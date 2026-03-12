চিন্তাৰ অন্ত পৰিল ! এতিয়াৰে পৰা এ টি এমত উপলব্ধ ১০, ২০ আৰু ৫০ টকীয়া নোট

চিন্তাৰ অন্ত পৰিল ! এতিয়াৰে পৰা এ টি এমত উপলব্ধ ১০, ২০ আৰু ৫০ টকীয়া নোট
চৰকাৰৰ এই পৰিকল্পনাই নোটৰ নাটনি সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকীয়া কৰিব ।
হায়দৰাবাদ(তেলেংগানা): ডিজিটেলাইজেশ্বনৰ এই যুগত সকলোৱে চাহৰ বিপণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ মললৈকে সকলোতে ইউ পি আই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ ডিজিটেল লেনদেনৰ ব্যাপক জনপ্ৰিয়তাৰ মাজতো কিন্তু নগদ ধনৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস পোৱা নাই ৷
প্ৰায়ে আমি যেতিয়া ৫০০ টকীয়া নোট লৈ বজাৰলৈ যাওঁ, তেতিয়া অটোৰিক্সাৰ ভাৰা দিয়া বা সৰু সৰু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হওঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধাৰ ৷ সেয়া হৈছে খুচুৰাৰ অভাৱ ৷ দোকানীসকলে প্ৰায়ে "মোৰ খুচুৰা নাই" বুলি সহজে কৈ দিয়ে ৷
কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সেই সমস্যাও সমাধানৰ পথত ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে এনে এক পৰিকল্পনাৰে কাম আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত ঘৰৰ নিচেই ওচৰৰ এ টি এমত উপলব্ধ হ’ব ১০, ২০ আৰু ৫০ টকীয়া নোট ৷
যোৱা মঙলবাৰে সংসদৰ অধিৱেশনৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৷ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিত্ত ৰাজ্য মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দেশত ক্ষুদ্ৰ মূল্যৰ নোটৰ অভাৱ নাই । সমস্যাটো নোট ছপা কৰাত নহয়, বৰ্তমানৰ এ টি এম মেচিনৰ কাৰিকৰী গঠনতহে নিহিত হৈ থকা বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে স্থাপন কৰা এ টি এমসমূহ মূলতঃ ৫০০, ২০০ আৰু ১০০ টকীয়া নোট বিতৰণৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । এই মেচিনবোৰৰ কেছ কেছেট (নোট ৰখা বাকচ) সৰু নোটৰ বাবে উপযোগী নহয় ।
পাইলট প্ৰজেক্ট আৰু নতুন প্ৰযুক্তি
চৰকাৰে এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে এটা পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছে । এই পদক্ষেপৰ অধীনত বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা সৰু মূল্যৰ ডিচপেন্সাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । এই মেচিনসমূহে ১০, ২০ আৰু ৫০ টকীয়া নোট বিতৰণ কৰিব পাৰিব । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে গ্ৰাহকে যাতে বেংকসমূহলৈ যাব নালাগে আৰু এ টি এমৰ পৰা প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰু সৰু মূল্যৰ নোট উলিয়াব পাৰে ৷
চৰকাৰে ৰাজহুৱা কৰা তথ্য অনুসৰি চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত(২৬ ফেব্ৰুৱাৰী পৰ্যন্ত) আৰ বি আইয়ে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ক্ষুদ্ৰ মুদ্ৰাৰ নোট বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৪,৩৯৪ লাখ ১০ টকীয়া নোট, ১৯৩৭ লাখ ২০ টকীয়া নোট আৰু ১,৩০৩ লাখ ৫০ টকীয়া নোট । চৰকাৰে যুক্তি আগবঢ়ায় যে ডিজিটেল লেনদেন বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো সৰু মুদ্ৰাৰ নোটৰ চাহিদা অব্যাহত আছে, যিটো মুদ্ৰা আৰু বেংকে জাৰি কৰা নোটৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰা হয় ।
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সময়ে সময়ে বজাৰৰ চাহিদা পৰ্যালোচনা কৰে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এ টি এমত সৰু সৰু নোটৰ উপলব্ধতাই সাধাৰণ জনতাক সকাহ দিয়াই নহয়, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু দৈনিক মজুৰি কৰা শ্ৰমিকৰ বাবেও লেনদেন বহু সহজ কৰি তুলিব । এই নতুন প্ৰযুক্তিগত উন্নীতকৰণৰ লগে লগে "ভাই, মোৰ খুচুৰা নাই" জাতীয় অজুহাতৰো অন্ত পৰিব ৷
