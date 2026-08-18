ETV Bharat / business

সোণ-ৰূপ ক্ৰয় কৰিব নেকি? মূল্য় হ্ৰাস

মঙলবাৰে হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ দাম । এমচিএক্সত সোণৰ দাম ০.৩৫ শতাংশ আৰু ৰূপৰ দাম ১ শতাংশৰো অধিক হ্ৰাস ।

Gold and silver price today 18 August 2026, check latest rates in your city today
হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ দাম (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2026 at 7:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: খাৰুৱা তেলৰ বৰ্ধিত মূল্য আৰু মুনাফালাভৰ ফলত মঙলবাৰে এমচিএক্সত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পায় । তেলৰ মূল্যৰ উত্থানে আমেৰিকাৰ ফেডাৰেল ৰিজাৰ্ভৰ সুতৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ আশংকাক ইন্ধন যোগাইছিল, বিনিয়োগকাৰীক বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছিল আৰু আৰম্ভণিতে এই দুই মূল্যৱান ধাতুৰ মূল্য হ্ৰাস পায় ।

সোণৰ দাম হ্ৰাস

এমচিএক্সত অক্টোবৰৰ ডেলিভাৰী ৫৪৪ টকা বা ০.৩৫ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ১,৫৫,৩৯৬ টকা হয় । এই সময়ছোৱাত মুঠ ৯,৮৯৫ টা লটৰ ব্যৱসায় কৰা হৈছিল । বজাৰ বিশ্লেষকসকলে কয় যে স্থানীয় সৰাফা বজাৰত গহনাৰ দুৰ্বল চাহিদাই দামত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে । তদুপৰি বিশ্বৰ বজাৰ নিউয়ৰ্কতো সোণৰ মূল্য ০.৩৬ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউন্সত ৪,৪৫৭.৬০ ডলাৰ হৈছে, যাৰ ফলত ঘৰুৱা বজাৰত মন্দাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

সস্তা হ'ল ৰূপৰ মূল্য

আনহাতে, ঔদ্যোগিক চাহিদা হ্ৰাস পোৱা আৰু বিনিয়োগকাৰীৰ মুনাফা লাভৰ বাবে ৰূপৰ মূল্য ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে । ফিউচাৰ ট্ৰেডিঙত ৰূপৰ মূল্য ২,৫৩৫ টকা বা ১.০৪ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতি কেজিত ২,৪১,২৪০ টকা হয় । এই হ্ৰাস ডিচেম্বৰ মাহত ডেলিভাৰীৰ চুক্তিত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল, য’ত মুঠ ৪,৩১৭টা লটৰ ব্যৱসায় হৈছিল । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, বিশ্বজুৰি ৰূপৰ ঔদ্যোগিক চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ চুক্তি হ্ৰাস কৰিছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত নিউয়ৰ্কত ৰূপৰ মূল্য ১.৭৮ শতাংশ হ্ৰাস পাই প্ৰতি আউন্সত ৬৫.০১ ডলাৰ হয় ।

ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰসমূহত মঙলবাৰ সোণৰ দাম (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰী সংস্থাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰধান চহৰত ২৪ কেৰেট আৰু ২২ কেৰেট সোণৰ খুচুৰা মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ

চহৰ

২৪ কেৰেট সোণ

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

২২কেৰেট সোণ

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

নতুন দিল্লী১,৫৪,৮১০১,৪১,৯০৯
হায়দৰাবাদ১,৫৫,৩২০১,৪২,৩৭৭
বেংগালুৰু১,৫৫,২০০১,৪২,৩৭৭
মুম্বাই১,৫৫,০৭০১,৪২,১৪৮
কলকাতা১,৫৪,৮৭০১,৪১,৯৬৪
তিৰুৱন্তপুৰম১,৫৫,৫৫০১,৪২,৫৮৮
চেন্নাই১,৫৫,৫৫০১,৪২,৫৬৯
ৰূপৰ মূল্য
২,৩৫,৮১০

গহনা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, খুচুৰা গহনা ব্যৱসায়ীৰ পৰা সোণ ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত প্ৰৱঞ্চনাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ গ্ৰাহকে মূলতে দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগে ।

  • বিআইএছ হলমাৰ্ক পৰীক্ষা কৰক: সদায় ব্যুৰো অৱ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ (বিআইএছ)ৰ আলফানিউমেৰিক ক’ডৰ সৈতে প্ৰমাণিত সোণ কিনিব, যিয়ে বিশুদ্ধতাৰ বিষয়ে সঠিক তথ্য দিয়ে ।
  • মূল্যৰ ক্ৰছ চেক কৰক: ওজন আৰু বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি (24K, 22K বা 18K), অনুগ্ৰহ কৰি সেই দিনটোৰ লাইভ মূল্য IBJA ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ সৈতে মিলাওক ।

লগতে পঢ়ক: ইন্ধনৰ বিপৰীতে ভাৰতে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব ইলেক্ট্রনিক ছিপ্লেন, দুই কোম্পানীৰ মাজত চুক্তি

ক্ষুদ্ৰ কৰদাতাসকলৰ বাবে অপ্ৰকাশিত বিদেশী সম্পত্তি বৈধ কৰাৰ শেষ সুযোগ : চৰকাৰৰ দ্বাৰা আৰম্ভ FAST-DS আঁচনি

TAGGED:

সোণ ৰূপৰ দাম
সোণৰ দাম হ্ৰাস
ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLD AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.