ETV Bharat / business

ডাকঘৰ, সুকন্যা, পিপিএফ, এনএছচি... ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিত কিমান সুত পায় জানি লওক

২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা একেৰাহে দশম ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল ।

How Much Interest Will You Get On Post Office MIS, Sukanya And Other Small Savings Schemes
ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিত কিমান সুত পায় জানি লওক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ দেশৰ কোটি কোটি লোকে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধি (PPF), সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ (NSC)কে ধৰি সৰু সৰু সঞ্চয় আঁচনিত জমা কৰে । এই লেখাটোত আমি আপোনালোকক আঁচনিসমূহৰ সুতৰ হাৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা একেৰাহে দশম ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । শেষবাৰৰ বাবে ২০২৩-২৪ চনৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত চৰকাৰে কিছুমান আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ সলনি কৰিছিল ।

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে এখন জাননীত জনোৱা মতে, ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে ২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২০২৬ চনৰ ৩০ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হোৱা বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ (১ জুলাই, ২০২৬ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬লৈ) অধিসূচনা কৰা সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব ।

How Much Interest Will You Get On Post Office MIS, Sukanya And Other Small Savings Schemes
ডাকঘৰৰ সঞ্চয়ৰ সুতৰ হাৰ (ETV Bharat)

ডাকঘৰৰ সঞ্চয়

ডাকঘৰৰ সঞ্চয় একাউণ্ট থকা লোকসকলে জমা ধনৰ ওপৰত ৪ শতাংশ সুতৰ হাৰ লাভ কৰিব । তিনি বছৰীয়া ডাকঘৰৰ টাৰ্ম ডিপ’জিটৰ সুতৰ হাৰ ৭.১ শতাংশত ৰখা হৈছে ।

২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত ডাকঘৰৰ মাহিলী আয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে ৭.৪% সুত লাভ কৰি থাকিব । নতুন ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে এই আঁচনিৰ সুতৰ হাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।

How Much Interest Will You Get On Post Office MIS, Sukanya And Other Small Savings Schemes
PPF আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ সুতৰ হাৰ (ETV Bharat)

PPF আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ সুতৰ হাৰ

দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ বাবে সৰ্বাধিক পছন্দ হৈছে ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধি (PPF) ৷ ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধিয়ে গ্ৰাহকসকলক ৭.১ শতাংশ সুত প্ৰদান কৰি থাকিব ।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে জমা ধনৰ ওপৰত ৮.২ শতাংশ সুত লাভ কৰি থাকিব । সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰা । ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিসমূহৰ মাজেৰে আগবঢ়োৱা মূল সুতৰ হাৰৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম ।

How Much Interest Will You Get On Post Office MIS, Sukanya And Other Small Savings Schemes
NSC আৰু KVPৰ সুতৰ হাৰ (ETV Bharat)

NSC আৰু KVPৰ সুতৰ হাৰ

ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ (NSC) বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত ৭.৭ শতাংশ সুত লাভ কৰি থাকিব । কিষাণ বিকাশ পাত্ৰৰ সুতৰ হাৰ ৭.৫ শতাংশ স্থিৰ হৈ আছে । KVP ত কৰা বিনিয়োগ ১১৫ মাহত মেচিউৰ হয় ।

লগতে পঢ়ক: PPF কি ? ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি, ম্যাদ, সুতৰ হাৰ কিমান জানি লওক সকলো

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ
ৰাজহুৱা ভৱিষ্য নিধি
সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা
SMALL SAVINGS SCHEMES INTEREST
SMALL SAVINGS SCHEMES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.