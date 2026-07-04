অৰ্থনৈতিক-ৰাজনৈতিক সংকট বাঢ়িলে আকাশলংঘী হ'ব পাৰে সোণৰ মূল্য !
বিশ্ব স্বৰ্ণ পৰিষদে এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে ২০২৬ চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত সোণৰ মূল্যৰ বৃহৎ উত্থান-পতনৰ পৰিৱৰ্তে সীমিত পৰিসৰৰ ভিতৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By ANI
Published : July 4, 2026 at 2:32 PM IST
নতুন দিল্লী: ২০২৬ চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত সোণৰ মূল্যৰ বৃহৎ উত্থান-পতনৰ পৰিৱৰ্তে সীমিত পৰিসৰৰ ভিতৰতে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । অৱশ্যে অৰ্থনৈতিক বা ভূ-ৰাজনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পালে মূল্য পুনৰ উৰ্ধ্বমুখী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশ্ব স্বৰ্ণ পৰিষদে (World Gold Council) প্ৰকাশ কৰা 'Gold Mid-Year Outlook 2026' শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিত ২০২৬ চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ সময়ছোৱাত সোণৰ মূল্য প্ৰতি আউন্সত প্ৰায় ৪১০০ আমেৰিকান ডলাৰৰ ওচৰে পাজৰে আৰু ব্যৱসায় প্ৰায় ৫ শতাংশ উঠা নমা হ'ব পাৰে । যদি বিশ্বজুৰি অৰ্থনৈতিক বা ভূ-ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়, তেনেহ'লে সোণৰ মূল্য ৪,৫০০ ডলাৰলৈকে বৃদ্ধি পাব পাৰে । অৱশ্যে আৰু অধিক শক্তিশালী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লে মূল্য প্ৰতি আউন্সত ৫০০০ ডলাৰ স্পৰ্শ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বিশ্ব স্বৰ্ণ পৰিষদে সোণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ তিনিটা মুখ্য কাৰণ উল্লেখ কৰে । তাৰ ভিতৰত আছে বিশ্বজুৰি অৰ্থনৈতিক বা ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ অৱনতি, সুতৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত নমনীয় নীতি গ্ৰহণ আৰু দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগকাৰীৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিত্তীয় বজাৰৰ অস্থিৰতা আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক সংকটে পূৰ্বে সোণৰ মূল্য বৃদ্ধিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । জিপিআৰ ইনডেক্সত মাহেকীয়া ১০০ পইণ্ট বৃদ্ধিয়ে পূৰ্বে মূল্য ২.৫ শতাংশ বৃদ্ধি কৰিছে ।
অৰ্থনৈতিক পটভূমিত ২০২৬ চনত বিশ্ব অৰ্থনীতি ২.৯ শতাংশ আৰু আমেৰিকাত ২.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাব বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । বিশ্বৰ মুদ্ৰাস্ফীতি গড়ে ৪.৩ শতাংশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আমেৰিকাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকত ৩.৯ শতাংশৰ ওচৰত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ধাৰাবাহিকভাৱে অধিক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলত সোণৰ লাভ হ'ব পাৰে ।
২০২২ চনৰ পৰা বিশ্বৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকসমূহে বছৰি গড়ে ১০০০ টন সোণ ক্ৰয় কৰিছে আৰু পৰিষদে অনুমান কৰিছে যে দীৰ্ঘম্যাদী গড় ক্ৰয়ৰ তুলনাত যদি অতিৰিক্ত ২০ টন-৩০ টন বৃদ্ধিৰ হয় তেনেহ'লে সোণৰ মূল্যত প্ৰায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি হ'ব লাগে ।
ইফালে ছ'ভাৰেইন ৱেলথ ফাণ্ড, পেঞ্চন ফাণ্ড আৰু বীমা কোম্পানীকে ধৰি বহু সম্পত্তিৰ মালিকসকলেও অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰিছে, যোৱা বছৰ চীনত এটা পাইলট প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে শীৰ্ষ বীমা কোম্পানীসমূহে সোণত বিনিয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰতিবেদনত দুটা মূল চাহিদা খণ্ডৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু ভাৰত । প্ৰতি বছৰে ৮০০ টনৰ নিট চাহিদাৰে ভাৰত সোণৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বজাৰ । এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণিৰে পৰা চৰকাৰে আমদানি শুল্ক ৬ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত গহনা, বাৰ আৰু মুদ্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাহিদা বছৰি ৫০-৬০ টন বা বছৰি প্ৰায় ১০ শতাংশ হ্ৰাস হ্ৰাস পাব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে ।
আনহাতে আমেৰিকান ডলাৰৰ শক্তিশালী অৱস্থান, আশা কৰাতকৈ অধিক সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ আগ্ৰহ সোণৰ মূল্যৰ নেতিবাচক কাৰক হ'ব পাৰে । যদি সোণৰ মূল্য বৰ্তমানৰ স্তৰৰ পৰা ১০ শতাংশ-১৫ শতাংশ হ্ৰাস পায়, তেন্তে পৰিষদে কয় যে কম মূল্যই ঐতিহাসিকভাৱে ক্ৰয়ৰ সূচনা কৰাৰ বাবে অধিক পতনৰ সম্ভাৱনা সীমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিশ্ব স্বৰ্ণ পৰিষদে লক্ষ্য কৰিছে যে ২০২৬ চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত সোণৰ বজাৰে বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতাক স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছে । আনহাতে কেন্দ্ৰীয় বেংক আৰু দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগকাৰীৰ পৰা পোৱা গাঁথনিগত সমৰ্থনে নেতিবাচক দিশ সীমিত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু কৌশলগত সম্পদ হিচাপে সোণৰ ভূমিকাক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :
EPF Scheme 2026: PF ৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ নিয়মৰ সাল-সলনি; একাউণ্টত বেলেঞ্চ কিমান থাকিব লাগে জানেনে ?