বিশ্বজোৰা উদ্বেগৰ মাজতে সোণ-ৰূপৰ মূল্যই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰাৰ পথত

সোণ আৰু ৰূপ, দুয়োবিধ বহুমূলীয়া ধাতুৱে নিজৰ বিজয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত নতুন অভিলেখ গঢ়াৰ পথত ।

Gold, Silver Futures Extend Record Rally On Rate Cut Hopes, Global Tensions
সোণ-ৰূপৰ মূল্য আকাশলংঘী (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 2:51 PM IST

নতুন দিল্লী: ভূ-ৰাজনৈতিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱা আৰু অহা বছৰ আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভে সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে বিনিয়োগকাৰীসকলে নিৰাপদ বিনিয়োগৰ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ সময়তে মঙলবাৰেও সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্যই অভিলেখ ভংগকাৰী দৌৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।

দুয়োবিধ বহুমূলীয়া ধাতুৱে নিজৰ বিজয়ৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । মাল্টি ক’ম’ডিটি এক্সচেঞ্জত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ডেলিভাৰীৰ বাবে সোণৰ ফিউচাৰ ১,৬৩৭ টকা বা ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৩৮,৩৮১ টকাৰ নতুন সৰ্বকালৰ উচ্চতম স্তৰত উপনীত হয় ।

ৰূপৰ মূল্যয়ো একেৰাহে তৃতীয় দিনটোৰ বাবে নিজৰ উৰ্ধমুখী গতি বজাই ৰাখিছে । ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ চুক্তিৰ বাবে ৰূপৰ মূল্য ৩,৭২৪ টকা বা ১.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২,১৬,৫৯৬ টকাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ডেলিভাৰীৰ বাবে কমেক্সৰ সোণৰ ভৱিষ্যত ৬১.৪ মাৰ্কিন ডলাৰ বা ১.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি আউন্সত ৪,৫৩০.৮ মাৰ্কিন ডলাৰৰ নতুন শীৰ্ষত উপনীত হৈছে ।

ৰিলায়েন্স ছিকিউৰিটিজৰ জ্যেষ্ঠ গৱেষণা বিশ্লেষক জিগাৰ ত্ৰিবেদীয়ে কয়," আমেৰিকাৰ মুদ্ৰানীতিৰ শিথিলতা আৰু বৃদ্ধি পোৱা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ আশাৰ ফলত সোণৰ মূল্য প্ৰতি আউন্সত ৪,৪৮০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ওপৰত নতুন অভিলেখ গঢ়িছে । মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস পোৱা আৰু শ্ৰম বজাৰ শীতল হোৱাৰ লক্ষণসমূহৰ মাজতে বৰ্তমান বজাৰত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অহা বছৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভে দুটা কোৱাৰ্টাৰ পইণ্টৰ হাৰ কৰ্তনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে ।

ইয়াৰ উপৰিও ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৭০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ সীমা ভংগ কৰি কমেক্সত ১.৫৯ মাৰ্কিন ডলাৰ বা ২.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি আউন্সত ৭০.১৫ মাৰ্কিন ডলাৰৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় । ত্ৰিবেদীয়ে লগতে কয় যে বিনিয়োগকাৰীৰ মনোযোগ এতিয়া তৃতীয় ত্ৰিমাসিকৰ জিডিপিৰ তথ্যৰ দ্বিতীয় অনুমানলৈ ধাৱমান হৈছে, যিয়ে আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থা আৰু ফেডৰ মুদ্ৰানীতিৰ দৃষ্টিভংগীৰ সম্ভাব্য পথৰ বিষয়ে অধিক অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

চলিত বৰ্ষত এতিয়ালৈকে সোণৰ মূল্য ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ১৯৭৯ চনৰ পিছত বাৰ্ষিক লাভৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী লাভৰ পথত আগবাঢ়িছে ।

