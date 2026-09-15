ETV Bharat / business

ম’বাইল ফোনৰ জিএছটি ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাসৰ দাবী

এছ’চিয়েশ্বনে ম’বাইল ফোন আৰু ইয়াৰ অংশসমূহৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ(জিএছটি) ১৮ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী তোলে ।

ICEA DIGITAL INDIA
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 4:08 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ম’বাইল ফোনটো আৰু পূৰ্বৰ দৰে বিলাসিতাৰ সামগ্ৰী হৈ থকা নাই ৷ বৰ্তমান সকলোৰে হাতে হাতে ম’বাইল ফোন ৷ ই মানুহৰ জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছে ৷ তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ম’বাইল ফোনৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া চেল্যুলাৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিকছ এছ’চিয়েশ্বনে চৰকাৰক আহ্বান জনায় ৷

এছ’চিয়েশ্বনে ম’বাইল ফোন আৰু ইয়াৰ অংশসমূহৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ(জিএছটি) ১৮ শতাংশৰ পৰা ৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী তোলে । তেওঁলোকৰ মতে, ম’বাইল ফোনক বিলাসী সামগ্ৰীৰ সলনি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বুলিহে গণ্য কৰা উচিত ।

ভাৰতৰ এপল, ছাইঅ’মি, অ’প’, ভিভ’, লাভা আদিৰ দৰে আগশাৰীৰ ম’বাইল আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ সামগ্ৰী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা উদ্যোগ সংস্থাটোৱে কয় যে ফোনসমূহ দৈনন্দিন জীৱনৰ অংশ হৈ পৰিছে ৷ কিন্তু তাৰপিছতো ইয়াৰ ওপৰত প্ৰযোজ্য কৰৰ পৰিমাণ অতি বেছি । ৯০ কোটিতকৈ অধিক ভাৰতীয়ই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, বেংকিং আৰু চৰকাৰী সেৱাৰ সুবিধাৰ বাবে ম’বাইল ফোনত নিৰ্ভৰ কৰে ।

আইচিইএই কয় যে, ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিৰাম আৰু নেণ্ডৰ মূল্য প্ৰায় চাৰিগুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ ফলত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা(এআই) ডাটা চেণ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেম’ৰিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিশ্বজুৰি মেম’ৰিৰ অভাৱৰ দেখা গৈছে ।

আইচিইএৰ অধ্যক্ষ পংকজ ম’হিন্দ্ৰৱে কয়, ‘‘ফোন এতিয়া মানুহে ক্ৰয় কৰিব খোজা আকাংক্ষাৰ সামগ্ৰী নহয় ৷ ই একপ্ৰকাৰৰ অত্যাৱশ্যকীয় ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিহে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জিএছটি নীতিৰ সালসলনি আৰু ৫০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ ইলেক্ট্ৰ’নিকছ উৎপাদন খণ্ড গঢ়ি তোলাৰ বিস্তৃত লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই কৰ আৰোপ কৰা উচিত ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিগত স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত কৰৰ হাৰ সৰল কৰাৰ লগতে দৈনন্দিন সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ জিএছটিৰ মাত্ৰা সালসলনি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । ডিজিটেল যুগত ম’বাইল ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ লগতে ই কিমান পৰিমাণে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে, সেই কথা মনত ৰাখিয়েই এই সকাহ দিবলৈ আইচিইএ-য়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ৷

ম’হিন্দ্ৰৱে লগতে উল্লেখ কৰে যে, যেতিয়ালৈকে দেশত ব্যৱহৃত যন্ত্ৰ-পাতিসমূহ জনসাধাৰণৰ বাবে ব্যয়বহুল বিবেচিত হৈ থাকে, তেতিয়ালৈকে ভাৰতে সঁচা অৰ্থত সৰ্বাংগীণ ‘ডিজিটেল ইণ্ডিয়া’ লাভ কৰিব নোৱাৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, ৫% জিএছটি হাৰে ম’বাইল ফোনসমূহ সস্তা কৰি তোলাৰ লগতে চাহিদা বৃদ্ধি কৰিব ৷ লগতে সকলোৰে বাবে ডিজিটেল প্ৰৱেশ নিশ্চিত কৰাৰ দিশত ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টাক গতি প্ৰদান কৰিব ।

দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা উদ্যোগৰ বিপৰীতে সংকুচিত হৈ অহা ঘৰুৱা বজাৰ

‘মেক ইন ইণ্ডিয়া’ পদক্ষেপৰ অধীনত ভাৰতৰ উদ্যোগসমূহত ম’বাইলৰ প্ৰস্তুতকৰণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ২০১৪-১৫ চনত বাৰ্ষিক উৎপাদন প্ৰায় ১৮,৯০০ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৪-৩৫ চনত ৫,৪৫,০০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিপৰীতে ৰপ্তানিয়ে ২,০০,০০০ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছে । এই বৃদ্ধিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ম’বাইল ফোন নিৰ্মাতা দেশ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ।

কিন্তু ঘৰুৱা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই ছবি ওলোটা হোৱা দেখা গৈছে ৷ ২০২০ চনত ম’বাইল ফোনৰ জিএছটি ১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছৰে পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত বাৰ্ষিক বিক্ৰী প্ৰায় ৩০ কোটিৰ পৰা প্ৰায় ২২ কোটিলৈ হ্ৰাস পাইছে । আইচিইএই কয় যে এই হ্ৰাসে ব্যয়সাধ্যতাত আঘাত হানিছে ৷ মানুহে পূৰ্বৰ দৰে সঘনাই নিজৰ ফোন সলনি কৰা স্বভাৱটো এৰিছে, যাৰ ফলত বিক্ৰীৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাইছে ৷

ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা ৯৯.৫ শতাংশ ফোন এতিয়া ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত ৷ যদিহে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত ম’বাইল ফোনৰ চাহিদা পুনৰ যোগাই তুলিব পৰা যায়, তেতিয়াহে বিক্ৰী বৃদ্ধি হ’ব ৷

কৰৰ হাৰ কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ?

বৰ্তমানৰ কৰৰ গাঁথনিৰ পটভূমিৰ বিষয়েও আইচিইএ-য়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় । ২০১৭ চনত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিএছটি কাৰ্যকৰী হৈছিল, তেতিয়া চৰকাৰৰ ফিটমেণ্ট কমিটীয়ে জিএছটিৰ পূৰ্বে ম’বাইল ফোনত আৰোপ কৰা মুঠ কৰৰ সমতুল্য কৰৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল ৷ যাতে মূল্যৰ আকস্মিক পৰিৱৰ্তন নহয় । সেই সময়ত আবকাৰী শুল্ক আৰু মূল্য সংযোজিত কৰ(ভেট)কে ধৰি গড় কৰ প্ৰায় ৬ শতাংশ আছিল, যিটো জিএছটিৰ বাবে প্ৰযোজ্য ৫ শতাংশৰ নিচেই সমীপৰ আছিল ।

তথাপিও প্ৰথমাৱস্থাত অন্তৱৰ্তীকালীন ব্যৱস্থা হিচাপে ফোনবোৰত ১২ শতাংশ কৰৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২০ চনত এই হাৰ ১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় । জিএছটি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ অধিকাংশ ৰাজ্যই ম’বাইল ফোনত ভেটৰ হাৰ ৫ শতাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক: ইউপিআই পেমেণ্টত ২০০০ টকা পৰ্যন্ত লোৱা নহ’ব কোনো ধৰণৰ মাচুল

TAGGED:

DIGITAL INDIA
ম’বাইল ফোনত জিএছটি
ICEA
মেক ইন ইণ্ডিয়া
MOBILE PHONE TAX IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.