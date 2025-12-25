এবছৰ হ’লেই লাভ নকৰে গ্ৰেচুইটিৰ ধন ! এতিয়াও জাৰি পাঁচবছৰীয়া পুৰণি নিয়ম

এবছৰ হ’লেই লাভ নকৰে গ্ৰেচুইটিৰ ধন ! এতিয়াও জাৰি পাঁচবছৰীয়া পুৰণি নিয়ম
নতুন শ্ৰম সংহিতাত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীক এবছৰত গ্ৰেচুইটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত ৷
হায়দৰাবাদ: চৰকাৰে নতুন শ্ৰম সংহিতাত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীৰ বাবে সাধন কৰিছে এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন । এতিয়াৰে পৰা এবছৰীয়া সেৱা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে লাভ কৰিব গ্ৰেচুইটিৰ ধন ।
পূৰ্বে গ্ৰেচুইটিৰ ধন লাভ কৰিবলৈ পাঁচ বছৰ ধৰি অবিৰত সেৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । এই নতুন নিয়মৰ লক্ষ্য হৈছে পৰিৱৰ্তিত চাকৰিৰ বজাৰত ঠিকাভিত্তিক আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীসকলক আগতীয়াকৈ সামাজিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ।
কিয় এই নিয়ম এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই
অৱশ্যে এই নতুন নিয়ম ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই । কাৰণ ভাৰতত শ্ৰম আইন একেখন তালিকাৰ অন্তৰ্গত । অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পৰ্যায়ত নিয়মসমূহ অৱগত কৰিব লাগিব । ৰাজ্যসমূহে নিয়ম জাৰি নকৰালৈকে কোম্পানীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় ।
কোম্পানীসমূহৰ মনোভাৱ
বৰ্তমান সময়ত অধিকাংশ কোম্পানীয়ে পুৰণি নিয়মৰ অধীনত কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰে গ্ৰেচুইটিৰ ধন ৷ পাঁচ বছৰীয়া অবিৰত সেৱাৰ নিয়ম এতিয়াও প্ৰযোজ্য হৈয়ে আছে ।
যথেষ্ট সংখ্যক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই পৰ্যায়ত উপনীত নহয়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে গ্ৰেচুইটিৰ ধন লাভৰ পৰা বাহিৰ হয় । আইনী বিবাদ বা ভৱিষ্যতৰ দায়বদ্ধতাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কোম্পানীসমূহে নতুন ব্যৱস্থাটো কাৰ্যকৰী কৰাটো এৰাই চলিছে ।
চৰকাৰৰ স্থিতি
শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰিছে যে নতুন নিয়মৰ অধীনত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে নিযুক্তি লাভ কৰা কৰ্মচাৰীয়ে এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত গ্ৰেচুইটিৰ ধন লাভ কৰিব ৷ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা নিয়মাৱলীৰ অভাৱৰ বাবে এই কথা নীতিগত পৰ্যায়তে সীমাবদ্ধ হৈয়েই আছে ।
আন আন সংশোধনসমূহো হৈ পৰিল স্থবিৰ
কেৱল গ্ৰেচুইটিয়েই নহয়, নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ সৈতে জড়িত বহু সংস্কাৰ, যেনে - দৰমহাৰ গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন, গিগ আৰু প্লেটফৰ্ম কৰ্মীৰ সামাজিক সুৰক্ষা, কৰ্মৰ সময় আৰু নিযুক্তি-ছুটীৰ নিয়ম আদিও ৰাজ্যৰ নিয়মৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ।
ৰাজ্যসমূহ লেহেমীয়া হোৱাৰ কাৰণ
ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক কাৰণত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে নিয়মসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰী কৰাত পিছুৱাই আছে । ট্ৰেড ইউনিয়ন আৰু উদ্যোগৰ উদ্বেগে কিছুমান ৰাজ্যত এই প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া কৰি তুলিছে ।
কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ
এই কথা স্পষ্ট যে এবছৰৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীসকলে গ্ৰেচুইটিৰ ধন লাভ কৰাৰ নিয়ম বৰ্তমানে প্ৰযোজ্য নহয় । ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন শ্ৰম নিয়ম অধিসূচনা নকৰালৈকে পাঁচ বছৰীয়া সেৱাৰ পুৰণি নিয়মে প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব ।
