পূজা বিশেষ: দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰাকক্ষণত সোণৰ ২,৬০০ টকা, ৰূপৰ ৫,০০০ টকাকৈ মূল্য হ্ৰাস
সোণ, ৰূপ ক্ৰয় কৰিব বিচৰা গ্ৰাহকৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ সোমবাৰে সোণৰ ২,৬০০ টকা আৰু ৰূপৰ ৫,০০০ টকাকৈ হ্ৰাস পায় ৷
Published : September 28, 2026 at 6:17 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকা-ইৰাণৰ যুদ্ধৰ বাবে বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ এফালে খাৰুৱে তেলৰ মূল্য হোৰাহোৰে বৃদ্ধি পাইছে আনফালে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হোৰাহোৰে হ্ৰাস পাইছে ৷ সোমবাৰে হঠাৎ ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ২,৬০০ টকাকৈ হ্ৰাস পালে ৷
বৰ্তমান দিল্লীত ২৪ কেৰেট সোণৰ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫২,৬০০ টকালৈ হ্ৰাস পায় ৷
একেদৰে প্ৰতি কিঃগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য ৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছে ৷ আজিৰ দিনটোত দিল্লীত প্ৰতি কিঃগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য ২.৩২ লাখলৈ হ্ৰাস পায় ৷ আনহাতে শুকুৰবাৰে প্ৰতি কিঃগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য আছিল ২.৩৭ লাখ ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি আৰু আমেৰিকা ডলাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে বজাৰত সোণ, ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে ৷
যদিহে আমেৰিকাৰ বজাৰলৈ চোৱা যায় তেতিয়া হ'লে সোমবাৰে সোণৰ মূল্য ১২৮.৯৩ USD বা ৩.০১ শতাংশ হ্ৰাস পায় ৷ ঠিক একেদৰে ৰূপৰো ২.৯৬ USD বা ৪.৬ শতাংশ মূল্য হ্ৰাস পায় ৷ উল্লেখ্য যে, সোণ আৰু ৰূপৰ প্ৰতি আউঞ্চ (ভাৰতত যেনেদৰে গ্ৰাম ঠিক তেনেদৰে আউঞ্চ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত সামাগ্ৰী জোখাৰ এটা মাপকাঠি) ৪,২০০ USD হ্ৰাস হৈছিল ৷
উল্লেখ্য যে, ইউএছএ-ইৰাণৰ মাজত নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা উত্তেজনা আৰু হৰমুজ প্ৰণালীক কেন্দ্ৰ কৰি গা কৰি উঠা যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে খাৰুৱা তেল আৰু ব্যৱসায়ৰ লগতে যোগান ব্যৱস্থা ব্যাঘাত হৈ আছে ৷ যাৰ বাবে খাৰুৱা তেল (অপৰিশোধিত তেল)ৰ মূল্য ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ৷
ইয়াৰ ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ১০৮.৫৩ মাৰ্কিন ডলাৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ইউপিআই লেনদেনৰ বাবদ মাচুল ! কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে