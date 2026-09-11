ETV Bharat / business

সোণ-ৰূপৰ মূল্য: বিশ্বজুৰি চলি থকা অস্থিৰতাৰ মাজতে হ্ৰাস, আজি কিমান?

ইউএছফেডৰ কঠোৰতা আৰু বিশ্বজুৰি চলি থকা উত্তেজনাৰ বাবে শুকুৰবাৰে সোণৰ মূল্য ১,৫২,৩৪১টকা আৰু ৰূপৰ মূল্য ১০,১১৪টকালৈ হ্ৰাস, ২,৩৪,০৯৯টকা প্ৰতি কিলোগ্ৰামলৈ হ্ৰাস পাইছে ।

Gold and Silver price today 11 September 2026, Check latest rates in your city today
হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ দাম (getty image)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সোণ-ৰূপৰ মূল্যৰ উঠা-নমা বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে ১১ ছেপ্টেম্বৰত ব্যৱসায়ৰ বন্ধৰ সময়ত দুই মূল্যৱান ধাতুৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে । ঘৰুৱা বজাৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ০.৯২% হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য

বজাৰৰ পৰা পোৱা ব্যৱসায়িক তথ্য অনুসৰি ঘৰুৱা বজাৰত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ০.৯২% হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫২,৩৪১ টকা হয় । সোণৰ প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৪২২টকাৰ হ্ৰাস দেখা গৈছে । আনহাতে ৰূপৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট হ্ৰাস হোৱা দেখা গৈছে । ৰূপৰ মূল্য ৪.১৪% (১০,১১৪ টকা) হ্ৰাস পাই প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ২,৩৪,০৯৯ টকা হয় । কিন্তু ৰূপৰ দীৰ্ঘম্যাদী গাঁথনিগত নাটনি অব্যাহত আছে আৰু ২০২১ পৰা এতিয়ালৈকে ৰাজকোষৰ পৰা ৭৬.২ কোটি ট্রয় আউন্স ৰূপ উলিওৱা হৈছে ।

ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰসমূহত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত সোণৰ হাৰ (প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

ইণ্ডিয়া বুলিয়ন এণ্ড জুৱেলাৰী সংস্থাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰধান চহৰত ২৪ কেৰেট আৰু ২২ কেৰেট সোণৰ খুচুৰা মূল্য তলত দিয়া ধৰণৰ

চহৰ

২৪ কেৰেট সোণ

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

২২কেৰেট সোণ

(প্ৰতি ১০ গ্ৰাম)

নতুন দিল্লী১,৫১,৫৬০১,৩৮,৯৩০
হায়দৰাবাদ১,৫২,৯৪০১,৩৯,৩৮৮
বেংগালুৰু১,৫১,৯৪০১,৩৯,২৭৮
মুম্বাই১,৫১,৮২০১,৩৯,১৬৮
কলকাতা১,৫১,৭৩০১,৩৯,০৮৬
তিৰুৱন্তপুৰম১,৫২,৪০০১,৩৯,৭০০
চেন্নাই১,৫২,৩৮০১,৩৯,৬৮২
ৰূপৰ মূল্য
২,৩১,৯৮০

চীনৰ অভিলেখ ক্ৰয় আৰু ভাৰতীয় বজাৰৰ অৱস্থা

মূল্য হ্ৰাসৰ মাজতে বিশ্বৰ চাহিদা শক্তিশালী হৈ আছে । পিপলছ বেংক অৱ চাইনা (পিবিঅ’চি)এ একেৰাহে ২২ মাহৰ বাবে সোণৰ ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ মুঠ মজুত ৭৬.৭ কোটি আউন্সলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ভাৰতত মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত খুচুৰা বিক্ৰীৰ চাহিদাও উন্নত হৈছে, যোৱা সপ্তাহত ১৩৫ ডলাৰৰ পৰা ডিলাৰৰ ৰেহাই প্ৰতি আউন্সত ৫৪ ডলাৰলৈ হ্ৰাস পাইছে ।

কাৰিকৰী স্তৰ

পণ্য বিশ্লেষকসকলৰ মতে, সোণৰ নিম্ন দিশত ১,৫১,০১০টকাত শক্তিশালী সমৰ্থন আছে । যদি এই স্তৰ ভংগ কৰা হয় তেন্তে মূল্য ১,৪৯,৬৮০ টকা লৈ হ্ৰাস পাব পাৰে । ওপৰৰ ফালে সোণে ১,৫৪,০৬০ টকাত প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছে । ইফালে ৰূপৰ নিম্ন দিশত ২,৩০,৩০০ টকা আৰু ওপৰৰ ফালে সোণে ১,৫৪,০৬০ টকাত প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছে ।

গহনা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক

আইবিজেএৰ বুলিয়ন ৰেট আৰু গহনাসমূহৰ চূড়ান্ত বজাৰ বিক্ৰীৰ মূল্য একে নহয় । গহনা ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত গ্ৰাহকে সোণৰ মূল্যৰ উপৰিও জিএছটি আৰু নিৰ্মাণৰ মূল্য দাখিল কৰিব লাগিব । গতিকে ষ্ট’ৰত সৃষ্টি কৰা চূড়ান্ত বিল আইবিজেএৰ হাৰৰ তুলনাত বেছি হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: বিহাৰত 'আমেৰিকান হাউচ' ! ঘৰৰ ছাদ আৰু শোৱনী কোঠালৈকে যাব পাৰে গাড়ী

১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ সোণ জব্দ বিমানবন্দৰত, এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীসহ পাঁচজনক আটক

TAGGED:

ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস
সোণৰ দাম হ্ৰাস
সোণ ৰূপৰ দাম
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLD AND SILVER PRICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.