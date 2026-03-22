পানকাৰ্ড, কৰ, গাড়ী ক্ৰয়, নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বাবে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা সলনি হ'ব বহু নিয়ম

নতুন বাহন ক্ৰয়, পানকাৰ্ড, নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ৷ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া নিয়মৰ সন্দৰ্ভত বিশেষ তথ্য ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 22, 2026 at 4:37 PM IST

7 Min Read
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ভাৰতত আৰম্ভ হ'ব এক নতুন বিত্তীয় বৰ্ষ ৷ নতুন এই বিত্তীয় বৰ্ষটোতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে সাধাৰণ জনতা, ব্যৱসায়ী আৰু ভিন্ন কৰ্মত নিয়োজিতসকলৰ বাবে কেইবাটাও নীতি-নিয়ম পৰিৱৰ্তনত অনুমোদন জনাইছে ৷ বিশেষকৈ ভাৰতৰ ৬৫ বছৰীয়া আয়কৰ আইনৰ ঠাইত এইবাৰ সম্পূৰ্ণ নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে ৷

২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া বিত্তীয় বৰ্ষটোতে নতুন নীতি-নিয়মে আপোনাৰ জীৱন শৈলীত কি কি প্ৰভাৱ পৰিব সেই বিষয়ে বিতংভাৱে জনিবলৈ এই প্ৰতিবদেন আপুনি পঢ়িব লাগিব...

১. ৬৪ বছৰৰ পিছত নতুন আয়কৰ আইন

১৯৬১ চনৰ পৰা চলি থকা আয়কৰ আইনখন ২০২৫ত সংশোধন কৰাৰ লগতে কৰ সম্পৰ্কীয় কিছু নতুন নীতি-নিয়ম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷ চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে নতুন আইনখন যথেষ্ট সৰল কৰা হৈছে ৷ পূৰ্বৰ আইখনৰ ধাৰা সংখ্যা ৮১৯ৰ পৰা ৫৩৬টা লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে নতুন আইনখনত ৷ যাৰ ফলত কৰদাতাসকলে নিয়মসমূহ বুজিবলৈ সহজ হৈ পৰিছে ৷

২. শ্বেয়াৰ বজাৰৰ বিনিয়োগকাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ

বৰ্তমানলৈকে কোম্পানীয়ে 'শ্বেয়াৰ বাইবেক' কৰাটোক ডীম্ড ডিভিডেণ্ড' বুলি গণনা কৰিছিল ৷ কিন্তু ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াক 'কেপিটেল লাভ' বুলি গণ্য কৰা হ'ব ৷ ফলত বিনিয়োগকৰ্তাসকলে কেৱল লাভত অংশৰহে কৰ দিবলগীয়া হ'ব ৷ ক'ৰ্পৰেট প্ৰমোটাৰসকলৰ বাবে এই হাৰ ২২% আৰু অন্যসকলৰ বাবে ৩০% পৰ্যন্ত হ'ব ৷

৩. শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এফ এণ্ড অ’ৰ ব্যৱসায় অধিক ব্যয়বহুল

যদি আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত ফিউচাৰ্ছ এণ্ড অপচনছ (এফ এণ্ড অ’) ছেগমেণ্টত ব্যৱসায় কৰে, তেন্তে আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব ৷ চৰকাৰে ছিকিউৰটি ট্ৰাঞ্জেকশ্যন টেক্স চমুকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ ফিউচাৰ্ছত কৰ ০.০২%ৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ ০.০৫% হ'ব ৷ বিকল্পৰ এই হাৰ ০.১%ৰ পৰা ০.১৫%লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷

৪. ছ’ভাৰেইন গোল্ড বণ্ড (এছজিবি)ৰ ওপৰত কৰ ৰেহাইৰ পৰিৱৰ্তন

ছ’ভাৰেইন গোল্ড বণ্ডত বিনিয়োগৰ নিয়ম কঠোৰ কৰা হৈছে ৷ এতিয়াৰ পৰা এই কৰ ৰেহাই পাব কেৱল চৰকাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ বণ্ড ক্ৰয় কৰা সকলেহে ৷ যদি আপুনি ষ্টক বজাৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কেটৰ পৰা আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা এই ব'ণ্ড কিনিছে, তেতিয়া আপুনি লাভৰ ওপৰত কৰ দিবলগীয়া হ'ব ।

৫. পানকাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত ৫ টাকৈ ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন

চৰকাৰে পানকাৰ্ডৰ অৰ্থাৎ পি এ এনৰ সন্দৰ্ভত ‘আয়কৰ নিয়মৰ খচৰা ২০২৬’ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

  • নগদ ধনৰ লেনদেন: 'ড্ৰাফট ইনকাম ট্যাক্স ৰুলছ ২০২৬' জাৰী কৰিছে ৷ সেই নিয়ম অনুসৰি নগদ ধনৰ লেনদেন এতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ১০ লাখ টকাৰ অধিক ধন জমা বা উলিওৱাৰ বাবে পান কাৰ্ড প্ৰদান কৰাটো বাধ্যতামূলক হ’ব ৷
  • সম্পত্তি: ২০ লাখতকৈ অধিক মূল্যৰ মাটি বা ঘৰ ক্ৰয়ৰ বাবে পান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ’ব (পূৰ্বতে এই সীমা আছিল ১০ লাখ)।
  • হোটেলৰ বিল: ১ লাখ পৰ্যন্ত হোটেলৰ বিলৰ বাবে আপোনাক পান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নহ’ব (পূৰ্বতে ৫০ হাজাৰ আছিল)।
  • বাহন: ৫ লাখতকৈ অধিক মূল্যৰ গাড়ী বা প্ৰিমিয়াম বাইক ক্ৰয় কৰিবলৈহে এতিয়াৰ পৰা পান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
৬. ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নগদ ধনৰ অন্ত:

২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ টোল প্লাজাত নগদ ধন পৰিশোধ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হ’ব ৷ ১,১৫০ অধিক টোল গেটত মূল্য সকলোতে কেৱল ফাষ্ট টেগ বা ইউ জি আইৰ জৰিয়তেহে লেনদেন কৰিব লাগিব ৷ ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে টোল প্লাজাত দীঘলীয়া শাৰী পতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰা ৷

৭.বিদেশ ভ্ৰমণ আৰু পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰত সস্তা হ'ব (টি চি এছ):

বিদেশ ভ্ৰমণ বা বিদেশত পঢ়িবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ লিবাৰেলাইজড ৰেমিটেন্স স্কীম (এল আৰ এছ)ৰ অধীন বিদেশ ভ্ৰমণত লগা টি চি এছৰ হাৰ ৫%, ২০%ৰ পৰা কমাই এতিয়া সৰলকৈ ২% হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ একেইদৰে বিদেশত অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসাৰ ব্যয়ৰ ওপৰতো টি চি এছ ৫%ৰ পৰা কমাই ২% কৰা হৈছে ৷

৮) বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আৰু শ্বহীদ পৰিয়ালৰ বাবে সাহায্য:

বিশেষ সক্ষম লোকৰ আয়ৰ কৰৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে ৷ তদুপৰিও সামৰিক বাহিনীৰ বাবে সেৱা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ পেঞ্চনৰ পৰা কৰমুক্ত কৰা হৈছে ৷ বিপৰীতে সাধাৰণ চাকৰিয়ালৰ অৱসৰ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰেহাই প্ৰযোজ্য নহ’ব ৷

৯) কণীৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ (উত্তৰ প্ৰদেশ):

উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ৰাইজৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে এক নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত বিক্ৰী হোৱা প্ৰতিটো কণীৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখ আৰু কণীৰ বজাৰলৈ অহাৰ তাৰিখ উল্লেখ থাকিব লাগিব ৷ এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা দেশৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিণত হব উত্তৰ প্ৰদেশ ৷

১০) ৰাজস্থানত নূন্যতম মজুৰিৰ নতুন নিয়ম:

ৰাজস্থান চৰকাৰে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰিব "মজুৰি নিয়ম ২০২৬"। ইয়াৰ অধীনত ৰাজ্যৰ শ্ৰমিকৰ কৰ্মৰ সময়, নূন্যতম মজুৰি, আৰু ছুটীৰ নিয়ম অধিক স্বচ্ছ কৰি তোলা হ’ব ৷

১১) মধ্যপ্ৰদেশত পৰিয়াল পেঞ্চন ব্যৱস্থা :

মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ বাজেটত ঘোষণা কৰিছিল যে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন পৰিয়াল পেঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব বুলি ৷ তদুপৰিও এম পি জি এছ টি বিভাগে এতিয়াৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল শুনানি (অনলাইন শুনানি) প্ৰৱৰ্তন কৰিব, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলে কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হ’ব ৷

১২) নতুন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা নিয়ম ( এছ ডব্লিউ এম ২০২৬):

পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ে ২০১৬ চনৰ পুৰণি আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা নিয়মৰ ঠাইত নতুন আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা নিয়ম ২০২৬ ৰূপায়ণ কৰিছে ৷ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া ডিজিটেল হ’ব আৰু কোম্পানীসমূহে প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ বিষয়ে অনলাইনত তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷

১৩) এম এ টি ব্যৱস্থা:

ইয়াৰ দ্বাৰা কোম্পানীসমূহৰ বাবে নূন্যতম বিকল্প কৰ (এম এ টি) হাৰ ১৫%ৰ পৰা ১৪%লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে নতুন এম এ টি ক্ৰেডিটৰ অনুমতি আৰু দিয়া নহ’ব ৷

১৪) সুৰাৰ, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ব্যয়বহুল হৈ পৰিব :

ৰাজহ বৃদ্ধি আৰু স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধিৰ লগতে পাণ মছলাৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ আৰোপ কৰা হ’ব ৷ ফলত ইয়াৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ৷

১৫) ভূমি অধিগ্ৰহণৰ ক্ষতিপূৰণ :

কৃষক আৰু মাটিৰ মালিকৰ বাবে এক ভাল খবৰ ৷ এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিৰ বাবে লাভ কৰা ক্ষতিপূৰণ এতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰমুক্ত হ’ব ৷

উল্লেখ্য যে, ২০২৬ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া এই নিয়মসমূহে ডিজিটেল অৰ্থনীতি আৰু সৰলীকৃত কৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়াৰ স্পষ্ট ইংগিত দিছে ৷

উল্লেখ্য যে,টোল প্লাজা আৰু আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা সম্পূর্ণৰূপে ডিজিটেলাইজ হোৱাৰ সময়তে সাধাৰণ মানুহক পান কাৰ্ড আৰু বিদেশী ভ্ৰমণ কৰত সকাহ দিয়া হৈছে ৷

