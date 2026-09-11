ETV Bharat / business

অসমৰ ৰবৰ খেতিয়কৰ বাবে আশাৰ বতৰা: উত্তৰ শালমাৰাত প্ৰথমটো ট্ৰলী স্মক হাউছ মুকলি

ট্ৰলী স্মক হাউছ ৰবৰ শুকুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ আধুনিক, খৰতকীয়া আৰু সুবিধাজনক প্ৰযুক্তি । ইয়াত কম সময় আৰু খৰচত উন্নতমানৰ ৰবৰ শ্বীট প্ৰস্তুত হয় ।

North Salmara trolley smokehouse
উত্তৰ শালমাৰাত প্ৰথমটো ট্ৰলী স্মক হাউছ মুকলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 3:28 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : অসমৰ ৰবৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে উত্তৰ শালমাৰাস্থিত ৰবৰ উৎপাদন সমবায় সমিতিয়ে । সমিতিখনৰ উদ্যোগত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ট্ৰলী স্মক হাউছটো বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় ।

এই ট্ৰলী স্মক হাউছটো মুকলি কৰে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে । অনুষ্ঠানত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপ্তিময়ী চৌধুৰী আৰু ৰবৰ ব’ৰ্ডৰ পি ৰামচন্দ্ৰন উপস্থিত থাকে । সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে ৰবৰ উৎপাদন সমবায় সমিতিৰ সভাপতি হৰিশ চন্দ্ৰ ৰায়ে ।

উত্তৰ শালমাৰাত প্ৰথমটো ট্ৰলী স্মক হাউছ মুকলি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে উত্তৰ শালমাৰাত মুকলি কৰা এই ট্ৰলী স্মক হাউছটো অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বুলি জানিবলৈ দিয়া হয় । এই অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে তুলনামূলকভাৱে কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰবৰ স্মক কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব ৰবৰ খেতিয়কসকলে । ফলত ৰবৰ উৎপাদন আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকল অধিক লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মুকলি অনুষ্ঠানত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ৰবৰ খেতিৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে কয় যে ৰবৰ খেতিয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষক তথা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে স্বাৱলম্বিতাৰ নতুন পথ মুকলি কৰিব পাৰে । ৰবৰ খেতিক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ লগতে উৎপাদিত ৰবৰৰ সঠিক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বিপণনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷

উল্লেখ্য যে ট্ৰলী স্মক হাউছ মুকলিৰ ফলত উত্তৰ শালমাৰা অঞ্চলৰ ৰবৰ খেতিয়কসকলৰ উৎপাদন ব্যৱস্থাত নতুন গতি আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে সংশ্লিষ্টসকলে । এই সন্দৰ্ভত সভাপতি হৰিশ চন্দ্ৰ ৰায়ে কয়, “এইটো অসমৰ প্ৰথমটো ৰবৰ উৎপাদনৰ বাবে ট্ৰলী স্মক হাউছ ৷ এইটোত কম সময়ত ৰবৰ প্লেট স্মক কৰা হ’ব । তাৰ ফলত ৰবৰ উৎপাদকসকল যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব ।”

ট্ৰলী স্মক হাউছ কি

ট্ৰলী স্মক হাউছ (Trolley Smokehouse) হৈছে ৰবৰ শুকুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ অত্যন্ত আধুনিক, খৰতকীয়া আৰু সুবিধাজনক প্ৰযুক্তি । পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰ তুলনাত ইয়াৰ জৰিয়তে অতি কম সময়ত আৰু কম খৰচত উন্নত মানৰ (RSS-1X বা RSS-3) ৰবৰ শ্বীট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি ।

এই ট্ৰলী স্মক হাউছৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে, ইয়াত এটা চকা থকা লো বা ষ্টীলৰ ট্ৰলী বা ৰেক (Rack) থাকে । কেঁচা ৰবৰৰ শ্বীটবোৰ এই ট্ৰলীত ওলোমাই দিয়া হয় । ট্ৰলী থকাৰ বাবে স্মক হাউছৰ ভিতৰলৈ ৰবৰ শ্বীটসমূহ ভৰোৱা আৰু উলিয়াই অনাটো সহজ হৈ পৰে । ইয়াৰ বাবে ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাই কষ্ট কৰিব নালাগে ।

প্ৰক্ৰিয়া

এই স্মক হাউছৰ তলত বা বাহিৰত এটা বিশেষ খৰিৰ ভাট্টি থাকে । ইয়াক ফাৰ্নেচ (Furnace) বুলিও কোৱা হয় । ইয়াৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আৰু নিয়ন্ত্ৰিত তাপ পাইপৰ জৰিয়তে চেম্বাৰৰ ভিতৰত সমানভাৱে বিয়পি পৰে ।

ইয়াৰ সুবিধাসমূহ

পৰম্পৰাগত স্মক হাউছত ৰবৰ শুকুৱাবলৈ ৩-৫ দিন সময় লাগে । কিন্তু এই আধুনিক ট্ৰলী স্মক হাউছত মাত্ৰ ২৪-৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰবৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই যায় । আনহাতে, ইয়াত ৰবৰৰ শ্বীটসমূহ বাৰে বাৰে ওলট-পালট কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নহয় । ইয়াৰ ফলত প্ৰত্যক্ষ শ্ৰমিকৰ খৰচ বহুখিনি কমি যায় ।

ইয়াৰ উপৰি এই প্ৰযুক্তিত তাপ ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ ইনচুলেটেড ৱাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ফলত খুব কম খৰিতে শুকোৱা কাম হৈ যায় ।

গুণমান

এই প্ৰক্ৰিয়াৰে শুকোৱা ৰবৰ গুণগতভাৱে অতি উৎকৃষ্ট হয় । ধোঁৱা আৰু উত্তাপ সমভাৱে চলাচল কৰাৰ বাবে ৰবৰ শ্বীটবোৰত কোনো দাগ বা ভেঁকুৰ নালাগে । ইয়াৰ ফলত বজাৰত ৰবৰৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য পোৱা যায় ।

উত্তৰ শালমাৰা ৰবৰ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ বাবে আশাৰ বতৰা

উত্তৰ শালমাৰা ৰবৰ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ সভাপতি হৰিশ চন্দ্ৰ ৰায়ে কয়, "আমাৰ এটা আশা আছিল যে আমি এটা অত্যাধুনিক স্মক হাউছ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে । ইমান দিনে আমি আওপুৰণি স্মক হাউছবিলাকেৰে কাম চলাই আহিছিলোঁ । আমাৰ আশা আজি পূৰণ হৈছে । "

ট্ৰলী হাউছৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ইয়াত খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি যিবালাক ৰবৰ প্ৰচেছিং শ্বীট স্মক কৰিবলগা হয় কৰিব পাৰোঁ । পুৰণিবিলাকত প্ৰায় চাৰিদিন-পাঁচদিন লাগিছিল । ইয়াত ইন্ধন হিচাপে বহুত খৰি বা শ্ৰমিকৰ খৰচ বহুত হৈছিল । এইটো অত্যাধুনিক, আমাৰ অসমত আগতে হোৱা নাই । এইটোৱে প্ৰায় প্ৰথম । ইয়াৰ দ্বাৰা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কম ইন্ধন বা মজদুৰ নিয়োগ কৰি শ্বীটবিলাক স্মক কৰিব পাৰিম ।"

সমবায় সমিতিৰ সদস্য সংখ্যা

সভাপতিগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, উত্তৰ শালমাৰা ৰবৰ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ সদস্য সংখ্যা হৈছে প্ৰায় ৮০০ । ইয়াৰে ভিতৰত সক্ৰিয় সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় ৪০০ । আনহাতে, এই ৪০০ৰ ভিতৰত বহুতৰে নিজা নিজা প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ আছে । যিসকলৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকৰ নিজা প্ৰচেছিং চেণ্টাৰ আছে আৰু তাত তেওঁলোকে নিজাকৈ কৰে । কিন্তু যিসকলৰ সৰু সৰু ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকে নিজাকৈ কৰিব নোৱাৰে বাবে তেওঁলোকে সমবায়ৰ প্ৰচেছিং চেণ্টাৰত আনি নিজৰ লেটেক্সবিলাক প্ৰচেছিং কৰাই ইয়াতে স্মক কৰি বিক্ৰীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ উপযোগী কৰি তোলা হয় ।

এই স্মক হাউছৰ পৰা কি উপকাৰ হ'ব

সভাপতি হৰিশ চন্দ্ৰ ৰায়ে জনোৱা মতে, এই স্মক হাউছৰ ফলত কম সময়তে ৰবৰ স্বীট স্মক কৰিব পৰা যাব । আগতে যদি চাৰিদিন লাগিছিল এতিয়া দুদিনতে হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে । এই স্মক হাউছটোত দুটা ইউনিট আছে । ইয়াৰে এটা বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে । এটা ইউনিটৰ ক্ষমতা হৈছে ১০০০ কেজি ।

ব্যয় আৰু পুঁজি

সভাপতিগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, দুটা ইউনিটৰ ভিতৰত এটা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যদিও আনটো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । এই দুয়োটা মিলি এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১৮ লাখ টকা খৰচ হৈছে । আৰু ৮-১০ লাখ টকামানৰ কাম বাকী আছে । দুয়োটা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে প্ৰায় ৩০ লাখ টকা ব্যয় হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

এই স্মক হাউছ নিৰ্মাণত ৰবৰ ব'ৰ্ড, জিলা পৰিষদৰ সদস্য আৰু সমবায়ৰ পুঁজিৰ পৰা কিছু টকা খৰচ কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

নিশ্চিতভাৱে এই অত্যাধুনিক ট্ৰলী স্মক হাউছ নিৰ্মাণে ৰবৰ খেতিয়কসকলক তেওঁলোকৰ ৰবৰ উৎপাদনত অধিক গতি আৰু লাভ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :দিখৌৰ বানে সপোন উটুৱাই নিয়াৰ পাছত এতিয়া কৃষকৰ চকুত কেৱল অনিশ্চয়তা
লগতে পঢ়ক :ৰাষ্ট্ৰীয় বন শ্বহীদ দিৱস : বনাঞ্চল-বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰাণ আহুতি দিয়াসকলক স্মৰণ

TAGGED:

ৰবৰ ট্ৰলী স্মক হাউছ
অসমত ৰবৰ উৎপাদন
অসমৰ ৰবৰ খেতিয়ক
শালমাৰা ৰবৰ উৎপাদন সমবায় সমিতি
NORTH SALMARA TROLLEY SMOKEHOUSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.