত আগবঢ়া বৰষাৰ ব্যৱসায়ে শেহতীয়াকৈ এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰে ।