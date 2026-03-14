প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটেইন-ইটালীলৈ অসমৰ জি আই টেগযুক্ত ২৫ মেট্ৰিকটন জহা চাউলৰ ৰপ্তানি

এপেডাৰ সহযোগত ভিয়েটনামলৈ ১ মেট্ৰিক টন জি আই টেগ জহা চাউল ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে ২ মেট্ৰিক টন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পাঁচখন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 14, 2026 at 1:27 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটেইন আৰু ইটালীলৈ ২৫ মেট্ৰিক টন জি আই টেগ জহা চাউল ৰপ্তানি । অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ সহযোগত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ কৃষিজাত আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৃত খাদ্য সামগ্ৰী ৰপ্তানি উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই (APEDA) এই চাউল ৰপ্তানি কৰে ।

এপেডাৰ প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ ১২ মাৰ্চত ২৫ এই মেট্ৰিক টন চাউলৰ চালান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ২০১৭ চনত জহা চাউলে জি আই টেগ (Geographical Indication) লাভ কৰিছিল । এই জহা চাউল হৈছে অসমৰ সুগন্ধিযুক্ত থলুৱা চাউলৰ জাত আৰু ইয়াৰ সুকীয়া সুগন্ধি, মিহি শস্যৰ দানা আৰু উৎকৃষ্টমানৰ সোৱাদৰ বাবে ইয়াৰ মূল্য অতিশয় বেছি ।

পৰম্পৰাগত আৰু স্বাস্থ্য প্ৰসাৰক শস্যৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহ আৰু ৰুচিৰ কাৰণে জহা ধানে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰিমিয়াম বজাৰত নিজৰ দখল লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ই চাউলবিধৰ ঐতিহ্য, পুষ্টি আৰু বজাৰ সম্ভাৱনাৰ এক অনন্য মিশ্ৰণক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

অসমত প্ৰায় ২১,৬৬২ হেক্টৰ মাটিত জহা ধানৰ খেতি কৰা হয় আৰু ইয়াৰ উৎপাদন প্ৰায় ৪৩,২৯৮ মেট্ৰিক টন (২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষ) । জহা ধান উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ জিলাকেইখন হৈছে নগাঁও, বাক্সা, গোৱালপাৰা, শিৱসাগৰ, মাজুলী, চিৰাং আৰু গোলাঘাট । ইয়াৰ উৎপাদনৰ প্ৰাচুৰ্যতাই চাউলবিধক ৰপ্তানিৰ বাবে বজাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে কৃষকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাৰ এক ভাল সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে এপেডাই ভিয়েটনামলৈ ১ মেট্ৰিক টন জি আই টেগ জহা চাউল ৰপ্তানি কৰাত সহায় কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ২ মেট্ৰিক টন মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পাঁচখন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিল । মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশকেইখন হৈছে কুৱেইট, বাহৰেইন, কাটাৰ, ওমান আৰু চৌদি আৰব ।

আনহাতে, ব্ৰিটেইন আৰু ইটালীলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জহা চাউলৰ ৰপ্তানিয়ে এক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুণগত মান পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি সামৰ্থ্য তাক প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, অন্যান্য বজাৰতো জহা চাউল উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এপেডা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে, যিয়ে কৃষকসকলক প্ৰত্যক্ষভাৱে উপকৃত কৰিব ।

মূলতঃ চাউল আৰু মচলা ৰপ্তানিৰ কামত নিয়োজিত এপেডাৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ৰপ্তানিকাৰক মেছাৰ্ছ ছেফ এগ্ৰিট্ৰেড প্ৰাইভেট লিমিটেড, কলকাতাই অসমৰ পৰা ব্ৰিটেইন আৰু ইটালীলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জি আই টেগ জহা চাউলৰ ৰপ্তানিৰ কাম হাতত লৈছে । প্ৰায় ২৫ মেট্ৰিক টন জহা চাউল অসমৰ পৰা ৰপ্তানি কৰা হ’ব । গুৱাহাটীস্থিত প্ৰতীক এগ্ৰ’ ফুড প্ৰচেছিঙত প্ৰচেছিং কৰি পেকেট কৰা হয় এই চাউল ।

এই পদক্ষেপ হৈছে জি আই টেগ কৰা সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এপেডাই গ্ৰহণ কৰা কৌশলৰ এক অংশ, যাৰ ফলত উৎপাদক গোট আৰু ক্ৰেতাৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ বজাৰ সংযোগ সম্ভৱ হৈ উঠিছে । আনহাতে, ইয়াৰ ফলত ভাৰতৰ পৰা কৃষি ৰপ্তানি সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।

