ETV Bharat / business

শীঘ্ৰে বজাৰলৈ হিৰ’ মট’ক’ৰ্পৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল

কোম্পানীটোৱে ২০২৭ চনত প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

hero motocorp will launch its first electric bike in 2027
কোম্পানীটোৰ ল’গ’ৰ ছবি (Hero MotoCorp)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 12:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: দেশৰ আগশাৰীৰ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী হিৰো মট’ক’ৰ্পে শীঘ্ৰেই নিজৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল বজাৰত মুকলি কৰিব ৷ যাৰ দ্বাৰা কোম্পানীটোৱে নিজৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ ভিডা স্কুটাৰ ৰেঞ্জক অতিক্ৰম কৰিব ৷

হিৰ’ মট’ক’ৰ্পৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল

হিৰ’ মট’কৰ্পৰ ইমাৰ্জিং মবিলিটি বিজনেছ ইউনিটৰ মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া কৌশল্য নন্দকুমাৰে বিনিয়োগকাৰীক উদ্দেশ্যি এনেদৰে কয়, ‘‘এই বছৰ নহয় । আমি অহা বছৰ এই মটৰ চাইকেল মুকলি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিম ।’’

হিৰো মট’ক’ৰ্পৰ মুৰব্বী হৰ্ষবৰ্ধন চিতালে কয় যে কোম্পানীটোৱে ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল মুকলিৰ কাৰ্যসূচীত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়ত এই সম্পৰ্কে অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব ৷

কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিবলগীয়া ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলসমূহ দুটা সুকীয়া মডেলত উপলব্ধ হ’ব ৷ যিবোৰক প্ৰথমে ইআইচিএমএ ২০২৫ত কনচেপ্ট হিচাপে প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছিল । প্ৰথমটো মডেলৰ ক’ড নাম UBX ৷

আনহাতে, দ্বিতীয়টো মডেল VXZ হিচাপে বজাৰত উপলব্ধ হ’ব ৷ আমেৰিকাৰ জিৰ’ মটৰ চাইকেলৰ সহযোগত ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হৈছে । এই ধৰণৰ মটৰ চাইকেল দুঃসাহসিক অভিযান কৰিবলৈ বিচৰা ক্ৰেতাসকলৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উচ্চ কাৰ্যক্ষম সম্পন্ন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছে ।

নন্দকুমাৰে এই কথা নিশ্চিত কৰিছে যে ভিডা স্কুটাৰ চলোৱা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত UBX আৰু VXZ দুয়োটা মডেলেই সম্পূৰ্ণ নতুন ৷ মটৰ চাইকেল দুখন সুকীয়া আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে মটৰ চাইকেল দুখনে ইলেক্ট্ৰিক বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচৰা প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পূৰ কৰিব ৷

উল্লেখ্য যে, কোম্পানীটোৱে ইভি স্কুটাৰ ব্যৱসায় বহু পৰিমাণে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে এই ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল বজাৰত মুকলিৰ বাবে কোম্পানীটোৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ কোম্পানীটোৱে ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষত ভিডাৰ মাহেকীয়া উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজাৰ ইউনিটৰ পৰা ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ৪৫ হাজাৰ ইউনিটলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: জুলাই মাহত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰীৰে ভাৰতৰ অভিলেখ

TAGGED:

ELECTRIC BIKE
হিৰ’ৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল
হিৰ’ মট’ক’ৰ্প
ইটিভি ভাৰত অসম
HERO MOTOCORP FIRST ELECTRIC BIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.