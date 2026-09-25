ভোজ্য তেলৰ শুল্ক কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ: উৎসৱৰ বতৰত খোৱাতেলৰ দাম হ্ৰাস পাব নেকি?
ঘৰুৱা ভোজ্য তেলৰ মূল্য মধ্যমীয়া কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে প্ৰধান আমদানিকৃত খাৰুৱা খাদ্য তেলৰ ওপৰত মূল শুল্ক হ্ৰাস কৰিছে ।
Published : September 25, 2026 at 3:03 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰত চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত সৰিয়হ আৰু সূৰ্যমুখী তেলকে ধৰি খাৰুৱা ভোজ্য তেলৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক কৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰে । কেন্দ্ৰৰ এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে আগন্তুক উৎসৱৰ বতৰৰ পূৰ্বে আমদানি ব্যয় হ্ৰাস কৰা আৰু ঘৰুৱা ৰন্ধন তেলৰ মূল্যৰ ওপৰত থকা চাপ লাঘৱ কৰা ।
গ্ৰাহকক সকাহ দিয়াৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভোজ্য তেলৰ তীব্ৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ কমোৱাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰধান আমদানিকৃত খাৰুৱা ভোজ্য তেলৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক কৰ্তন কৰে ।
গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সূৰ্যমুখী তেলৰ বিচিডি ১০%ৰ পৰা শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে সৰিয়হৰ তেল আৰু পাম তেলৰ বিচিডি ১০%ৰ পৰা ৫%লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে কয়, “চৰকাৰে একেলগে শোধিত ভোজ্য় তেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য বিচিডি হ্ৰাস কৰিছে, একে সময়তে অপৰিশোধিত আৰু শোধিত ভোজ্য তেলৰ মাজত আমদানি শুল্কৰ পাৰ্থক্য ১৯.২৫% বজাই ৰাখিছে ।”
আমদানি শুল্ক হ্ৰাসৰ সুবিধা যাতে গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ যায় তাৰ প্ৰয়াসেৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভোজ্য তেল সংঘ আৰু উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলক এখন পৰামৰ্শ জাৰি কৰি আমদানি শুল্ক হ্ৰাসৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা গ্ৰাহকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।
‘‘উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলক ভূমিৰ ব্যয় হ্ৰাসৰ প্ৰতিফলন প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বিতৰকসকলৰ বাবে মূল্য (পিটিডি) আৰু সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য (এমআৰপি) তৎক্ষণাত সংশোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে । ভোজ্য তেল সংঘসমূহকো তেওঁলোকৰ সদস্যসকলক পলম নকৰাকৈ একেধৰণৰ মূল্য হ্ৰাস কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।’’ গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেলৰ বজাৰ আৰু ঘৰুৱা মূল্যৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিব আৰু সেই অনুসৰি উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি চৰকাৰে আশ্বাস দিয়ে।
ভাৰতৰ ভোজ্য তেলৰ আমদানি
ভাৰতে বিপুল পৰিমাণৰ ভোজ্য তেল আমদানি কৰে ৷ যাৰ ফলত ইয়াৰ ঘৰুৱা মূল্য বিশ্ব তেলৰ মূল্য, টকাৰ মূল্যৰ উঠা-নমা, জাহাজ আৰু বীমাৰ খৰচ আৰু যোগানৰ উপলব্ধতাৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰি তোলে ।
শেহতীয়া উদ্যোগৰ তথ্য অনুসৰি ১৮ ছেপ্টেম্বৰত খাৰুৱা পাম তেল, সৰিয়হ তেল আৰু সূৰ্যমুখী তেল প্ৰতি টনত ক্ৰমে ১২৬৫ ডলাৰ, ১৩১৪ ডলাৰ আৰু ১৩৮০ ডলাৰৰ মূল্যত মুম্বাইত উপস্থিত হয় । এনে পৰিস্থিতিত শুল্ক হ্ৰাস পোৱাৰ কিছুমান সুবিধা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য বা ল’জিষ্টিক খৰচ বৃদ্ধিৰ দ্বাৰা ক্ষতিপূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল ।
আমদানিকৃত খাদ্য তেলৰ ওপৰত ভাৰতৰ অধিক নিৰ্ভৰশীলতাই ঘৰুৱা বজাৰখনক বিশ্বৰ মূল্যৰ উঠা-নমাৰ প্ৰতি অত্যন্ত সংবেদনশীল কৰি তুলিছে । আমদানি শুল্ক হ্ৰাসে গ্ৰাহকৰ বাবে খাদ্য তেলৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰিব পাৰে আৰু ঘৰুৱা মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে যদিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যৰ যিকোনো তীব্ৰ বৃদ্ধিয়ে এই সুবিধাসমূহৰ ক্ষতিপূৰণ দিব পাৰে ।
এনে পৰিস্থিতিত কম আমদানি শুল্কৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা সঞ্চয় আংশিকভাৱে বা আনকি সম্পূৰ্ণৰূপে খহনীয়া হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত গ্ৰাহকসকল অধিক মূল্যৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰুৱা তৈলবীজ উৎপাদন শক্তিশালী কৰা আৰু বিশ্বৰ মূল্যৰ জোকাৰণিৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দুৰ্বলতা হ্ৰাস কৰা ব্যৱস্থাৰ সৈতে শুল্ক হ্ৰাসৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে ।
কিন্তু এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰই আমদানিকৃত খাদ্য তেলৰ ওপৰত কৰ বোজা হ্ৰাস কৰিছে, আৰু ইয়াৰ ফলত খুচুৰা ৰন্ধন তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাব নেকি সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় ।
লগতে পঢ়ক: UPI MDR কি? ইয়াৰ টকা ক’লৈ যায় আৰু এয়া কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ