সোণ-ৰূপৰ মূল্যই নতুন অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে অগ্ৰসৰ

ঘৰুৱা আৰু বিশ্ব বজাৰত সোণ-ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি । সৌৰভ শুক্লাৰ এক প্ৰতিবেদন ।

GOLD AND SILVER MARKET
প্ৰতীকী ফটো (IANS)
Published : January 20, 2026 at 7:43 PM IST

নতুন দিল্লী : সোণ আৰু ৰূপ, দুয়োবিধ বহুমূলীয়া ধাতু । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, আজি পুনৰবাৰ সোণৰ মূল্যই ৰেকৰ্ড ভংগৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে । সোণৰ মূল্য প্ৰতি ১০ গ্ৰামত প্ৰায় ১,৫২,২৬০ টকা স্পৰ্শ কৰাৰ বিপৰীতে ৰূপেও প্ৰতি কেজিত ৩,২৭,৯৯৮ টকাৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছে ।

দুয়োবিধ বহুমূলীয়া ধাতুৱে বিশ্বৰ বজাৰতো অভিলেখ ৰচিছে । সোণৰ নতুন মূল্য প্ৰতি আউন্সত ৪৭২৮ ডলাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ৰূপৰ মূল্য প্ৰতি আউন্সত ৯৫.৪৯ ডলাৰত উপনীত হৈছে, যিটো এতিয়ালৈকে সৰ্বোচ্চ স্তৰ হৈছে বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

বৰ্ধিত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা, ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বাণিজ্য যুদ্ধৰ উদ্বেগ আৰু মুদ্ৰাৰ উঠা-নমাই বিশ্ব আৰু ঘৰুৱা বজাৰত বহুমূলীয়া ধাতুৰ প্ৰতি বিনিয়োগকাৰীৰ আগ্ৰহক ইন্ধন যোগাইছে ।

সোণৰ বাবে পৰৱৰ্তী লক্ষ্য

অল ইণ্ডিয়া জেম এণ্ড জুৱেলাৰী ডমেষ্টিক কাউন্সিলৰ (All India Gem & Jewellery Domestic Council চমুকৈ GJC) অধ্যক্ষ ৰাজেশ ৰকডেই ই টিভি ভাৰতক কয় যে চলি থকা বাণিজ্য যুদ্ধ আৰু বিশ্বৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজতে সোণৰ মূল্য আৰু অধিক উৰ্ধমুখী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ লগতে কয় যে ৰূপৰ মূল্য অধিক বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা, কিয়নো ইয়াৰ ঔদ্যোগিক ব্যৱহাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে ৰাজেশ ৰকডেই ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে যে এইবাৰ সোণৰ মূল্য ২ লাখ টকা অতিক্ৰম কৰিব আৰু আগন্তুক তিনি বছৰৰ ভিতৰত ৩ লাখ টকা স্পৰ্শ কৰিব পাৰে । তেওঁ এই অনুমানক অতি ৰক্ষণশীল বুলি অভিহিত কৰি কয় যে দাম আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

বিশেষজ্ঞৰ মতামত

প্ৰখ্যাত পণ্য বজাৰ বিশেষজ্ঞ অনুজ গুপ্তাই ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু বাণিজ্য যুদ্ধৰ অনিশ্চয়তাৰ বাবে আজি ৰূপৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ ৩,২৭,০০০ আৰু ৯৫ ডলাৰ আৰু সোণৰ সৰ্বোচ্চ স্তৰ ১,৫২,৫০০ আৰু ৪,৭৩৭ ডলাৰ হৈছে । ''আমি আশা কৰো যে ইয়াৰ পৰা ৰূপ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে, হয়তো ১০০ ডলাৰ আৰু ৩৫০,০০০ ডলাৰ স্পৰ্শ কৰিব, আনহাতে সোণেও অতি সোনকালে ৪,৮০০ ডলাৰ আৰু ১৬৫,০০০ টকাৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিব ।'' তেওঁ কয় ।

এই বিষয়ে অধিক মন্তব্য কৰি ভেন্টুৰা ক’ম’ডিটিজৰ মুৰব্বী এন. ৰামাস্বামীয়ে কয় যে বিশ্বৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সোণ-ৰূপৰ মূল্যও অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে গ্ৰীণলেণ্ডক সংযুক্ত কৰাৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ লগতে আমেৰিকাই ১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ব্ৰিটেইনকে ধৰি ইউৰোপৰ আঠখন দেশৰ ওপৰত ১০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ বাবে বজাৰসমূহ অস্থিৰ হৈ পৰিছে, জুন মাহৰ ভিতৰত এই হাৰ ২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

তেওঁৰ মতে, ইউৰোপে ১০০ বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক মূল্যৰ আমেৰিকাৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰতিশোধৰ ওজন কৰি আছে, যাৰ ফলত NATOৰ মিত্ৰ দেশসমূহৰ মাজত বাণিজ্য যুদ্ধৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বিনিয়োগকাৰীসকলে “আমেৰিকা বিক্ৰী” বাণিজ্যৰ প্ৰতি হেলান দিয়াৰ লগে লগে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলৰ চাহিদা পুনৰুজ্জীৱিত হৈছে । ইমানুৱেল মেক্ৰনে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ জোৰ-জবৰদস্তি বিৰোধী যন্ত্ৰৰ আমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বুলি ইংগিত দিছে যদিও ফ্ৰেড্ৰিখ মেৰ্জে কোমল পন্থাৰ আহ্বান জনাইছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

