চাবোন, চেম্পু, টুথপেষ্ট, প্ৰসাধন সামগ্ৰীতো লিখিব লাগিব আমিষ নে নিৰামিষ
নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়া সকলো কোম্পানীয়ে নিজৰ সামগ্ৰীত চিহ্ন প্ৰদৰ্শন কৰিবই লাগিব ।
Published : September 27, 2026 at 7:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : আপুনি আমিষ নে নিৰামিষভোজী ? হয়তো কোনোবা হোটেল-ৰেস্তোৰাঁত খাদ্য খাবলৈ গ'লে পৰিৱেষণকাৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰাটো স্বাভাৱিক কথা । পিছে এতিয়াৰে পৰা আপুনি যদি চাবোন, চেম্পু, টুথপেষ্ট, প্ৰসাধন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ দোকানলৈ গ'লেও একেটা প্ৰশ্নই সুধিব পাৰে । ইয়াৰ কাৰণ শুনিলে আপুনিও হয়তো আচৰিত হ'ব ।
এতিয়াৰে পৰা গ্ৰাহকসকলে সামগ্ৰী কিনাৰ সময়ত নিজৰ সুবিধা আৰু ধৰ্মীয় পছন্দ প্ৰকাশৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব । এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ আইনী পৰিমাপ (পেকেজ পণ্য) নিয়ম, ২০১১ৰ সংশোধনীৰ অধীনত এতিয়া দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য প্ৰসাধন সামগ্ৰীত আমিষ নে নিৰামিষ সেই চিহ্ন প্ৰদৰ্শন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । এই নতুন নিয়মৰ জাননী জাৰি কৰাৰ লগে লগে কাৰ্যকৰী হোৱাত গ্ৰাহকসকলে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মীয় দিশটোও সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব ।
- পেকেজ সামগ্ৰীত সেউজীয়া আৰু ৰঙা চিহ্ন বাধ্যতামূলক
নতুন নিয়ম অনুসৰি এতিয়া সকলো কোম্পানীয়ে নিজৰ সামগ্ৰীত এই চিহ্ন প্ৰদৰ্শন কৰিবই লাগিব । দৈনন্দিন ব্য়ৱহাৰ্য সামগ্ৰী যেনে চাবোন, চেম্পু, টুথপেষ্ট, প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য শৌচাগাৰৰ সামগ্ৰীৰ মূল ডিছপ্লে পেনেলত ল’গ’টো স্পষ্টকৈ প্ৰদৰ্শন কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
নিৰামিষজাত সামগ্ৰী : এইবোৰৰ বাবে সেউজীয়া চিহ্ন লগোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।
আমিষজাত সামগ্ৰী : পশুভিত্তিক উপাদান কৰা প্ৰসাধন সামগ্ৰী আদিতো ৰঙা বা বাদামী চিহ্ন স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব।
উল্লেখ্য যে, এই নিয়মটো ২০১৪ চনত প্ৰথমে নিয়ম ৬(৮)ৰ অধীনত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল । অৱেশ্যে এতিয়া কাৰিকৰীভাৱে সংশোধন কৰি নিয়ম ৬(৪ক)(ঘ)লৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে; কিন্তু এই দাবীসমূহৰ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষণ সন্দৰ্ভত ড্ৰাগ টেকনিকেল এডভাইজাৰী ব’ৰ্ড (ডিটিএবি) আৰু আইনী মেট্ৰ’লজি বিভাগৰ মাজত কিছু দীৰ্ঘদিনীয়া নীতিগত পাৰ্থক্য আছিল । এই মতভেদ সমাধানৰ বাবে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
- উত্তৰ প্ৰদেশৰ হোটেল আৰু ৰেস্তোৰাঁৰ বাবে কঠোৰ নিয়ম
উত্তৰ প্ৰদেশৰ হোটেল আৰু ৰেস্তোৰাঁৰ বাবে কঠোৰ নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । পেকেজ সামগ্ৰীৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়মৰ মাজতে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰেও ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত খাদ্য আৰু পানীয় উদ্যোগৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে । খাদ্য সুৰক্ষা আৰু ঔষধ প্ৰশাসনে (এফএছডিএ) প্ৰস্তুত কৰা নতুন মানৰ অধীনত ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ সকলো হোটেল,ৰেস্তোৰাঁ আৰু ফাষ্টফুড কাউণ্টাৰত আমিষ আৰু নিৰামিষ খাদ্যৰ কঠোৰ পৃথকীকৰণ বাধ্যতামূলক কৰিব ।
- ক্ৰছ কণ্টেমিনেচন ৰোধ কৰিবলৈ নিয়ম
পাকঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰা : আমিষ আৰু নিৰামিষ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোতে প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ পৃথক পাকঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব ।
বাচন-বৰ্তন পৃথকীকৰণ : কটাৰী, কাটিং ব'ৰ্ড, কেৰাহী আৰু অন্যান্য বাচন-বৰ্তন দুয়োটা শ্ৰেণীৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পৃথককৈ ৰাখিবই লাগিব । এনে কৰিলে আমিষ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰা এইবোৰ সামগ্ৰী নিৰামিষ পাকঘৰত ব্য়ৱহাৰ কৰা নহ'ব ।
সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা : কেঁচা মাংস, হাঁহ-কুকুৰা আৰু সাগৰীয় খাদ্যৰ বাবে পৃথক ফ্ৰিজত ৰাখিব লাগিব । তদুপৰি নিৰামিষ খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহিবলৈ এইবোৰৰ বাবে বিশেষ সংৰক্ষণ অঞ্চল স্থাপন কৰিব লাগিব । এই নিৰ্দেশনা নামানিলে হোটেল আৰু ৰেস্তোৰাঁক অধিক জৰিমনা বিহাৰ লগতে অনুজ্ঞাপত্ৰও স্থগিত ৰখা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব নদী দিৱসৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলং নদী পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰসংগ
পিতৃপক্ষ কি বা কেনেকৈ পালন হয়? এই সময়ছোৱাত কিদৰে পূৰ্বপুৰুষক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিব?