আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হ'লে সঞ্চয়ৰ ধন পৰিয়ালে কেনেকৈ পাব ?

আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হ'লে সঞ্চয়ৰ ধন পৰিয়ালে কেনেকৈ পাব ?
আপুনি লাখ লাখ টকা সঞ্চয় কৰিছে । কিন্তু হঠাৎ আপোনাৰ মৃত্যু হ'লে সেই সঞ্চয়ৰ ধন পৰিয়ালৰ লোকে সহজে কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব ?
Published : October 3, 2026 at 4:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : আপুনি নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নিশ্চয় ফিক্সড ডিপ'জিট (এফডি), মিউচুৱেল ফাণ্ড, ষ্টক মাৰ্কেট, বীমা পলিচিত টকা বিনিয়োগ কৰে । কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা চিন্তা কৰিছেনে যে যদি আপোনাৰ লগত হঠাতে কিবা অশুভ হৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ পৰিয়ালে এই সঞ্চয়ৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিব ?
আজিৰ ডিজিটেল যুগত সঠিক আৰু প্ৰামাণিক তথ্যৰ অভাৱত সমগ্ৰ দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে আপোনজনৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । ফলস্বৰূপে কোটি কোটি টকাৰ দাবীহীন সম্পত্তি চৰকাৰী একাউণ্টত জমা কৰা হয় ।
ডিজিটেল বিপ্লৱৰ মাজত সঞ্চয় হেৰাইছে
আগতে পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে নিজৰ ফিক্সড ডিপ'জিটৰ ৰচিদ, শ্বেয়াৰ চাৰ্টিফিকেট, বীমাৰ নথি-পত্ৰ আলমিৰা বা নিৰাপদ স্থানত সাৱধানে ৰাখিছিল । ফলস্বৰূপে পৰিয়ালটোৱে সেইবোৰ বিচাৰি উলিওৱা আৰু দাবী কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিছিল । কিন্তু আজিৰ ডিজিটেল যুগত সমগ্ৰ বিনিয়োগৰ প্ৰক্ৰিয়া সলনি হৈছে ।
আজিকালি মানুহৰ ধন-সম্পত্তি এতিয়া আৰু এখন নথি-পত্ৰত ৰখা নহয় ; ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন মোবাইল এপসমূহত (Zerodha, Groww আৰু Upstox), ডিমেট একাউণ্ট, একাধিক বেংক একাউণ্ট আৰু ইমেইল একাউণ্টতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে ।
যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যই নিৰ্দিষ্ট এপ, পঞ্জীয়নভুক্ত ই-মেইল ঠিকনা বা পাছৱৰ্ডৰ বিষয়ে নাজানে তেন্তে লাখ বা কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আপোনাৰ মৃত্যুৰ পিছত হেৰাই যাব পাৰে ।
আনকি তেওঁলোকে সঞ্চয়ৰ কথা জানিও সেইবোৰ উলিয়াব নোৱাৰিব । আপোনাৰ সৈতে হঠাতে যদি কোনো অনাকাংক্ষিত ঘটনা হৈ যায় তেনেহ'লে শোকত ভাগি পৰা পৰিয়ালটোৰ বাবে সঞ্চয়ৰ ধন উলিয়াবলৈ কেনেকৈ দাবী বা ক্লেইম কৰিব সেয়া একমাত্ৰ প্ৰত্যাহ্বান নহয়, সঞ্চয় ক'ত আছে সেই কথা উদঘাটন কৰা তাতকৈও ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ।
মাষ্টাৰ এক্সেল শ্বীট
এনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰতিজন বিনিয়োগকাৰীয়ে আজিয়েই তেওঁলোকৰ সকলো বিত্তীয় তথ্য সম্পৰ্কে 'মাষ্টাৰ এক্সেল শ্বীট' বা 'বিত্তীয় ডায়েৰী' প্ৰস্তুত কৰক । এই ডিজিটেল তথ্যত আপুনি নিজৰ প্ৰতিটো কম-বেছি সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিব ।
মাষ্টাৰ এক্সেল শ্বীটত কি কি থাকিব লাগে ?
- বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ : সকলো বেংকৰ নাম, একাউণ্ট নম্বৰ আৰু আই এফ এছ চি ক'ড ।
- ডিমেট আৰু ব্ৰোকাৰ এপৰ তথ্য : আপুনি বিনিয়োগৰ বাবে যিবোৰ এপ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ নাম আৰু গ্ৰাহক আইডি ।
- মিউচুৱেল ফাণ্ড : মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানী (এএমচি)ৰ নাম আৰু ইয়াৰ ফলিঅ' নম্বৰ ।
- বীমা পলিচি : জীৱন আৰু স্বাস্থ্য বীমা কোম্পানীৰ নাম, পলিচিৰ নম্বৰ আৰু বীমাকৃত ধনৰাশি ।
- চৰকাৰী সঞ্চয় : পিএফৰ ইউএএন নম্বৰ, পিপিএফ একাউণ্ট নম্বৰ আৰু সকলো ফিক্সড ডিপ'জিট (এফডি)ৰ সবিশেষ ।
এই শ্বীটখন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত নিয়মিতভাৱে আপডেট কৰি ৰাখক আৰু আপোনাৰ পত্নী বা পৰিয়ালৰ কোনো অতি বিশ্বাসযোগ্য সদস্যৰ সৈতে এই তথ্যসমূহ ভাগ-বাটোৱাৰা কৰক । আপুনি আপোনাৰ সকলো একাউণ্টৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰক্ৰিয়া ২০২৭ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ কৰক ।
ভুল ধাৰণা : কেৱল উত্তৰাধিকাৰ বাছনিয়ে যথেষ্ট নহয়, ইচ্ছাপত্ৰও প্ৰয়োজন
বেছিভাগ মানুহেই ভাবে যে যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট বা মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ বিনিয়োগত পত্নী বা সন্তানৰ নাম উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে ৰাখিছে, তেন্তে সেই লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছত সমগ্ৰ ধন স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে উত্তৰাধিকাৰীয়ে পাব । কিন্তু আইনীভাৱে এই কথা পৃথক ।
দেশৰ বেংকিং আৰু বিত্তীয় নিয়ম অনুসৰি এজন উত্তৰাধিকাৰী কেৱল সম্পত্তিৰ ৰক্ষক, প্ৰকৃত মালিক নহয় । লোকজনৰ মৃত্যুৰ পিছত উত্তৰাধিকাৰীৰ ভূমিকা হ'ল কেৱল বেংকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি আইনী উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ হাতত গতাই দিয়া । পিছত পৰিয়ালৰ ভিতৰত বিবাদ হ'লে আইনী উত্তৰাধিকাৰীসকলেহে সেই ধনৰ ওপৰত দাবী কৰিব পাৰে ।
এই আইনী বিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ একমাত্ৰ উপায় হ'ল এক স্পষ্ট আৰু পঞ্জীয়নভুক্ত ইচ্ছাপত্ৰ । ইচ্ছাপত্ৰত স্পষ্টকৈ উল্লেখ থাকিব লাগে যে আপোনাৰ মৃত্যুৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট সম্পত্তিৰ সঠিক মালিক কোন হ'ব ? আটাইতকৈ নিৰাপদ পদ্ধতিটো হ'ল একেজন ব্যক্তিকে যাক আপুনি কোনো বিশেষ সম্পত্তি দিব সেই সংশ্লিষ্ট বেংক বা বিনিয়োগ একাউণ্টৰ বাবে উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া । ১৮ বছৰৰ ওপৰৰ যিকোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছাপত্ৰৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ।
প্ৰথমটো দিনত পৰিয়ালটোৱে কি জানিব লাগে ?
ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে ১০ৰ পৰা ১৫ টা ভিন্ন স্থানত মুঠ ১ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে । হঠাৎ সংকট আহিলে পৰিয়ালে তাৎক্ষণিকভাৱে দাবী বা ক্লেইম দাখিল কৰিবলৈ খৰখেদা কৰিব নালাগে; বৰঞ্চ তেওঁলোকে প্ৰথমে সেই বিনিয়োগসমূহ সুৰক্ষিত কৰিব লাগে । ইয়াৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ বাবে এই তিনিটা মৌলিক তথ্য থকাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ :
- আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ নম্বৰ ।
- আপোনাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰ, যাতে বিনিয়োগ সম্পৰ্কীয় অ'টিপি লাভ কৰিব পাৰে ।
- আপোনাৰ প্ৰাথমিক ই-মেইল আইডি আৰু ইয়াৰ পাছৱৰ্ড । যাৰ জৰিয়তে বেংক ষ্টেটমেণ্ট আৰু ব্ৰ'কাৰ ইমেইল পৰীক্ষা কৰিব পাৰি ।
বিভিন্ন সম্পত্তি (শ্বেয়াৰ বজাৰ, ফিক্সড ডিপ'জিট আৰু বীমা) দাবী বা ক্লেইম কৰাৰ বাবে নথি-পত্ৰ দীঘলীয়া আৰু ইয়াত সুকীয়া নিয়ম জড়িত হৈ থাকে; এই আনুষ্ঠানিকতাসমূহ পিছলৈ আজৰি সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় ।
যদি নিহত লোকজনৰ বিনিয়োগ সম্পৰ্কে কেতিয়াও গম পোৱা নাযায়, তেন্তে কি হ'ব ?
মৃত ব্যক্তিজনৰ কোনো এপত যদি ডিমেট একাউণ্ট আছিল । পৰিয়ালটোৱে যদি সেই কথা গম নাপায়, তেন্তে শ্বেয়াৰ বজাৰ বা মিউচুৱেল ফাণ্ডবোৰ হঠাতে নাইকিয়া নহয়; সেইবোৰ নিৰ্দিষ্ট একাউণ্টতে থাকে ।
কিন্তু বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি যদি কোনো একাউণ্ট দীৰ্ঘদিন ধৰি নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে তেন্তে দাবী বা ক্লেইম নকৰা সম্পত্তি চৰকাৰৰ বিনিয়োগকাৰী শিক্ষা আৰু সুৰক্ষা পুঁজি (আইইপিএফ) বা চৰকাৰী ব্যৱস্থালৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় । এবাৰ আইইপিএফলৈ ধন হস্তান্তৰ হ'লে সেইবোৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাটো এক অতি জটিল, দীঘলীয়া আৰু হতাশাজনক আইনী প্ৰক্ৰিয়াত পৰিণত হয় ।
কঠিন সময়ত আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনে যাতে আপোনাৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটো আপোনাৰ দায়িত্ব । গতিকে আজিয়েই সময় উলিয়াই মাষ্টাৰ এক্সেল শ্বীট প্ৰস্তুত কৰক, উত্তৰাধিকাৰী প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰক আৰু ২০২৭ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ পূৰ্বে ইচ্ছাপত্ৰ এখনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুৰক্ষিতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰক ।
লগতে পঢ়ক :
ডাকঘৰ, সুকন্যা, পিপিএফ, এনএছচি... ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিত কিমান সুত পায় জানি লওক