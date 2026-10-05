গৃহঋণ লোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? তাৰ পূৰ্বে জানি লওক এইকেইটা কথা
গৃহঋণ লোৱাৰ বাবে বেংকলৈ যোৱাৰ সময়ত আপুনি কেইটামান কথা গুৰুত্ব দিব লাগে । নহ'লে আপুনি পিছত বিপদত পৰিব পাৰে...
Published : October 5, 2026 at 8:24 PM IST
নতুন দিল্লী : সচৰাচৰ নতুনকৈ এটা ঘৰ বনাবলৈ বা ক্ৰয়ৰ বাবে বহু লোকে বেংকৰ পৰা গৃহঋণ লয় । কিন্তু এই গৃহঋণবোৰ দীৰ্ঘম্যাদী আৰ্থিক দায়বদ্ধতা । যাৰ বাবে গ্ৰাহকৰ মাহিলী আয় আৰু সঞ্চয়ত ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায় । সেয়ে এজন লোকে গৃহঋণৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে কিছুমান নিয়ম বা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগে । বিশেষকৈ বেংকৰ নিয়ম, সুদৰ হাৰ, ইএমআই আৰু অন্যান্য কৰ বা খৰচৰ বিষয়ে জানি লোৱা ভাল ।
ইএমআইৰ ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰক
গৃহঋণ লোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে আপুনি ইএমআই কিমান দিব পাৰিব সেই কথা বিবেচনা কৰি লওক । অৰ্থাৎ ইএমআই দিয়াৰ ক্ষমতা নিৰ্ধাৰণ কৰি লওক । সাধাৰণতে ইএমআই আপোনাৰ হাতলৈ অহা মাহিলী দৰমহা বা ধনৰ ৩০-৪০ শতাংশৰ ভিতৰত ৰখাটো সুবিধাজনক । আবেদনকাৰীয়ে ঘৰৰ অন্যান্য খৰচবোৰো হিচাপ কৰি চাব লাগে । তাৰ পিছত হে ঋণৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে ।
গৃহঋণ লোৱাৰ পূৰ্বে আয়ৰ স্থিৰতা আৰু জৰুৰীকালীন পুঁজিৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব লাগে । কাৰণ সময়ৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ চাকৰি নাথাকে বা চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হয় বা আয়ৰ উৎস বন্ধ হয় তেতিয়া কেইবামাহৰ বাবে ইএমআই আৰু ঘৰুৱা খৰচ বহন কৰাত যাতে অসুবিধা নহয় সেই কথা বিবেচনা কৰি চাব ।
ঋণ লোৱাৰ সময়ত এজন আবেদনকাৰীয়ে ফিক্সড আৰু ফ্ল'টিং সুদৰ হাৰৰ পাৰ্থক্য জানিব লাগে । ফিক্সড ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত ঋণৰ সুদৰ হাৰ সাধাৰণতে স্থিৰ হৈ থাকে । আনহাতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতিৰ ভিত্তিত ফ্ল'টিং ৰেট সময়ৰ লগে লগে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত ইএমআই বা ঋণৰ মুঠ সুদৰ পৰিমাণ সলনি হ'ব পাৰে ।
ক্ৰেডিট স্ক'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ
ঋণ লোৱাৰ পূৰ্বে নিজৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ পৰীক্ষা কৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সাধাৰণতে ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ৭৫০ বা তাৰ অধিক থাকিলে ঋণগ্ৰহণকাৰীয়ে তুলনামূলকভাৱে ভাল সুদৰ হাৰ লাভ কৰাৰ সুযোগ পায় ।
আবেদনকাৰীয়ে ঋণ সম্পৰ্কীয় অন্যান্য মাচুল যেনে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল (Processing Fees), আইনী আৰু কাৰিকৰী মাচুল (Legal and Technical fees) আৰু প্ৰশাসনিক মাচুল (Administrative fees) আদি অতিৰিক্ত খৰচ পৰীক্ষা কৰিব লাগে ।
একেদৰে ঋণৰ সঠিক সময়সীমা বাছনি কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ ঋণৰ সময় দীঘলীয়া হোৱাৰ ফলত মাহিলী ইএমআই কম হয় যদিও সুদ বেছি হ'ব পাৰে । ঋণৰ সময় কম হ'লে ইএমআই বেছি হয় আৰু মুঠ সুদ কম হয় ।
এজন ব্যক্তিয়ে অনুমোদন পত্ৰ (sanction letter) আৰু ঋণ চুক্তিৰ (Loan agreement) মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিব লাগে । অনুমোদন পত্ৰ হ'ল বেংকে জাৰি কৰা প্ৰাৰম্ভিক অনুমোদন য'ত আনুমানিক ঋণৰ পৰিমাণ আৰু সুদৰ হাৰৰ বিৱৰণ দিয়া হয় । কিন্তু ঋণ চুক্তিৰ নথিপত্ৰত প্ৰকৃত চৰ্ত আৰু নিয়ম থাকে, যেনে সুদৰ হাৰ, ৰিছেট নিয়ম, ইএমআই সূচী আৰু জৰিমনা সম্পৰ্কীয় আইনী তথ্য ।
ইএমআইৰ গাঁথনি
গৃহঋণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰম্ভিক বছৰবোৰত আপোনাৰ ইএমআইৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বেংক নিৰ্বিশেষে সুদ পৰিশোধত যায় । সেয়ে ঋণ লোৱাৰ পূৰ্বে আবেদনকাৰীয়ে প্ৰি-পেমেণ্টৰ জৰিমনা, ফ'ৰক্ল'জাৰ মাচুল আৰু পলমকৈ পৰিশোধৰ মাচুলৰ কথাও জানি ল'ব লাগে ।
এটা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ বা গৃহ প্ৰৱেশৰ বাবে সাজু ঘৰ ক্ৰয় কৰিলে বেংকে সাধাৰণতে ঋণৰ পৰিমাণ একেলগে মুকলি কৰে । কিন্তু নিৰ্মাণ হৈ থকা ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত বেংকে নিৰ্মাণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ঋণৰ ধন কিস্তি হিচাপত মুকলি কৰে । নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈ ঋণৰ আবেদনকাৰীয়ে প্ৰি-ইএমআই অৰ্থাৎ সুদ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হয়।
গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে গৃহঋণ লোৱাৰ পিছতো গ্ৰাহকে সময়ে সময়ে সুদৰ হাৰ পৰ্যালোচনা কৰি থাকিব লাগে । যদি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সুদৰ হাৰৰ তুলনাত আন কোনো বেংকে কম সুদ লয় তেন্তে আপোনাৰ বেংকক সুদৰ হাৰ কম কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব পাৰে বা ঋণ হস্তান্তৰৰ (Loan Transfer) কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ।
আপুনি সময়মতে ইএমআই পৰিশোধ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ সময়মতে ইএমআই নিদিলে অতিৰিক্ত মাচুলৰ লগতে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :
আপোনাৰ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হ'লে সঞ্চয়ৰ ধন পৰিয়ালে কেনেকৈ পাব ?