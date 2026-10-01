এল পি জিৰ পৰা বেংক এফ ডিলৈকে : পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হৈছে বহু নিয়ম

এল পি জিৰ পৰা বেংক এফ ডিলৈকে : পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হৈছে বহু নিয়ম
এল পি জি, বেংক ফিক্সড ডিপ'জিট(এফ ডি) আৰু জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ নিয়ম সলনি ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই নিয়মসমূহ কাৰ্যকৰী হ’ব ৷
Published : October 1, 2026 at 3:24 PM IST
নতুন দিল্লী: আজি পহিলা অক্টোবৰ ৷ এই অক্টোবৰ মাহৰ পৰা কেইবাটাও বিত্তীয় পৰিৱৰ্তন কাৰ্যকৰী হ’ব । নতুন নিয়মসমূহে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বিত্তীয়, বেংকিং, সঞ্চয় আৰু কৰ ব্যৱস্থাত প্ৰভাৱ পেলাব । এই পৰিৱৰ্তনসমূহৰ বিষয়ত গ্ৰাহকসকল সচেতন হোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিয়নো প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এলপিজিৰ সৈতে আধাৰৰ প্ৰমাণীকৰণ, নতুন ইউপিআই এমডিআৰ নিয়ম, সংশোধিত এছবিআই এটিএম লেনদেনৰ সীমা আৰু অন্যান্য ব্যৱস্থাসমূহ এই নতুন নিয়মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বাবে ই-কেৱাইচি বাধ্যতামূলক
যিসকল ঘৰুৱা এলপিজি গ্ৰাহকে এতিয়াও বায়’মেট্ৰিক আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ(বিএএ) সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকে চৰকাৰে অনুমোদিত ৰাজসাহায্যকে ধৰি নিৰ্দিষ্ট খুচুৰা বিক্ৰীমূল্য (আৰএছপি)ত পুনৰ ৰিফিলৰ বাবে বুকিং কৰিব লাগিব । বিএএ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰা গ্ৰাহকসকলে ঘৰুৱা এলপিজি চিলিণ্ডাৰত ৰাজসাহায্য লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব ৷
ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াত এটিএম লেনদেনৰ সীমা
ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই অন্য বেংকৰ এটিএম আৰু অট’মেটেড ডিপ’জিট-কাম-উইথড্ৰ’ৱেল মেচিন (এডিডব্লিউএম)ত ডেবিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা দৰমহাধাৰী একাউণ্টৰ গ্ৰাহকসকলৰ বিনামূলীয়া মাহেকীয়া লেনদেনৰ সংখ্যাৰ সালসলনি ঘটাইছে ৷ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ’ব ৷
একাউণ্টৰ ভিন্নতাৰ বাবে সকলো স্থানতে অন্য বেংকৰ এটিএমত বিনামূলীয়া মাহিলী লেনদেনৰ সংখ্যা ১০-৫ লৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব । এই সীমা অতিক্ৰম কৰা লেনদেনৰ বাবদ বেংকে জিএছটিৰ সৈতে ১৫ টকাৰ মাচুল ল’ব ।
ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰ
চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ অক্টোবৰ-ডিচেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ সুতৰ হাৰত কোনো সালসলনি কৰা নাই । এই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনি(SCSS), সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনি, পিপিএফ, ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চয় প্ৰমাণপত্ৰ(এনএছচি), কিষাণ বিকাশ পত্ৰ আৰু ডাকঘৰৰ জমা ধন আছে ।
এনপিএছ শুল্ক
পেঞ্চন ফাণ্ড ৰেগুলেটৰী এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটিয়ে নেশ্বনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম(এনপিএছ) আৰু এনপিএছ লাইটৰ অধীনত ‘পইণ্টছ অৱ প্ৰেজেন্স’(পিঅ’পি)ৰ দ্বাৰা গ্ৰাহকৰ ওপৰত আৰোপ কৰা চাৰ্জৰ সংশোধন কৰিছে । এই সংশোধিত মূল্যসমূহ আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব ।
পইণ্ট অৱ প্ৰেজেন্স(PoPs)ৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰা এনপিএছ গ্ৰাহকসকলে প্ৰতিটো স্থায়ী অৱসৰী একাউণ্ট নম্বৰ(PRAN)ৰ বাবে ২০০ টকাৰ এককালীন অনবৰ্ডিং মাচুল আদায় দিব লাগিব । আনহাতে, ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ নিৰ্দিষ্ট ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন ইউপিআই মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট (এমডিআৰ) ৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব ।
ইউপিআই এমডিআৰ
চলিত বৰ্ষৰ ১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ইউপিআই পেমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকসকলৰ পৰা এমডিআৰ গ্ৰহণ কৰা হ’ব । নতুন ইউপিআই নিয়মৰ অধীনত ব্যৱসায়িক লেনদেনতহে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ’ব । অৱশ্যে যিমান পৰিমাণৰ ধন নহ’লেও ব্যক্তিৰ পৰা ব্যক্তিলৈ কৰা লেনদেনত কোনো ধৰণৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব নালাগে ৷
আইটিআৰৰ সময়সীমা
কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যক্ষ কৰ ব’ৰ্ডে কৰ নিৰীক্ষণ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ সময়সীমা চলিত বৰ্ষৰ ২১ অক্টোবৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ।কৰ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ অধীনত কৰদাতাসকলৰ বাবে আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ(আইটিআৰ) দাখিলৰ সময়সীমাও কৰ্তৃপক্ষই বৃদ্ধি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: পিএফৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ নতুন নিয়ম...