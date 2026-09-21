ETV Bharat / business

সোণ-ৰূপ কিনাৰ কথা ভাবিছে নেকি ? জানি লওক বজাৰত সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া দৰ

সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে সোণৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ৷ সোমবাৰে দিল্লীত সোণৰ দাম প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২০০ টকা হ্ৰাস পাই ১,৫৬,৪০০ টকা হয় ৷

GOLD PRICE TODAY
সোণ-ৰূপৰ শেহতীয়া দৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিগত সময়ছোৱাত সোণ-ৰূপৰ দামে মানুহক চিন্তিত কৰি তুলিছিল ৷ অলংকাৰ কিনাৰ পূৰ্বে মানুহে দহবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিল সোণ আৰু ৰূপৰ দামৰ বাবে ৷ এতিয়া উৎসৱ আৰু বিয়াৰ বতৰ ৷ এনে সময়ত মানুহে সাধাৰণে অলংকৰ কিনিবলৈ আগ্ৰহী হয় ৷ কিন্তু বজাৰত এতিয়া সোণৰ দৰ কেনে চলিছে ? এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক ৷

সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে সোণৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ৷ সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত সোণৰ দাম প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ২০০ টকা হ্ৰাস পাই ১,৫৬,৪০০ টকা হয় ৷ যোৱা শুকুৰবাৰে ৯৯.৯ শতাংশ বিশুদ্ধ সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৬,৬০০ টকা আছিল ।

স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ মতে, ৰূপৰ মূল্যও ৫ হাজাৰ টকা হ্ৰাস পাই সকলো কৰ সামৰি প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ২.৪২ লাখ টকা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই ধাতুৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২.৪৭ লাখ টকা আছিল ।

সোণ আৰু ৰূপ প্ৰতিযোগী শক্তিৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে ৷ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়াসকলৰ তীক্ষ্ণ টিপ্পনী আৰু বৃদ্ধি পোৱা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ উদ্বেগে উৎপাদন আৰু ডলাৰক দৃঢ় কৰি ৰাখিছে ৷ আনহাতে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা উত্তেজনাই বহুমূলীয়া ধাতুৰ চাহিদাক সমৰ্থন কৰিছে বুলি দালাল প্লেটফৰ্ম লেমনৰ গৱেষণা মুৰব্বী গৌৰৱ গাৰ্গে কয় ।

বিশ্বৰ বজাৰত স্পট গ’ল্ডৰ মূল্য ২৪.৭৫ মাৰ্কিন ডলাৰ বা ০.৫৭ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউন্সত ৪,৩৫৩.৪৮ মাৰ্কিন ডলাৰ হয় ৷ আনহাতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি আউন্সত ৬৬.২৭ ডলাৰ হয় ।

ব্যৱসায়ীসকলে কয় যে মাৰ্কিন ডলাৰৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য ১৫ পইচা বৃদ্ধি হৈ ৯৫.৮১ টকা হোৱাৰ লগতে শ্বেয়াৰ বজাৰত হোৱা লাভৰ প্ৰভাৱো এই মূল্যৱান ধাতুৰ ওপৰত প্ৰভাৱিত কৰিছে ।

বিনিয়োগ প্লেটফৰ্ম মুড্ৰেক্সৰ লিড কোৱাণ্ট এনালাইষ্ট অক্ষত সিদ্ধান্তই জনোৱা মতে, তেলৰ মূল্য ক্ৰমাগত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে প্ৰতি আউন্সত সোণৰ ব্যৱসায় ৪৩৫০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ওচৰত হৈছে ।

গাৰ্গে কয় যে বিনিয়োগকাৰীসকলে ছৌদি আৰৱৰ চালানসমূহ উদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনাৰ মূল্যায়ন কৰাৰ লগে লগে ডব্লিউ টি আই খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ১০০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ তললৈ নামি আহিছে যদিও চলি থকা আক্ৰমণ আৰু যোগানৰ ব্যাঘাত এটা মূল বিপদ হৈ আছে ।

গুড ৰিটাৰ্ণছৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ কেইখনমান মুখ্য চহৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য

চহৰ

২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

১৮ কেৰেট সোণৰ মূল্য

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

ৰূপৰ মূল্য

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

দিল্লী১,৭৮,৪৯৭১,৬৩,৬৩৮১,৩৩,৯২১২,৮৮৪
মুম্বাই১,৭৮,৩২৩১,৬৩,৪৬৫১,৩৩,৭৪৮২,৮৮৪
চেন্নাই১,৭৯,৫৯২১,৬৪,৬১৯১,৩৮,৮৯৩২,৯৯৯
হায়দৰাবাদ১,৭৮,৩২৩১,৬৩,৪৬৫১,৩৩,৭৪৮২,৯৯৯
কলকাতা১,৭৮,৩২৩১,৬৩,৪৬৫১,৩৩,৭৪৮২,৮৮৪
গুৱাহাটী১,৭৮,৩২৩১,৬৩,৪৬৫১,৩৩,৭৪৮২,৮৮৪

লগতে পঢ়ক: LPG আধাৰ বায়’মেট্ৰিক পৰীক্ষণ কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে জানি লওক

TAGGED:

সোণৰ মূল্য
ৰূপৰ মূল্য
সোণৰ মূল্য হ্ৰাস
GOLD PRICE FALLS
GOLD PRICE TODAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.