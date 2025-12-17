চাৰিদিন কাম, তিনিদিন জিৰণি ! ভাৰতে ৪ দিনীয়া কৰ্মসপ্তাহ ৰূপায়ণ কৰিবনে ?
২০২৫ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত চৰকাৰে পুৰণি ২৯ খন শ্ৰম আইনৰ ঠাইত চাৰিটা নতুন সংহিতা ৰূপায়ণ কৰে । তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৰ্মচাৰীৰ অধিকাৰ দৃঢ় কৰা ।
Published : December 17, 2025 at 2:27 PM IST
নতুন দিল্লী : বৰ্তমান দেশত চাৰিদিন কাম কৰি তিনিদিন ছুটী লোৱাৰ সন্দৰ্ভত চৰ্চা চলিছে ৷ শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে নতুন শ্ৰম সংহিতাৰ অধীনত এয়া সম্ভৱ, কিন্তু কিছুমান চৰ্ততহে ৷ মুঠ কামৰ সময় হ্ৰাস কৰা হোৱা নাই; কেৱল সেইবোৰ বেলেগ ধৰণে কৰাৰ বিকল্পহে প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
চাৰিদিনীয়া কৰ্মসপ্তাহত কেনেকৈ কৰিব কাম ?
শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ জৰিয়তে কয় যে নতুন শ্ৰম সংহিতা অনুসৰি সপ্তাহত মুঠ ৪৮ ঘণ্টা বিভিন্ন ধৰণেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় ৷ অৰ্থাৎ চাৰিদিন কাম কৰি তিনিদিন ছুটী লোৱা সম্ভৱ, কিন্তু প্ৰতিটো কৰ্মদিন ১২ ঘণ্টা হ’ব লাগিব ৷ মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, "চাৰিদিনৰ বাবে ১২ ঘণ্টাৰ বিকল্প আছে, বাকী তিনিদিন ছুটীৰ দিনত দৰমহা দিয়া হ'ব ৷ যদি কোনো কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিদিনে ১২ ঘণ্টাৰ অধিক কাম কৰে তেন্তে ইয়াক অতিৰিক্ত সময় বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু দুগুণ দৰমহা লাভ কৰিব ৷ কাকো সপ্তাহত ৪৮ ঘণ্টাৰ অধিক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব ৷"
১২ ঘন্টা অবিৰতভাৱে কাম কৰাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ৷ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ বিৰতি, জিৰণিৰ সময় বা শ্বিফ্টৰ মাজৰ ব্যৱধানো কৰ্মৰ সময়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি, যাতে কৰ্মচাৰীসকলে পৰ্যাপ্ত জিৰণিৰ সময় পোৱাটো নিশ্চিত হয় ৷
নতুন শ্ৰম সংহিতাত অধিক পৰিৱৰ্তন
২০২৫ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত চৰকাৰে বৰ্তমানৰ ২৯ শ্ৰম আইন সলনি কৰি চাৰিটা নতুন সংহিতা কাৰ্যকৰী কৰে ৷ সেইকেইটা হ’ল- মজুৰি সংহিতা ২০১৯, ঔদ্যোগিক সম্পৰ্ক সংহিতা ২০২০, সামাজিক সুৰক্ষা সংহিতা ২০২০ আৰু বৃত্তিগত সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু কৰ্ম পৰিস্থিতি সংহিতা ২০২০ ৷
এই সংহিতাসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে নিয়মসমূহ সৰল কৰা আৰু সমগ্ৰ দেশতে কৰ্মৰ সময়, সুৰক্ষা আৰু সামাজিক সুৰক্ষা উন্নত কৰা ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গিগ ৱৰ্কাৰ, প্লেটফৰ্ম ৱৰ্কাৰ আৰু এগ্ৰিগেটৰ ৱৰ্কাৰক নতুন ক’ডত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ কল্যাণমূলক পুঁজি আধাৰৰ সৈতে সংযুক্ত ইউনিভাৰ্চেল একাউণ্ট নম্বৰৰ জৰিয়তে পৰ্টেবল কৰি তোলা হৈছে ৷
নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়া স্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ দৰে একে সুবিধা লাভ কৰিব, য’ত ছুটী, স্বাস্থ্য কভাৰেজ আৰু সামাজিক সুৰক্ষা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ৷ গ্ৰেচুইটিৰ নিয়মটোও সলনি কৰা হৈছে আৰু এতিয়া মাত্ৰ এবছৰৰ নিয়োগৰ পিছতে প্ৰযোজ্য হ’ব ৷
নতুন বিকল্প কোনে আৰু কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব ?
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, চাৰিদিনীয়া কৰ্মসপ্তাহ প্ৰতিটো খণ্ডতে কাৰ্যকৰী নহ’ব ৷ কিছুমান খণ্ডই ইয়াক ক্ষিপ্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰিব, আন কিছুমানে পুৰণি ব্যৱস্থাৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাব ৷ এয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কৰ্মচাৰী আৰু কোম্পানীসমূহৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ ওপৰত ৷ সামগ্ৰিকভাৱে নতুন শ্ৰম সংহিতাই ঘণ্টা হ্ৰাস নকৰে, বৰঞ্চ নমনীয় কৰ্ম সময়ৰ বিকল্প প্ৰদান কৰে ৷
