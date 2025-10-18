ETV Bharat / business

অহা দীপাৱলীত সোণে স্পৰ্শ কৰিব ১.৫ লাখৰ ঘৰ; ৰূপৰ হ'ব ২ লাখ টকা !

উৎসৱৰ বতৰত চাহিদা, বিশ্বত অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতা আদি কাৰণত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্যই নতুন অভিলেখ গঢ়িছে । সৌৰভ শুক্লাৰ প্ৰতিবেদন...

Gold Price hike
ধনতেৰচত আকাশলঙ্ঘী সোণ-ৰূপৰ মূল্য (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 12:00 PM IST

6 Min Read
নতুন দিল্লী : আজি ধনতেৰচ আৰু এদিন পিছতে দীপাৱলী । ইতিমধ্যে গণনাৰ বিপণিলৈ আগমন হৈছে গ্ৰাহকৰ । কিন্তু সোণ আৰু ৰূপৰ দাম শুনি হতবাক গ্ৰাহক ! কাৰণ সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্যই অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । বৰ্তমান বজাৰত সোণৰ মূল্য ১,৩২,২৯৪ টকা আৰু ৰূপৰ মূল্য ১,৭০,৪১৫ টকা । বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, উৎসৱৰ বতৰ আৰু সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে ক্ৰয়ৰ ফলত অহা দীপাৱলীৰ ভিতৰত সোণৰ মূল্য ১.৫ লাখ টকা আৰু ৰূপৰ মূল্য ২ লাখ টকা হ'ব পাৰে বুলি বজাৰ বিশেষজ্ঞসকলে অনুমান কৰিছে । অৱশ্যে দীপাৱলীৰ পিছত এই মূল্যত ৫ৰ পৰা ১০ শতাংশ সংশোধন নুই কৰিব নোৱাৰি ।

ইফালে শুকুৰবাৰে ৰূপৰ মূল্য ৬ শতাংশ পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে । ৬ মাহৰ ভিতৰত এটা দিন হিচাপত এয়া সৰ্বাধিক হ্ৰাস ।

আমেৰিকাৰ ঋণৰ মানদণ্ড আৰু চীন-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক উদ্বেগৰ ফলতে এই হ্ৰাস দেখা গৈছে । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ পদক্ষেপে বাণিজ্যিক উদ্বেগ দূৰ কৰাত সহায় কৰাৰ বিপৰীতে আঞ্চলিক বেংকসমূহৰ ইতিবাচক ফলাফলে শ্বেয়াৰ বজাৰখন সুস্থিৰ কৰি তুলিছিল আৰু বণ্ডৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছিল । বৃদ্ধি পোৱা সুতৰ হাৰে সাধাৰণতে সোণ আৰু ৰূপৰ দামৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ।

একেদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ৰূপৰ মূল্য ৪.২৪ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে, ৫৪.৬৩ মাৰ্কিন ডলাৰৰ সৰ্বাধিক স্তৰত উপনীত হোৱাৰ পিছত ৫১.৮০ ডলাৰত বন্ধ হৈছে ।

ভাৰতৰ মাল্টি ক'ম'ডিটি এক্সচেঞ্জ (এমচিএক্স)ত আৰম্ভণিৰ পৰাই ৰূপৰ সৰ্বাধিক সংশোধন দেখা গৈছে, দিনটোৰ সৰ্বাধিকৰ পৰা নিম্ন স্তৰলৈ ১৬,৭১৫ পইণ্টলৈ হ্ৰাস পাইছে ।

এমচিএক্স ডাটা (১৭ অক্টোবৰ ২০২৫)

  • উচ্চ : ১,৭০,৪১৫
  • নিম্ন : ১,৫৩,৭০০
  • বন্ধ : ১,৫৬,৬০৪

ইটিভি ভাৰতক য়া ৱেলথ গ্ল'বেলৰ সঞ্চালক অনুজ গুপ্তাই কয় যে সোণ শক্তিশালী মৌলিক আৰু কাৰিকৰী সমৰ্থনৰ সৈতে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে সম্পত্তি হিচাপে জিলিকি আছে । কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহে ২০২৫ চনৰ মাত্ৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ২৪৪ টনতকৈ অধিক সোণ ক্ৰয় কৰিছে ।

কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰত সোণ আৰু ৰূপ

ইটিএফ (এক্সচেঞ্জ-ট্ৰেডেড ফাণ্ড)ৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ আগ্ৰহো বৃদ্ধি দেখুৱাইছে যিয়ে অধিক মূল্যক সমৰ্থন কৰে । কাৰিকৰীভাৱে সোণৰ চাৰ্টসমূহে ২০২৫ চনৰ মাজভাগৰ পৰা এক শক্তিশালী উত্থানৰ ধাৰাক দেখুৱাইছে ।

গুপ্তাই কয়, "পূৰ্বৰ লিকুইডিটি গ্ৰেব প্ৰভাৱিত হোৱা মূল জ'নসমূহেই আছে, যিয়ে বৰ্তমানৰ ধাৰাটোক শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে । এই কাৰকসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফ্ৰণ্টত সোণৰ মাত্ৰা প্ৰায় ৪৫০০ৰ পৰা ৫০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ প্ৰতি আউন্স আৰু এমচিএক্সত ১,৪০,০০০ৰ পৰা ১,৫০,০০০ টকা প্ৰতি ১০ গ্ৰামত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীৰ সময়ত আৰু অধিক উত্থানৰ সম্ভাৱনা আছে ।"

গুপ্তাই আশংকা কৰে যে ৰূপ একেৰাহে চতুৰ্থ বছৰৰ বাবে গাঁথনিগতভাৱে কঠোৰ হৈ থাকিব, যিটো মূলতঃ ঔদ্যোগিক আৰু সেউজ শক্তিৰ চাহিদাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । তেওঁ কয় যে ইলেক্ট্ৰনিকছ, ইলেক্ট্ৰিক বাহন আৰু সৌৰ পেনেলত ইয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰয়োগে চাহিদাক অধিক প্ৰভাৱিত কৰিছে ।

কাৰিকৰী দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেওঁ কয় যে ২০২৫ চনত ৰূপৰ শক্তিশালী ব্ৰেকআউটে এক উৰ্ধমুখী গতিবেগ স্থাপন কৰিছে । তেওঁ কয়, "মূল লিকুইডিটি জ'নে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তৰসমূহ চিহ্নিত কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি আউন্সত প্ৰায় ৬০-৭০ মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীৰ ভিতৰত এমচিএক্সত প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১,৮০,০০০ৰ পৰা ২,০০,০০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।"

অনুজ গুপ্তাই লগতে সকীয়াই দিয়ে যে ধনতেৰচৰ পাছত সোণ-ৰূপৰ দাম ৫ৰ পৰা ১০ শতাংশ সংশোধন হ'ব পাৰে । অৱশ্যে বিয়াৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পুনৰ দাম বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

মতিলাল ওছৱাল বিত্তীয় সেৱাৰ গৱেষণা পণ্য আৰু মুদ্ৰাৰ মুৰব্বী নৱনীত দমনীয়েও কয়, "আমি কমেক্স আৰু ঘৰুৱা ফ্ৰণ্ট দুয়োটাতে সোণৰ লক্ষ্য ক্ৰমে ৪,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ আৰু ১,২০,০০০ টকাৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈছো ।"

দমনীয়ে লগতে কয়, "ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ঘৰুৱা আৰু কমেক্সৰ লক্ষ্য ১,৫০,০০০ আৰু ৫০ মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হৈছো ।"

বিয়াৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত

প্ৰভুদাস লীলাধৰ ৱেলথ মেনেজমেণ্টৰ চিইঅ' ইন্দৰবীৰ সিং জলীয়ে কয় যে এই ধনতেৰচত সোণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । ই এতিয়া কেৱল শুভ অলংকাৰ হৈ থকা নাই বৰঞ্চ মূল কৌশলগত সম্পদ হিচাপেও আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "গোলকীয়ভাৱে সোণে প্ৰতি আউন্সত ৪,৩০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰায় দুটা দশকৰ ভিতৰত সাপ্তাহিকভাৱে সৰ্বাধিক বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰতি ১০ গ্ৰাম (24K)ৰ দাম ১.৩২ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । বিত্তীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা সোণৰ মূল্য একাধিক কাৰকৰ পৰা প্ৰভাৱিত হৈছে : ডলাৰৰ দুৰ্বল স্থিতি, আমেৰিকাৰ হাৰ কৰ্তনৰ আশা আৰু কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ সঞ্চয় বৃদ্ধি ।"

পৰম্পৰাগতভাৱে ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত সোণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈয়ে আছে । বজাৰৰ অস্তিত্বৰ বহু পূৰ্বেই ভাৰতীয়সকলে সোণক বিপদৰ বন্ধু আৰু ঐশ্বৰিক আশীৰ্বাদৰ অলংকাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছিল, বিশেষকৈ ধনতেৰচৰ দৰে দিনত যি দেৱী লক্ষ্মী আৰু সমৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত ।

ইন্দৰবীৰ সিং জলীয়ে কয়, "প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ, পৰিয়ালসমূহে সোণক উপহাৰ আৰু উত্তৰাধিকাৰ দুয়োটা হিচাপে আগবঢ়াই আহিছে । এই ধনতেৰচত সোণে দুখন জগতৰ সেতুবন্ধন হিচাপে কাম কৰে : ই পৰম্পৰা ৰক্ষা আৰু ভৱিষ্যৰ সুৰক্ষা । বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে বাৰ্তাটো স্পষ্ট : চিন্তা কৰি ক্ৰয় কৰক, বিপদাশংকাৰ সৈতে অনুষ্ঠানৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক আৰু গুণগত মান, লিকুইডিটি আৰু আৱেগিত নহৈ পৰ্টফলিঅ'ক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক ।"

টিএফৰ জৰিয়তে ক্ৰয় বন্ধ

অনুজ গুপ্তাৰ মতে, যেতিয়া বিনিয়োগকাৰীয়ে ইটিএফৰ জৰিয়তে সোণ ক্ৰয় কৰে, তেতিয়া ধনৰাশি ভৌতিকভাৱে সমৰ্থিত হয় অৰ্থাৎ এচেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীসমূহে ভৌতিক সোণ ক্ৰয় কৰিব লাগে । কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি আৰু তাৰ ফলত ভৌতিক সোণৰ নাটনিৰ বাবে ইয়াৰ ক্ৰয় কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈ পৰে । ফলত একাংশ এএমচিয়ে সোণৰ ইটিএফৰ বাবে নতুন অৰ্ডাৰ গ্ৰহণ কৰাটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে । পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ'লে তেওঁলোকে ইটিএফৰ জৰিয়তে সোণ ক্ৰয় পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :ধনতেৰচত সোণ-ৰূপ ক্ৰয়ৰ কথা ভাবিছে ? আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে চিন্তাত পেলাব আপোনাকো

DHANTERAS 2025
GOLD PRICE IN INDIA
SILVER PRICE IN INDIA
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLD PRICE HIKE

