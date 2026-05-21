পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ নাটনিৰ খবৰক নস্যাৎ এইচপিচিএলৰ, সকলো ডিপোতে তেল যোগান অব্যাহত থকাৰ দাবী
এইচপিচিএলে স্পষ্ট কৰে যে ইন্ধনৰ নাটনি আৰু যোগানত ব্যাঘাত জন্মা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনসমূহ “বিভ্ৰান্তিকৰ” আৰু ই “প্ৰকৃত পৰিস্থিতি প্ৰতিফলিত নকৰে” ৷
By ANI
Published : May 21, 2026 at 11:41 AM IST
নতুন দিল্লী: হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডে সমগ্ৰ খুচুৰা নেটৱৰ্কত ইন্ধনৰ নাটনি আৰু যোগানত ব্যাঘাত জন্মাৰ বাতৰি নস্যাৎ কৰিছে ৷ ইন্ধনৰ যোগান স্বাভাৱিক হৈ আছে আৰু কাৰ্যকলাপ বিনা বাধাই চলি আছে বুলি আশ্বাস দিছে হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডে ।
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ মাজতে বুধবাৰে এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত এইচপিচিএলে স্পষ্ট কৰে যে ইন্ধনৰ নাটনি আৰু যোগানত ব্যাঘাত জন্মা সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনসমূহ “বিভ্ৰান্তিকৰ” আৰু ই “প্ৰকৃত পৰিস্থিতি প্ৰতিফলিত নকৰে”৷
কোম্পানীটোৱে কয়, ‘‘এইচপিচিএলে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰে যে ইন্ধনৰ নাটনি আৰু যোগানৰ ব্যাঘাত সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনসমূহ বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু ই প্ৰকৃত পৰিস্থিতি প্ৰতিফলিত নকৰে । এইচপিচিএলৰ খুচুৰা বিপণীসমূহত ইন্ধনৰ যোগান সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক, নিয়মীয়াকৈ পেট্ৰ’লিয়াম পুনৰ ভৰ্তি আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন কাৰ্যকলাপ নিশ্চিত কৰা হৈছে ।’’
ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে কয় যে কিছুমান বিপণিত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা সাময়িকভাৱে বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে মে’ মাহত ঋতুভিত্তিক চাহিদাৰ লগতে গ্ৰাহকৰ পছন্দ এইচপিচিএলৰ খুচুৰা বিপণীৰ দিশলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা ।
ইয়াত কোৱা হৈছে, ‘‘কিছুমান স্থানত গ্ৰাহকৰ সংখ্যা সাময়িকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে মে' মাহত ঋতুভিত্তিক চাহিদা বৃদ্ধি । ইয়াৰ উপৰিও বহু গ্ৰাহকে এইচপিচিএল খুচুৰা বিপণিক পছন্দ কৰিছে কাৰণ কিছুমান ব্যক্তিগত খুচুৰা বিপণিত ইন্ধন তুলনামূলকভাৱে অধিক দামত বিক্ৰী কৰা হৈছে ।’’
এইচপিচিএলে আৰু কয় যে নিৰ্বাচিত আউটলেটসমূহত সাধাৰণতকৈ অধিক বিক্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, একে সময়তে সমগ্ৰ নেটৱৰ্কতে পৰ্যাপ্ত ষ্টক উপলব্ধ বুলি জোৰ দিয়ে ।
কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে এই কাৰণসমূহৰ বাবেই কিছুমান আউটলেটত সাধাৰণতকৈ অধিক বিক্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । অৱশ্যে পৰ্যাপ্ত ষ্টক উপলব্ধ, আৰু যোগান ব্যৱস্থাটো সুচাৰুৰূপে চলি আছে ।
কোম্পানীটোৱে গ্ৰাহকসকলক আতংকিত হৈ তেল ক্ৰয় নকৰিবলৈ আৰু কেৱল চৰকাৰী উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ছ’চিয়েল মিডিয়া আৰু অন্যান্য প্লেটফৰ্মত প্ৰচাৰিত উৰাবাতৰিৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্ক কৰি দিছে ।
এইচপিচিএলে কয়, "গ্ৰাহকসকলক আতংকিত হৈ তেল ক্ৰয়ত লিপ্ত নহ'বলৈ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু টিভি প্লেটফৰ্মত প্ৰচাৰিত উৰাবাতৰি আৰু অসত্য বাৰ্তাক আওকাণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে । সঠিক তথ্যৰ বাবে কেৱল চৰকাৰী উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰক ।"
মহাৰাষ্ট্ৰৰ নন্দুৰবাৰ জিলাত ইন্ধনৰ নাটনিৰ বাতৰিৰ সন্দৰ্ভত এক সুকীয়া স্পষ্টীকৰণত ইন্ধন ষ্টেচনত "ন’ পেট্ৰ'ল" আৰু "ন’ ডিজেল" ৰ দাবীকে ধৰি কোম্পানীটোৱে সেইবোৰক “মিছা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ” বুলি অভিহিত কৰিছে ।
এক্স পোষ্টত কোৱা হৈছে যে পেট্ৰ’ল পাম্পত ‘ন’ পেট্ৰ’ল’ আৰু ‘ন’ ডিজেল’ ব’ৰ্ড লগোৱাৰ দাবীকে ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰৰ নন্দুৰবাৰত ইন্ধনৰ নাটনি সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰিত প্ৰতিবেদন মিছা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ ।
এইচপিচিএলে কয় যে জিলাখনৰ ৮৭ টা খুচুৰা বিপণি কাৰ্যক্ষম আৰু অবিৰতভাৱে গ্ৰাহকক সেৱা আগবঢ়াই আছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে এইচপিচিএলে সকলো গ্ৰাহকক আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰে যে সমগ্ৰ জিলাখনতে ইন্ধন যোগান সুস্থিৰ আৰু পৰ্যাপ্ত হৈ আছে, সমগ্ৰ খুচুৰা নেটৱৰ্কত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাৰ্যকলাপ বজাই ৰখা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ ১৯ মে’লৈকে বিক্ৰীৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰি কোম্পানীটোৱে জিলাখনত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল দুয়োটা ব্যৱহাৰৰ শক্তিশালী বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
এইচ পি চি এলে পুনৰবাৰ গ্ৰাহকসকলক উৰাবাতৰিৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহ’বলৈ আৰু আতংকিত হৈ তেল ক্ৰয়ৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আহ্বান জনাই, পুনৰ কয় যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ খুচুৰা নেটৱৰ্কত নিৰৱচ্ছিন্ন ইন্ধন যোগান আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন সেৱা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে ।
