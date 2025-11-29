গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা পেন্সনাৰলৈকে: ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা সলনি হ’ব বহু নিয়ম

গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা পেন্সনাৰলৈকে: ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা সলনি হ’ব বহু নিয়ম
১ডিচেম্বৰৰ পৰা কেইবাটাও ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক নিয়ম সলনি হ’ব, যিয়ে আপোনাৰ মাহেকীয়া সূচীত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ।
হায়দৰাবাদ : সম্ভৱতঃ এই বছৰৰ শেষৰ মাহৰ আৰম্ভণিতে আপোনাৰ বাজেটত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে । কিয়নো ডিচেম্বৰৰ পৰা কেইবাটাও নিয়মৰ সালসলনি ঘটিব ৷ সেয়ে কিছু কাম ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
আপুনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, কৰদাতা বা পেন্সনাৰ যিয়ে নহওক কিয়- সকলোৰে ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী, কৰদাতা বা পেন্সনাৰ, এল পি জি ব্যৱহাৰকাৰী আৰু বিমান যাত্ৰাত আহিব ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন, যিয়ে আপোনাৰ বাজেটতো প্ৰভাৱ পেলাব ৷
- UPS লৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ অন্তিম তাৰিখ
ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন আঁচনি (NPS)ৰ পৰা ইউনিফাইড পেন্সন আঁচনি (UPS)লৈ গতি কৰিব বিচৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সময় সীমিত । তেওঁলোকে CRA পৰ্টেলত অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব বা ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট ন’ডেল বিষয়াক প্ৰ-পত্ৰ জমা দিব লাগিব । এই তাৰিখৰ পিছত UPSলৈ গতি কৰাৰ বিকল্প বন্ধ হৈ পৰিব ।
- কৰ দাখিলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়সীমা
কৰদাতাৰ বাবেও ৩০ নৱেম্বৰৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । অক্টোবৰ মাহত কৰ্তন কৰা কৰসমূহৰ বাবে TDS ষ্টেটমেণ্ট (ধাৰা 194‑IA, 194‑IB, 194M আৰু 194S) দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক । স্থানান্তৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ প্ৰতিবেদন (ধাৰা 92E) প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে দায়বদ্ধসকলেও এই তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ৰিটাৰ্ণ দাখিল কৰিব লাগিব । ভাৰতত কাম কৰা বিদেশী কোম্পানীসমূহৰ সহযোগী কোম্পানীসমূহেও প্ৰ-পত্ৰ 3CEAA জমা দিব লাগিব । নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত দাখিল নকৰিলে শাস্তি আৰু জাননীৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
- বিমান যাত্ৰা আৰু ইন্ধনৰ হাৰৰ পৰিৱৰ্তন
১ ডিচেম্বৰৰ পৰা বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (ATF)ৰ হাৰ সলনি হ’ব । যদি দাম বৃদ্ধি পায় তেন্তে বিমান ভাৰা অধিক ব্যয়বহুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- পেন্সনাৰসকলৰ বাবে জীৱন প্ৰমাণ পত্ৰ
পেন্সন লাভ কৰা পেন্সনাৰসকলেও ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত জীৱনৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিব লাগিব । তেনে নকৰিলে পেন্সন ৰখাই দিয়া হ’ব । বেংক, ডাকঘৰ বা ডিজিটেল মাধ্যম যেনে Jeevan Pramaan এপৰ জৰিয়তে এই কাম কৰিব পাৰি ।
- LPG ৰ মূল্য সলনি
প্ৰতি মাহৰ আৰম্ভণিতে LPG-ৰ দাম আপডেট কৰা হয় । যোৱা মাহত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ সস্তা আছিল যদিও ১ ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ’ব নতুন ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাহিলী বাজেটত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।
সকলোৰে বাবে ডিচেম্বৰৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখযোগ্য অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন আহি আছে । ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো প্ৰয়োজনীয় ফাইলিং আৰু কাগজ-পত্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ১ ডিচেম্বৰৰ ৰেট আপডেট নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব ।