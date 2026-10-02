ডাকঘৰ, সুকন্যা, পিপিএফ, এনএছচি... ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিত কিমান সুত পায় জানি লওক

ডাকঘৰ, সুকন্যা, পিপিএফ, এনএছচি... ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিত কিমান সুত পায় জানি লওক
২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা একেৰাহে দশম ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল ।
Published : October 2, 2026 at 2:34 PM IST
নতুন দিল্লী: সমগ্ৰ দেশৰ কোটি কোটি লোকে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধি (PPF), সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ (NSC)কে ধৰি সৰু সৰু সঞ্চয় আঁচনিত জমা কৰে । এই লেখাটোত আমি আপোনালোকক আঁচনিসমূহৰ সুতৰ হাৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম ।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা একেৰাহে দশম ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । শেষবাৰৰ বাবে ২০২৩-২৪ চনৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত চৰকাৰে কিছুমান আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ সলনি কৰিছিল ।
বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে এখন জাননীত জনোৱা মতে, ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে ২০২৬ চনৰ ১ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ২০২৬ চনৰ ৩০ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হোৱা বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ (১ জুলাই, ২০২৬ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬লৈ) অধিসূচনা কৰা সুতৰ হাৰ অপৰিৱৰ্তিত থাকিব ।
ডাকঘৰৰ সঞ্চয়
ডাকঘৰৰ সঞ্চয় একাউণ্ট থকা লোকসকলে জমা ধনৰ ওপৰত ৪ শতাংশ সুতৰ হাৰ লাভ কৰিব । তিনি বছৰীয়া ডাকঘৰৰ টাৰ্ম ডিপ’জিটৰ সুতৰ হাৰ ৭.১ শতাংশত ৰখা হৈছে ।
২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত ডাকঘৰৰ মাহিলী আয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে ৭.৪% সুত লাভ কৰি থাকিব । নতুন ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে এই আঁচনিৰ সুতৰ হাৰৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।
PPF আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ সুতৰ হাৰ
দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ বাবে সৰ্বাধিক পছন্দ হৈছে ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধি (PPF) ৷ ৰাজহুৱা ভৱিষ্যনিধিয়ে গ্ৰাহকসকলক ৭.১ শতাংশ সুত প্ৰদান কৰি থাকিব ।
সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলে জমা ধনৰ ওপৰত ৮.২ শতাংশ সুত লাভ কৰি থাকিব । সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰা । ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিসমূহৰ মাজেৰে আগবঢ়োৱা মূল সুতৰ হাৰৰ ভিতৰত এইটো অন্যতম ।
NSC আৰু KVPৰ সুতৰ হাৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ (NSC) বিনিয়োগকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত ৭.৭ শতাংশ সুত লাভ কৰি থাকিব । কিষাণ বিকাশ পাত্ৰৰ সুতৰ হাৰ ৭.৫ শতাংশ স্থিৰ হৈ আছে । KVP ত কৰা বিনিয়োগ ১১৫ মাহত মেচিউৰ হয় ।
লগতে পঢ়ক: PPF কি ? ইয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি, ম্যাদ, সুতৰ হাৰ কিমান জানি লওক সকলো