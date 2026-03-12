হৰমুজ প্ৰণালীৰে মুম্বাইত উপস্থিত ১,৩৫,৩৩৫ মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল পৰিবাহী প্ৰথমখন জাহাজ
লাইবেৰিয়াৰ পতাকাযুক্ত শ্বেনলং ছুৱেজমেক্সৰ টেংকাৰখন হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ভাৰতত উপস্থিত হৈছে ৷
Published : March 12, 2026 at 8:08 PM IST
মুম্বাই: মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ বাবে হৰমুজ জলদ্বীপেৰে জাহাজৰ চলাচল একপ্ৰকাৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল ৷ এই পৰিস্থিতিৰ ফলত বিশ্ব বাণিজ্যতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ কিয়নো মধ্য প্ৰাচ্যৰ পৰা খাৰুৱা তেলৰ লগতে আন সামগ্ৰী কঢ়িওৱা জাহাজসমূহ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰেই চলাচল কৰে ৷ এই ইৰাণ-ইজৰাইলৰ সংঘাতৰ বাবে জাহাজৰ চলাচল স্থৱিৰ হৈ পৰিছিল ৷ তাৰ মাজতে বুধবাৰে আহিল এক ভাল খবৰ ৷
ছৌদি আৰৱৰ পৰা খাৰুৱা তেল পৰিবাহী এখন জাহাজ উপস্থিত হয় মুম্বাই বন্দৰত ৷ লাইবেৰিয়াৰ পতাকাযুক্ত শ্বেনলং ছুৱেজমেক্সৰ টেংকাৰখন ইৰাণ-আমেৰিকা-ইজৰাইল সংঘাতৰ পাছত হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ভাৰতত উপস্থিত হোৱা প্ৰথমখন জাহাজ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷
এই টেংকাৰখনে যোৱা ১ মাৰ্চত ছৌদি আৰৱৰ ৰাছ তনুৰা বন্দৰৰ পৰা খাৰুৱা তেল ভৰাই ৩ মাৰ্চত যাত্ৰা কৰিছিল৷ সামুদ্ৰিক ট্ৰেকিঙৰ তথ্য অনুসৰি ৮ মাৰ্চত জাহাজখন হৰমুজ জলদ্বীপত সাময়িকভাৱে ট্ৰেকিং চিষ্টেমৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল ৷ টেংকাৰখনে জলদ্বীপৰ উচ্চ বিপদজনক অংশত নেভিগেট কৰি থকাৰ সময়তে নিজৰ অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন চিষ্টেম (AIS) ট্ৰেন্সপণ্ডাৰটো বন্ধ কৰি দিছিল আৰু ৯ মাৰ্চত ট্ৰেকিং চিষ্টেমৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হৈছিল ৷
বুধবাৰে দিনৰ ১ বজাত মুম্বাই বন্দৰত উপস্থিত হোৱা জাহাজখন সন্ধিয়া ৬:০৬ বজাত জৱাহৰ দ্বীপত বাৰ্থ কৰা হয় ৷ এই জাহাজখনে ১,৩৫,৩৩৫ মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল কঢ়িয়াই আনিছে, এই খাৰুৱা তেল পূব মুম্বাইৰ মাহুলৰ শোধনাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব৷ খাৰুৱা তেলৰ নিৰ্গমন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰায় ৩৬ ঘণ্টা সময় লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
শ্বেনলং শ্বিপিং লিমিটেডৰ মালিকানাধীন এই টেংকাৰখন এথেন্সৰ ডাইনাকম টেংকাৰ মেনেজমেণ্ট লিমিটেডে পৰিচালনা কৰে ৷ ভাৰতীয়, পাকিস্তানী আৰু ফিলিপাইনছৰ নাগৰিককে ধৰি ২৯ জন ক্ৰু মেম্বাৰ থকা জাহাজখনৰ কেপ্টেইন এজন ভাৰতীয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডছ কৰ্পছৰ (IRGC) অধিনায়কে কয় যে কৌশলগতভাৱে জটিল হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিব বিচৰা জাহাজসমূহে ইৰাণৰ অনুমোদন লাভ কৰিব লাগিব; অন্যথা তেওঁলোক ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিব পাৰে ৷ ৰিয়াৰ এডমিৰেল আলিৰেজা টাংছিৰীয়ে কয় যে বুধবাৰে ইৰাণৰ সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰা দুখন জাহাজক জলদ্বীপত লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় ৷
ইৰাণৰ জেনেৰেলে সামাজিক মাধ্যম এক্সত কৰা এটা পোষ্টত কয়, "জাহাজসমূহক হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদে পাৰ হোৱাৰ আশ্বাস দিয়া হৈছিলনে ? এই কথা এক্সপ্ৰেছ ৰোম আৰু ময়ুৰী নাৰী জাহাজৰ ক্ৰুসকলক সোধা উচিত, যিসকলে আজি শূন্য প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰি জলদ্বীপ পাৰ হোৱাৰ মনস্থ কৰিছিল, কিন্তু ধৰা পৰে ৷ পাৰ হ'ব বিচৰা যিকোনো জাহাজে ইৰাণৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব ৷"
ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমৰ মতে ইৰাণে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে জাহাজ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰু টেহৰানে কয় যে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ স্বাৰ্থত সেৱা আগনবঢ়োৱা জাহাজসমূহে এই জলদ্বীপৰ মাজেৰে নিৰাপদে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ৷ ইৰাণৰ উপকূলক ওমানৰ পৰা পৃথক কৰা সংকীৰ্ণ প্ৰণালীটোৰে দৈনিক ২ কোটিতকৈ অধিক বেৰেল খাৰুৱা তেল পাৰ হৈ যায় ৷
সেই পৰিমাণে বিশ্বৰ তেল ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় এক পঞ্চমাংশ আৰু সকলো সাগৰীয় তেলৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ বিশ্বৰ তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশও একেটা পথৰ মাজেৰেই গতি কৰে ৷ যেতিয়া সেই প্ৰবাহত সামান্যতমো ব্যাঘাত জন্মে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰিণতি বিশ্বৰ বিত্তীয় বজাৰ, যোগান শৃংখল আৰু ঘৰুৱা বাজেটত দেখা যায় ৷
ইফালে, ভাৰতৰ জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ে বুধবাৰে জনোৱা মতে, বৰ্তমান পাৰস্য উপসাগৰীয় অঞ্চলত ভাৰতৰ পতাকাযুক্ত ২৮খন জাহাজ চলি আছে ৷ ইয়াৰে হৰমুজ জলদ্বীপৰ পশ্চিমে ২৪খন জাহাজত ৬৭৭ জন ভাৰতীয় নাৱিক থকাৰ বিপৰীতে চাৰিখন জাহাজত জলদ্বীপৰ পূব দিশত ১০১ জন ভাৰতীয় নাৱিক আছে ৷
মন্ত্ৰালয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা সক্ৰিয়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে ৷ ২০২৬ চনৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মন্ত্ৰণালয় আৰু জাহাজ পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ত ২৪ ঘণ্টীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ কাৰ্যক্ষম হৈ আহিছে যাতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যায় আৰু সহায়ৰ সমন্বয় সাধন হয় ৷ কৰ্তৃপক্ষ, জাহাজ পৰিচালক আৰু নিযুক্তি সংস্থাসমূহে ভাৰতীয় দূতাবাস আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় নাৱিকসকলক য’তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই সহায় আগবঢ়াইছে ৷
