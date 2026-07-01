সোণ কিনিব নেকি ? ১,৭০১ টকালৈকে কমিল সোণৰ দাম
ৰূপৰো দাম হ্ৰাস পালে ৩,০০০ টকা পৰ্যন্ত ৷ ভাৰতত আৰু কমিব সোণ-ৰূপৰ মূল্য !
Published : July 1, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: সোণ কিনিম কিনিম বুলি ভাবি থকাসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বুধবাৰে হঠাৎ সোণৰ দাম হ্ৰাস পালে ১,৭০১ টকালৈ ৷ লগে লগে প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণত ১,৪০,৮৩০ টকা হৈছে ৷ আনহাতে আগন্তুক দিনত সোণৰ মূল্য পুনৰ হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে ৷
বুধবাৰে নিউয়ৰ্কৰ সোণৰ বজাৰত ০.৯৪ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউঞ্চত ৩,৯৭০.১৫ মাৰ্কিন ডলাৰ হয় (১ আউঞ্চ ২৮.৩৪৯৫ গ্ৰামৰ সমান) । আনহাতে, ৰূপৰ ৩,৮১০ টকাকৈ হ্ৰাস পাই প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰূপত ২,২৫,০০০ টকা হয় । উল্লেখ্য যে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ(কমেক্স)ত সোণৰ মূল্য ১.১৯% হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউন্সত ৩,৯৯০.৬০ ডলাৰ হয় । ইফালে, ৰূপৰ মূল্য ২.৬৩% হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউন্সত ৫৭.৯১৫ ডলাৰ হ্ৰাস পাইছে ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাত সোণ-ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতে ভাৰতৰ দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতাৰ দৰে ডাঙৰ চহৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত প্ৰায় ১.৪১ লাখ টকা হৈ আছে, আনহাতে ২২ কেৰেট সোণৰ ব্যৱসায় প্ৰতি ১০ গ্ৰামত প্ৰায় ১.২৯ লাখ টকাৰ ভিতৰত আছে ।
উল্লেখ্য যে, বিগত জুন মাহত মাল্টি ক’ম’ডিটি এক্সচেঞ্জত সোণৰ মূল্য ১৯,৭০০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছিল । তথ্য অনুসৰি ১ জুনত ১০ গ্ৰাম সোণ ১,৬০,১৯৩ টকা আছিল কিন্তু ৩০ জুনলৈকে প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণত ১,৪০,৪৫০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছিল ৷ বুধবাৰে নতুন দিল্লীত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪১,২১০ টকা, গুৱাহাটীত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য প্ৰতি গ্ৰামত ১৪,৭৪০ টকা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : গ্ৰাহকলৈ সকাহ ! ১৮৩.৫০ টকাকৈ হ্ৰাস ৰন্ধন গেছৰ মূল্য