ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে জানেনে ?
ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ প্ৰকাৰ অনুসৰি তাত লাভ কৰা ৰিৱাৰ্ড পইণ্টৰ মূল্য পৃথক । ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বিল পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পৰা যায় ।
Published : November 10, 2025 at 4:47 PM IST
নতুন দিল্লী: ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেশ্ববেক, ডিছকাউণ্ট বা কেতিয়াবা ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট লাভ কৰা যায় । এই ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট পৰৱৰ্তী সময়ত কোনো বিল পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় । যাৰ বাবে ভাৰতৰ ডিজিটেল পেমেণ্ট ব্যৱস্থাত ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট এক মুদ্ৰা হ'বলৈ গৈ আছে । ডিজিটেল পেমেণ্ট কোম্পানীৰ আহ্বান অনুসৰি, প্ৰতি পাঁচটাৰ ভিতৰত এটা ই-কমাৰ্চ আৰু 'ফুড এণ্ড বেভাৰেজ' লেনদেন এতিয়া ৰিৱাৰ্ডছৰ জৰিয়তে কৰি থকা হৈছে ।
অৱশ্যে আজিও ভাৰতত এনে কিছু ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰী আছে, যিসকলে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট ঠিকে লাভ কৰে কিন্তু ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় বা লাভান্বিত হ'ব পৰা যায় তেওঁলোকে সেইটো নাজানে । এই পইণ্টবোৰ পইচালৈ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মূল্য কিমান হয় আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড বিল পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰিৱাৰ্ড পইণ্টক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো নাজানে । ইয়াৰ মাজত যদিও আপুনিও তেনে এজন ব্যক্তি, তেনেহ'লে আজি জনাব বিচাৰিছোঁ ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় ।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পৃথক ক্ৰেডিট কাৰ্ডত লাভ কৰা ৰিৱাৰ্ড পইণ্টৰ মূল্যও পৃথক পৃথক । ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বিল পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পৰা যায় আৰু নিজৰ পইচা ৰাহি কৰিব পাৰে । ক্ৰেডিট কাৰ্ডত লাভ কৰা ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট দাবী কৰিবৰ বাবে ইণ্টাৰনেট বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।
ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট কেনেদৰে দাবী কৰিব ?
- বেংকৰ নেট বেংকিঙলৈ গৈ ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ সহায়ত লগ-ইন কৰক ।
- ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীণত দেখা দিয়া 'কাৰ্ড ছেকচন'ত ক্লিক কৰক ।
- এতিয়া 'ইনকুৱেৰী ছেকচন'ত গৈ 'ৰিডীম ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট' ছিলেক্ট কৰক ।
- ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কাৰ্ডখন নিৰ্বাচন কৰক আৰু 'কণ্টিনিউ' বুটামত ক্লিক কৰক ।
- এইবাৰ আপোনাৰ ডিভাইচৰ স্কিৰীণত এখন নতুন উইণ্ডো মুকলি হ'ব ।
- ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট ৰিডীম কৰিবৰ বাবে নগদকে ধৰি কেইবাটাও বিকল্প আহিব ।
- এই বিকল্পবোৰৰ পৰা যিকোনো এটা নিৰ্বাচন কৰি ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট নগদো কৰাব পাৰে
যদি কোনো ক্ৰেডিট কাৰ্ডধাৰকে ৰিৱাৰ্ড পইণ্টক নগদলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাব বিচাৰে তেন্তে 'কেশ্ব' বিকল্প নিৰ্বাচন কৰি ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ একাউণ্টলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাব পাৰে । উল্লেখ্য যে ৰিৱাৰ্ড পইণ্টক নগদ কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এদিনৰ পৰা দুদিন লাগিব পাৰে । ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত বেংকে কিছু পৰিমাণে মাচুলো লয় আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰো পৰিশোধ কৰিব লাগে ।
অদৃশ্য মাচুল
কোনো কোনো ক্ৰেডিট কাৰ্ড কোম্পানীয়ে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত এক অদৃশ্য মাচুলো আৰোপ কৰে । ইয়াৰ উপৰি কিছুমান কাৰ্ডৰ কোম্পানীয়ে কেৱল নিজৰ প্লেটফৰ্মতহে পইণ্ট পৰিৱৰ্তনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । আনহাতে, পইণ্ট পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত জি এছ টিও ভৰিব লাগে ।