অনাদৃত পানী মেটেকা কিদৰে হয় সম্পদ : দীপৰ বিলৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছে সৃষ্টিশীলতাৰ উদ্যোগ

অনাদৃত পানী মেটেকা কিদৰে হয় সম্পদ : দীপৰ বিলৰ পাৰত গঢ় লৈ উঠিছে সৃষ্টিশীলতাৰ উদ্যোগ
অনাদৃত পানী মেটেকাৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে আন বহু মহিলাক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰমোদ কলিতাই । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 21, 2026 at 3:38 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ খাল-বিল, পুখুৰী, জলাশয়, নদ-নদী আদিত ওপঙি থকা আপদ বা আৱৰ্জনা বুলি গণ্য কৰা পানী মেটেকা বৰ্তমান সময়ত হৈ পৰিছে সম্পদ । এই সম্পদ বহুতৰে বাবে হৈ পৰিছে জীৱন-জীৱিকাৰ উৎস ।
পূৰ্বতে এবিধ অনাদৃত উদ্ভিদ আছিল এই পানী মেটেকা । কিন্তু সহজতে পোৱা অনাদৃত এই পানী মেটেকাই এতিয়া লৈ আহিছে আশাৰ সঞ্চাৰ । এই পানী মেটেকাৰ জৰিয়তে বহুজনে স্ব-নিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সাধাৰণতে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী বাঁহ-বেত বা প্লাষ্টিকৰ দেখা পোৱা যায় যদিও পানী মেটেকাৰ পৰাও বহু সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় ।
অনাদৃত পানী মেটেকাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ
অনাদৃত তথা পেলনীয়া পানী মেটেকাৰ জৰিয়তে নিজৰ লগতে আন বহু মহিলাক স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰমোদ কলিতাই । গুৱাহাটীৰ দীপৰ বিলৰ সমীপত প্ৰমোদ কলিতাই গঢ়ি তুলিছে পানী মেটেকাৰ এক উদ্যোগ । য'ত বহু মহিলাই জীৱিকাৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল উদ্যোগ গঢ়াই নহয়, পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ দীপৰ বিলক পানী মেটেকাৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্রতো উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে প্ৰমোদ কলিতাই ।
দীপৰ বিলৰ সমীপত পানী মেটেকাৰ উদ্যোগ: দীপৰ বিল সংৰক্ষণৰো প্ৰচেষ্টা
দীপৰ বিলৰ পানী মেটেকাক তেওঁলোকে সম্পদ হিচাপে গঢ় দি তৈয়াৰ কৰিছে বেগ, কঠ, ডাইনিং মেট, ফুলদানি ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰী । তেওঁলোকে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দীপৰ বিললৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকেও ক্ৰয় কৰি লৈ যায় ।
পানী মেটেকাৰে উদ্যোগ গঢ়ি তোলা সন্দৰ্ভত প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "মেটেকাৰে সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ আঁৰত দীপৰ বিলৰ সংৰক্ষণৰ কথাও জড়িত হৈ আছে । মেটেকা বহুত বেছি হোৱা বাবে দীপৰ বিলৰ বাবে ভাবুকি আহি পৰিছে । তাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
পানী মেটেকাৰ পৰা সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ প্ৰক্ৰিয়া
পানী মেটেকাৰ পৰা সামগ্ৰী কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "আমি মেটেকাৰ পৰা প্ৰথমতে মেট বনোৱা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । দীপৰ বিলৰ পৰা মেটেকাৰ থাঁৰিবোৰ কাটি আনি প্ৰথমতে ৰ'দত শুকুৱাব লাগে । দুই-তিনি দিন ভালদৰে শুকোৱাৰ পাছত ভালদৰে থৈ দিব লাগে । সামগ্ৰী প্ৰস্তুতৰ পূৰ্বে শুকান মেটেকাখিনি ভালদৰে কাটি চাফা কৰি ল'ব লাগে । মেট বনালে মেটেকাৰ থাঁৰিডাল মাজেদি কাটি দুভাগ কৰি ল'ব লাগে । আনহাতে, মেটেকাবোৰ মেচিনত দি চেপেটা কৰিব লাগে । বাস্কেট বনাব লাগিলে চেপেটা কৰি ল'ব লাগে । সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মেটেকাৰ আকাৰ বনাব লাগে ।"
প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী আৰু সেইবোৰৰ মূল্য
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মেটেকাৰ পৰা বৰ্তমান আমি যোগৰ মেট, সাধাৰণ মেট, ডাইনিং টেবুলৰ ক'ভাৰ, ফ্ল'ৰ মেট, বাস্কেট, পেনষ্টেণ্ড আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী বনাই আছোঁ । সামগ্ৰীৰ আকাৰ অনুযায়ী মূল্য বেলেগ বেলেগ হয় । যোগৰ মেটৰ মূল্য ৯০০ টকাৰ পৰা ১৫০০ টকালৈ । দীঘলীয়া মেটৰ মূল্য ২২০০ টকা । বেগৰ মূল্য ২৫০-৩০০ টকা । বাস্কেটৰ মূল্য ৩০০-৪০০ টকা আদি ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পানী মেটেকাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় আৰু উপযোগী হস্তশিল্প বা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় । মেটেকাৰে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ভিতৰত হাতত লোৱা বেগ, পইচাৰ বেগ, কলমদানি, বাস্কেট, ফাইল ক'ভাৰ, গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰী, টেবুল মেট আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় । মহিলাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে বিভিন্ন ডিজাইনৰ বেগ আৰু পইচা থোৱা বেগ বনোৱা হয় । বহু ধৰণৰ সামগ্ৰী মেটেকাৰে বনাব পৰা যায় । কণ্টেনাৰ, টুপী, জেকেট আৰু চেণ্ডেল আদিও মেটেকাৰ শুকান থাঁৰিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় । অসমত এই মেটেকা শিল্পৰ জৰিয়তে বহুতো মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতী স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে ।"
অপতৃণৰ পৰা উপাৰ্জনৰ পথ : ৰংমন
তেওঁ কয়, "অসমৰ নদ-নদী, খাল-বিল, পুখুৰী, জলাশয় আদিত পৰি থকা এবিধ অনাদৃত উদ্ভিদ হ'ল পানী মেটেকা । মেটেকাক অপতৃণ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল । কিন্তু এতিয়া এই মেটেকা সম্পদলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে । আমাৰ ইয়াত বহু মহিলাই কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকলে আমাৰ সামগ্ৰী লৈ যায় । আমি আমাৰ সামগ্ৰী বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰি আছোঁ । আমি আমাৰ সম্পূৰ্ণ কেঁচামাল দীপৰ বিলৰ পৰা লাভ কৰোঁ । দীপৰ বিলত মেটেকাৰ অভাৱ নাই । ৰংমন ব্ৰেণ্ডত আমি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰোঁ । আমাৰ ইয়াত কাম কৰা মহিলাসকলে মাহে ৮ৰ পৰা ১২ হাজাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।"
স্বাৱলম্বী হৈছে কেইবাগৰাকীও মহিলা
আনহাতে, এই উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত হৈ স্বাৱলম্বী হোৱা এগৰাকী শিপিনীয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত কেইবাখনো শাল আছে । আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰোঁ । সামগ্ৰী অনুসৰি শুকান মেটেকাসমূহ কাটিব লাগে । কিছুমান সামগ্ৰীৰ বাবে তাঁতশাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আমি ১০-১২ গৰাকী মহিলা জড়িত হৈ আছোঁ । আমাৰ আয় ভালে হয় । আমাৰ সামগ্ৰীৰ ভাল চাহিদা আছে । আমি আমাৰ ঘৰৰ সকলো কাম কৰাৰ পিছত আজৰি সময়ত এই কাম কৰোঁ ।"
মেটেকা উদ্যোগৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ
উল্লেখ্য যে ২০০৮ চনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন বিত্ত নিগম (নেডফি) আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল পৰিষদে (এনইচি) বাঁহ আৰু বেতৰ সম্পদৰ অভাৱ হোৱা, পৰিবেশত প্ৰভাৱ পেলোৱাত শিপিনীসকলক হস্তশিল্পৰ কেঁচামাল হিচাপে মেটেকাক প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্যোগ লৈছিল । ইয়াৰ পিছত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে ইয়াৰ অধীনৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহক প্ৰশিক্ষণ দি মেটেকাৰ পৰা লাগতিয়াল সামগ্ৰী, গৃহসজ্জাৰ সামগ্ৰী আদি প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ।
বৰ্তমান সময়ত বহু লোক তথা আত্মসহায়ক গোটে মেটেকা শিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । মেটেকাৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মূল কেঁচামাল হৈছে মেটেকা, যিটো অসমত অতি সহজলভ্য । ৩-৪ মহীয়া পূৰঠ মেটেকাৰ গছ ইয়াৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত মেটেকাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাই লোৱা হয যাতে ইয়াৰ পানীভাগ আঁতৰ হয় আৰু স্থিতিস্থাপকতা বাঢ়ে । ইয়াৰ পিছত সেই শুকান মেটেকাৰে গুঁঠি বিভিন্ন সামগ্ৰী সাজি উলিওৱা হয় আৰু ৰঙৰো প্ৰয়োগ কৰা হয় ।