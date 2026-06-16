আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ কৰ্ম নিদৰ্শন: প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন' মুকলি

আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ কৰ্ম নিদৰ্শন: প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন' মুকলি
গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলি অসমী ৰঙালী কেণ্টিন । ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীত প্ৰথমখন অসমী ৰঙালী কেণ্টিন মুকলি । মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে মুকলি কেণ্টিনখন ।
Published : June 16, 2026 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিশেষ উল্লেখনীয় পদক্ষেপ । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অংশৰূপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চন্দ্ৰপুৰ উনয়ন খণ্ডৰ অধীনত ৰাজ্যৰ তথা মহানগৰীৰ প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন আৰু টিফিন সেৱা' মুকলি কৰা হয় ।
মঙলবাৰে বোন্দা গাঁও পঞ্চায়তৰ আদৰ্শ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কার্যালয়ত উদ্বোধন কৰা হয় এই 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন আৰু টিফিন সেৱা' । ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক একগোট কৰি সবলীকৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগিতাত গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হয় প্ৰথমখন অসমী ৰঙালী কেণ্টিন তথা টিফিন সেৱা ।
শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাস, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এএছআৰএলএম (ASRLM) সঞ্চালক কুন্তল মণি শৰ্মা বৰদলৈ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কল্পনা ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি মিতালী কলিতা, এইচডিএফচি বেংকৰ (HDFC) খণ্ড বিষয়া প্ৰেমজিত কোঁৱৰ প্ৰমুখ্যে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
কেণ্টিনখনৰ শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসে কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিত তথা গুৱাহাটীত আত্মসহায়ক গোটৰ যোগেদি মুকলি কৰা এইখন প্ৰথমখন কেণ্টিন । মই সকলো মহিলকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । এই কেণ্টিনখনৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মহিলাসকলো এনেদৰে কেণ্টিন খুলিবলৈ আগবাঢ়ি যাব । ইয়াত সুন্দৰ ধৰণে চলিব, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে এয়া আৰম্ভ কৰিছে । অকল কেণ্টিনে নহয় আৰু বিভিন্ন পৰিকল্পনা আছে । সময়ে সময়ে সেইবোৰ দেখা পাব । মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"