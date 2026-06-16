ETV Bharat / business

আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ কৰ্ম নিদৰ্শন: প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন' মুকলি

গুৱাহাটী মহানগৰীত মুকলি অসমী ৰঙালী কেণ্টিন । ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটীত প্ৰথমখন অসমী ৰঙালী কেণ্টিন মুকলি । মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে মুকলি কেণ্টিনখন ।

Asomi Rongali Canteen
গুৱাহাটী তথা ৰাজ্যত প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন' মুকলি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিশেষ উল্লেখনীয় পদক্ষেপ । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অংশৰূপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চন্দ্ৰপুৰ উনয়ন খণ্ডৰ অধীনত ৰাজ্যৰ তথা মহানগৰীৰ প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন আৰু টিফিন সেৱা' মুকলি কৰা হয় ।

মঙলবাৰে বোন্দা গাঁও পঞ্চায়তৰ আদৰ্শ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ কার্যালয়ত উদ্বোধন কৰা হয় এই 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন আৰু টিফিন সেৱা' । ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক একগোট কৰি সবলীকৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আত্মসহায়ক গোটৰ সহযোগিতাত গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হয় প্ৰথমখন অসমী ৰঙালী কেণ্টিন তথা টিফিন সেৱা ।

গুৱাহাটী তথা ৰাজ্যত প্ৰথমখন 'অসমী ৰঙালী কেণ্টিন' মুকলি (ETV Bharat Assam)

শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাস, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ এএছআৰএলএম (ASRLM) সঞ্চালক কুন্তল মণি শৰ্মা বৰদলৈ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া কল্পনা ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সভাপতি মিতালী কলিতা, এইচডিএফচি বেংকৰ (HDFC) খণ্ড বিষয়া প্ৰেমজিত কোঁৱৰ প্ৰমুখ্যে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

কেণ্টিনখনৰ শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসে কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিত তথা গুৱাহাটীত আত্মসহায়ক গোটৰ যোগেদি মুকলি কৰা এইখন প্ৰথমখন কেণ্টিন । মই সকলো মহিলকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ । এই কেণ্টিনখনৰ দৰে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মহিলাসকলো এনেদৰে কেণ্টিন খুলিবলৈ আগবাঢ়ি যাব । ইয়াত সুন্দৰ ধৰণে চলিব, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে এয়া আৰম্ভ কৰিছে । অকল কেণ্টিনে নহয় আৰু বিভিন্ন পৰিকল্পনা আছে । সময়ে সময়ে সেইবোৰ দেখা পাব । মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক :যুৱ-প্ৰজন্মৰ সুস্থ মানসিকতা গঢ়ি উঠাত আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰভাৱ
লগতে পঢ়ক :অসমত এবছৰতে ৩,২০৩ টা ঘটনা: কিয় বৃদ্ধি পাইছে আত্মহননৰ প্ৰৱণতা ?

TAGGED:

অসমী ৰঙালী কেণ্টিন গুৱাহাটী
আত্মসহায়ক গোট
অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
ASOMI RONGALI CANTEEN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.