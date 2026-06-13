‘পিঁয়াজী’ উৰাজাহাজত উঠিল: ছিংগাপুৰলৈও গ'ল আধা টন তেজপুৰৰ লিচু
বিশ্বৰ বজাৰত সমাদৃত তেজপুৰৰ সুস্বাদ্য লিচু ৷ ছিংগাপুৰলৈ ৰপ্তানি, ফ্লেগঅ'ফ কৰিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৷
Published : June 13, 2026 at 7:00 AM IST
গুৱাহাটী: বিশ্বখ্যাত সুস্বাদ্য তেজপুৰৰ লিচু ৰপ্তানি কৰা হৈছে ছিংগাপুৰলৈ । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত বিমানবন্দৰত তেজপুৰৰ লিচু ৰপ্তানিৰ ফ্লেগ অ'ফ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিলে লিচুভৰ্তি কাৰ্গো ট্ৰাকৰ । ৫০০ কিলোগ্ৰাম লিচু ছিংগাপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ ডুবাইৰ পাছত ছিংগাপুৰলৈ অসমৰ তেজপুৰৰ জিআই টেগপ্ৰাপ্ত লিচু ৰপ্তানিৰ শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰা হয় । অসমৰ ৫০০ কিল'গ্ৰাম ‘পিঁয়াজী’ প্ৰজাতিৰ লিচু এই কনচাইনমেণ্টৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হয় । বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত অসমত উৎপাদিত লিচুৰ এই বৰ্ধিত চাহিদাই নিশ্চিতভাৱে অনাগত দিনত অসমৰ অৰ্থনীতি, কৃষি আৰু বাণিজ্য ক্ষেত্ৰক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ।
HCM Dr. @himantabiswa today flagged off a consignment of GI-tagged Tezpur Litchi to Singapore from Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) June 12, 2026
The export of 500 kg of the prized Piyaji variety is a proud moment for Assam’s farmers and reflects the growing global… pic.twitter.com/bKyLjP6n40
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "অসমৰ কৃষিখণ্ডৰ এক গৌৰৱময় মুহূৰ্তৰ আজি অংশীদাৰ হ’লোঁ । আজি অসমৰ পৰা ভৌগোলিক সূচাংক স্বীকৃত তেজপুৰ লিচুৰ ছিংগাপুৰলৈ ৰপ্তানিৰ ফ্লেগ অফ কৰোঁ ৷ আপোনালোকে জানে যে মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে তেজপুৰ লিচু আমি ডুবাইলৈও ৰপ্তানি কৰিছিলোঁ ৷ অসমৰ সুস্বাদু ‘পিয়াঁজী’ প্ৰজাতিৰ ৫০০ কিলোগ্ৰাম লিচুৰ ছিংগাপুৰলৈ এই ৰপ্তানিয়ে বিশ্ববজাৰত অসমৰ কৃষিজাত উৎপাদনৰ বাবে এক নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিলে । ডুবাইৰ পাছত ছিংগাপুৰলৈ এই যাত্ৰাই পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে অসমৰ মাটি, কৃষক আৰু উৎপাদনৰ ওপৰত বিশ্বৰ আস্থা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । আমি স্পষ্টতাৰে লক্ষ্য বান্ধিছোঁ- অসমৰ কৃষকক বিশ্ব বজাৰৰ সৈতে সংযোগ ঘটোৱা, কৃষিজাত উৎপাদনক অধিক মূল্য সংযোজনৰ সুযোগ দিয়া আৰু অসমৰ উৎকৃষ্ট সামগ্ৰীসমূহক আন্তর্জাতিক পৰ্যায়ত এক শক্তিশালী পৰিচয় দিয়া । অসমৰ কৃষিৰ এই নতুন উত্তৰণে পৰৱৰ্তী দিনত আমাৰ কৃষকসকলৰ বাবে অধিক সম্ভাৱনা, অধিক আয় আৰু অধিক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "যোৱা কেইটামান বছৰত তেজপুৰৰ লিচুৱে আন্তৰ্জাতিক বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এইবছৰ কেইদিনমান আগতে এপেডাৰ জৰিয়তে আমি ডুবাইলৈ এহাজাৰ কেজি লিচু ৰপ্তানি কৰিছিলো । আজি ছিংগাপুৰলৈ ৫০০ কেজি লিচু ৰপ্তানি কৰা হৈছে । কাইলৈ পুৱা বিমান যোগে এই লিচু ছিংগাপুৰলৈ যাব । ছিংগাপুৰৰ হাইকমিচনাৰে মোক জনাইছে যে তেওঁলোকক এই ৫০০ কেজি লিচুৰে নহ'ব আৰু ৫০০ কেজি লাগিব । অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি প্ৰিমিয়াম এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰৰ ভালদৰে প্ৰচেষ্টা কৰিলে ভাৰতৰ বাহিৰলৈকে ৰপ্তানি কৰাৰ সুযোগ পাম । আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম যাতে অহাবাৰ আৰু সামগ্ৰী আমি বাহিৰলৈ পঠাব পাৰো । আজিৰ এই ব্যৱস্থাই অসমৰ কৃষকসকলক আৰু অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিব । তেজপুৰৰ লিচু এইবাৰ আমি আৰু বেছিকৈ পঠিয়াব পাৰিলোহেঁতেন । কিন্তু ইমান লিচু নাই । কাৰণ তাত তিনি হাজাৰমান ডালতহে লিচু উৎপন্ন হয় । অসমতো লিচু যথেষ্ট পৰিমাণে বিক্ৰী হয়, ভাৰততো বিক্ৰী হয় । অহা বছৰ ইয়াৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে আমি কৃষকসকলক আৰু অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিম ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু কয়, "আজিৰ এই পদক্ষেপে অসমৰ কৃষকসকলক বিশ্ব বজাৰৰ নতুন সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব । তেজপুৰ লিচু, কাজি নেমু আৰু ভোট জলকীয়াৰ দৰে অসমৰ উৎকৃষ্ট কৃষিজাত উৎপাদনসমূহৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিপুল সম্ভাৱনা আছে । এই সামগ্ৰীসমূহৰ ৰপ্তানি বৃদ্ধি পালে ৰাজ্যখনৰ কৃষি অৰ্থনীতি অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ লগতে কৃষকসকলো লাভৱান হ'ব ।" এই অনুষ্ঠানত কৃষি মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকাকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিষয়া উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক: তেজপুৰৰ লিচুক সোৱাদযুক্ত বুলিলে ছিংগাপুৰৰ উচ্চায়ুক্তই