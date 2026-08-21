ETV Bharat / business

সলনি হোৱাৰ দিশত জিএছটি পঞ্জীয়নৰ নিয়ম? কেন্দ্র আৰু ৰাজ্যসমূহে মিলাইছে হাত

ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে GST পঞ্জীয়ন সহজ হ’ব ৷ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহে একেলগে কাম কৰি দ্ৰুত অনুমোদন আৰু স্বয়ংক্ৰিয়কৰণৰ বাবে একেধৰণৰ নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিব ।

GST registration rules for big businesses set to change; Centre and states join hands
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 21, 2026 at 6:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এতিয়াৰে পৰা ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত চৰকাৰী কাগজ-পত্ৰৰ বাবে বেছি সময় ৰ’ৱ লগা নহ’ব ৷ কিয়নো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক কৰ বিষয়াসকলে যৌথভাৱে এনে এক নতুন নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে, যাৰ ফলত বৃহৎ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে GST নম্বৰ লাভ কৰাটো অতি ক্ষীপ্ৰ আৰু সহজ হৈ পৰিব ।

এই পৰিকল্পনাৰ অধীনত প্ৰতিমাহে ২.৫ লাখ টকাতকৈ অধিক ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট (ITC) হস্তান্তৰ কৰা কোম্পানীসমূহৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে একেধৰণেই নথিপত্ৰ জমা কৰাৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ।

  • বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নিয়মৰ পৰা মুক্তি

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ (CBIC) এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়া সঞ্জয় মংগলে এখন বৃহৎ কৰ সন্মিলনত কয় যে বৰ্তমান আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ’ল বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৰ বিষয়াসকলে নিজৰ বিবেচনা অনুসৰি বিভিন্ন নথি-পত্ৰ দাবী কৰে । ইয়াৰ ফলত কোম্পানীসমূহৰ মনত ভয়ৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেওঁলোকৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টি হয় ।

এতিয়া চৰকাৰে এই বিভ্ৰান্তি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিবলৈ এক উমৈহতীয়া গাইডলাইন (SOP) প্ৰস্তুত কৰিছে । সকলো ৰাজ্যই এই কথাত সন্মতি দিলেই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া GST পৰিষদৰ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ চূড়ান্ত অনুমোদনৰ বাবে ৰখা হ’ব ।

  • পঞ্জীয়ন বাতিল স্বয়ংক্ৰিয় হ’ব

এই নতুন পৰিৱৰ্তনে নতুন পঞ্জীয়ন সহজ কৰি তোলাই নহয় পুৰণি সমস্যাও দূৰ কৰিব । চৰকাৰে GST পঞ্জীয়ন বাতিলৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কম্পিউটাৰ ভিত্তিক অৰ্থাৎ স্বয়ংক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ ওলাইছে । যি নিয়মৰ ভিত্তিত কৰ বিষয়াই কাৰোবাৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰিব পাৰে সেই নিয়ম একেবাৰে স্পষ্ট আৰু পোনপটীয়া কৰা হ’ব যাতে কোনো বিষয়াই ইচ্ছাকৃতভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰে ।

ইয়াৰ লগতে GST পৰ্টেলত প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰাৰ সময়ত ব্যৱসায়ীসকলক সহায় কৰিবলৈ অনলাইন গাইডেন্স সঁজুলি আৰু ইংগিত (Tooltips) সংযোজন কৰা হ’ব যাতে কোনো ভুল নাথাকে ।

  • ৩৫% বৃহৎ ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভৱান হ’ব

বৰ্তমান দেশত প্ৰায় ১ কোটি ৬৮ লাখ পঞ্জীয়নভুক্ত ব্যৱসায় আছে ৷ ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ আৰু কম বিপদজনক ব্যৱসায়ৰ বাবে এটা সৰলীকৃত নিয়ম গৃহীত কৰে, যাৰ ফলত প্ৰায় ৬৫% পঞ্জীয়ন সুচাৰুৰূপে সম্পূৰ্ণ হ’ব পাৰে । বাকী ৩৫% বৃহৎ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰিছে । এই নতুন পদক্ষেপে এফালে ভুৱা বিলৰ জৰিয়তে কৰ ফাঁকি আৰু জালিয়াতি ৰোধ কৰিব, আনহাতে আনফালে বৃহৎ কোম্পানীসমূহে বিভিন্ন ৰাজ্যত নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰাটো বহুত সহজ হৈ পৰিব ।

লগতে পঢ়ক : ইলন মাস্ক আহিব বিচাৰিছে, গ্ৰাম্য় ভাৰতৰ বাবে ষ্টাৰলিংকৰ অভিলাষী আঁচনি

লগতে পঢ়ক : মডেলিং জগতৰ পৰা ব্যৱসায়লৈ; মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাৰ নতুন যাত্ৰাত ফ্ৰান্সৰ অনুপ্ৰেৰণা

TAGGED:

GST পঞ্জীয়নৰ নিয়ম
বৃহৎ কৰ সন্মিলন
GST পৰিষদৰ বৈঠক
GST পঞ্জীয়ন বাতিল
GST REGISTRATION RULES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.