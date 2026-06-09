সোণ-ৰূপ কিনিব খুজিছে নেকি ? দাম কমিছে
মঙলবাৰে দেশৰ বজাৰত হ্ৰাস পাইছে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য ৷
Published : June 9, 2026 at 5:08 PM IST
নতুন দিল্লী : গহনা ক্ৰয়ৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি ! যদি কৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে দেশত হ্ৰাস পাইছে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য ৷
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত সোণ-ৰূপৰ অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰতো সোণ-ৰূপৰ মূল্য অত্যধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি বজাৰত সোণ-ৰূপৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পায় । দিল্লীত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১৩০ টকা হ্ৰাস পাই ১,৫৪,৪২০ টকা হয় । একেদৰে ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪১,৫৫২ টকা হয় ।
একেদৰে হায়দৰাবাদত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১৩০ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৪,৮৩০ টকা আৰু ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪১,৯২৮ টকা হয় ।
বেংগালুৰুতো একেধৰণৰ ধাৰা দেখা গৈছে, য’ত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১৩০ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৪,৭১০ টকা আৰু ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪১,৮১৮ টকা হয় ।
মঙলবাৰে দেশৰ বিত্তীয় ৰাজধানী মুম্বাইতো সোণৰ মূল্য হ্ৰাস পায় । মহানগৰীখনত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১৩০ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৪,৫৯০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৪১,৭০৮ টকা হয় । কলকাতাতো সোণৰ মূল্য সামান্য হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে । ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১২০ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৪,৩৯০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪১,৫২৪ টকা হৈছে ।
তিৰুৱনন্তপুৰমত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১৩০ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰাম ১,৫৫,০৬০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪২,১৩৮ টকা হয় । চেন্নাইতো সোণৰ দাম হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছিল; ইয়াত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১৩০ টকা হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৫,০৪০ টকা আৰু ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৪২,১২০ টকা হয় ।
একেদৰে ৰূপৰো মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা দেখা যায় ৷ বগা ধাতুৰ মূল্য ১,৫৬০ টকা হ্ৰাস পাই ২,৪৫,৮৭০ টকাত বিক্ৰী হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধৰ মাজতে, হোৰাহোৰে হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ মূল্য