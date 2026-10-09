মহালয়াৰ পূৰ্বে পুনৰ বৃদ্ধি সোণ-ৰূপৰ মূল্য

মহালয়াৰ পূৰ্বে পুনৰ বৃদ্ধি সোণ-ৰূপৰ মূল্য
সোণত প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি । ৰূপত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি ।
Published : October 9, 2026 at 7:02 PM IST
নতুন দিল্লী : দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । শনিবাৰে মহালয়া । তাৰ প্ৰাকক্ষণত সোণ-ৰূপৰ বজাৰত পুনৰ জুই লাগিছে । শুকুৰবাৰে সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৬৯০ টকা বৃদ্ধি পাইছে । ফিউচাৰ ট্ৰেডত এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়া প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ১,৫১,৩০০ টকা হৈছে।
চাহিদা আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ স্থিতিৰ ফলতে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ অনুমান কৰা হৈছে । মাল্টি কম'ডিটী এক্সচেঞ্জত ডিচেম্বৰ মাহত যোগানৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সোণৰ ফিউচাৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । এই লেনদেনত মুঠ ২,১৩৯ টা লটৰ ব্যৱসায় হয় ।
বিশ্লেষকৰ মতে বজাৰত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নতুনকৈ বিনিয়োগৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ ফলতে সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰতো সোণৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । নিউয়ৰ্কৰ বজাৰত সোণৰ ফিউচাৰ মূল্য ১.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি আউন্সত ৪,১৯১.৫১ মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে ।
ৰূপৰ মূল্যও বৃদ্ধি
সোণৰ সমান্তৰালকৈ ৰূপৰ ফিউচাৰ মূল্যও বৃদ্ধি পাইছে । মাল্টি কম'ডিটী এক্সচেঞ্জত ডিচেম্বৰ মাহৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৩,৬২৬ টকা বা ১.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাই ২,২৪,৮৫৯ টকা হৈছে । য'ত লেনদেনত মুঠ ৩,১২৫ লটৰ ব্যৱসায় অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
বিশ্লেষকৰ মতে বিনিয়োগকাৰী আৰু বজাৰৰ অন্যান্য অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে নতুনকৈ বিনিয়োগৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ৰূপৰ ফিউচাৰ মূল্য ২.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাই প্ৰতি আউন্সত ৬০.৪৪ মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে ।
সচৰাচৰ উৎসৱৰ বতৰত সোণ-ৰূপৰ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় । কিন্তু দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকক্ষণত এই মূল্যৱান ধাতুৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে গ্ৰাহকক হতাশ কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰেপো ৰেট ২৫ বেছিছ পইণ্ট বৃদ্ধি, ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে জিডিপি ৭.১% প্ৰক্ষেপণ