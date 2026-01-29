আকৌ ভংগ হ'ল অভিলেখ, ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিঃগ্ৰাঃত ৪ লাখ অতিক্ৰম
মাৰ্চ মাহৰ ডেলিভাৰীৰ বাবে ৰূপৰ মূল্য ২২,০৯০ টকা বা ৫.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য ৪,০৭,৪৫৬ টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰামত উপনীত হয় ।
Published : January 29, 2026 at 3:24 PM IST
নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে ৰূপৰ মূল্যই প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৪ লাখ টকাৰ অভিলেখ ভংগ কৰাৰ বিপৰীতে সোণৰ মূল্যই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ ১.৮ লাখ টকা স্পৰ্শ কৰে । বিনিয়োগকাৰীৰ প্ৰবল চাহিদা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অভিলেখ সৃষ্টি উচ্চস্তৰত উঠিছে ।
মাল্টি ক’ম’ডিটি এক্সচেঞ্জত মাৰ্চ মাহৰ ডেলিভাৰীৰ বাবে ৰূপৰ মূল্য ২২,০৯০ টকা বা ৫.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি হৈ সৰ্বকালৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য ৪,০৭,৪৫৬ টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰামত উপনীত হয় । সোণৰ ভৱিষ্যততো বিনিয়োগকাৰীৰ দ্বাৰা শক্তিশালী ক্ৰয়ৰ সাক্ষী হৈছিল । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ডেলিভাৰীৰ বাবে সোণৰ মূল্য ১৪,৫৮৬ টকা বা ৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাই এম চি এক্সত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৮০,৫০১ টকাৰ নতুন শিখৰ স্পৰ্শ কৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত কমেক্সৰ সোণৰ ভৱিষ্যতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতি আউন্স মাৰ্কত ৫৬০০ ডলাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মূল্য অতিক্ৰম কৰে । এপ্ৰিল মাহত ডেলিভাৰীৰ বাবে সোণৰ মূল্য ২৮৬.৬ মাৰ্কিন ডলাৰ বা ৫.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি আউন্সত ৫,৬২৬.৮ মাৰ্কিন ডলাৰৰ নতুন অভিলেখ গঢ়ে ।
বিদেশী বজাৰত প্ৰতি আউন্সত ১১৯.৫১ মাৰ্কিন ডলাৰৰ নতুন অভিলেখ স্পৰ্শ কৰি কমেক্সৰ ৰূপৰ ভৱিষ্যতৰ মূল্যও তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্লেষকসকলে কয় যে ৰূপৰ আশাবাদী ঔদ্যোগিক চাহিদা আৰু দুৰ্বল আমেৰিকান ডলাৰে ৰূপক অধিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে, যিয়ে শেহতীয়া অধিবেশনসমূহত সোণতকৈয়ো অধিক মূল্য প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আৰু বৃদ্ধি পোৱা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজত ব্যৱসায়ীসকলে ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰাপদ ক্ৰয়ৰ বাবে সোণৰ মূল্যও তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাই আহিছে ।