কৰ ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু জবাবদিহিতা অতি প্ৰয়োজনীয় : নিৰ্মলা সীতাৰমণ
বিশ্বব্যাপী কৰ স্বচ্ছতা, সময়মতে তথ্য বিনিময়, এ আইৰ ব্যৱহাৰ আৰু ন্যায্য কৰ ব্যৱস্থা বজাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ।
Published : December 2, 2025 at 2:38 PM IST
নতুন দিল্লী : "অৰ্থনীতিৰ ডিজিটেলাইজেশ্যন আৰু নতুন বিত্তীয় সামগ্ৰীৰ উত্থানৰ লগে লগে দেশসমূহে বিশ্বজুৰি কৰ তথ্যৰ সময়মতে বিনিময় আৰু সহযোগিতা নিশ্চিত কৰিব লাগিব ৷" বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মঙলবাৰে ১৮ সংখ্যক গ্ল’বেল ফ’ৰামৰ পূৰ্ণাংগ বৈঠকত এইদৰে মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে কৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ন্যায়পৰায়ণতা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা বজাই ৰখাটোও অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ উপৰিও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই)ৰ দৰে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি ন্যায়িক অধিকাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ মাজত কৰ তথ্যৰ আদান-প্ৰদানৰ দ্বাৰা জুখিব পৰা আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ফলাফল নিশ্চিত কৰিব লাগে ৷
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ব্যাখ্যা কৰে যে কৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে স্বচ্ছতা আৰু তথ্য বিনিময়ৰ বাবে গ্ল’বেল প্লেটফৰ্ম হৈছে ১৭০টা ন্যায়িক অধিকাৰক্ষেত্ৰক সামৰি লোৱা এক বহুপক্ষীয় কাঠামো ৷ এই মঞ্চই স্বচ্ছতা আৰু তথ্য বিনিময়ৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ ৰূপায়ণৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ আৰু পৰ্যালোচনা কৰে ৷
গোপনীয়তা আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষা বজাই ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সীতাৰমণে কয় যে অৰ্থনীতিৰ ডিজিটেলাইজেশ্যন, নতুন বিত্তীয় সামগ্ৰীৰ উত্থান আৰু লাভজনক মালিকীস্বত্বৰ গাঁথনিৰ বিকাশৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা নতুন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ দেশসমূহে একেলগে কাম কৰিব লাগিব ৷ তেওঁ কয়, "কোনো এখন দেশেই অকলে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধান কৰিব নোৱাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে সমন্বয়, বিশ্বাস আৰু সময়মতে প্ৰাসংগিক তথ্যৰ আদান প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন ৷"
তেওঁ এই কথাতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ৰূপায়ণৰ পৰ্যালোচনা, মানদণ্ড বিকশিত কৰা আৰু সমৰ্থন কৰা দেশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী মঞ্চৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈয়েই আছে ৷ সীতাৰমণে কয় যে স্বচ্ছতা তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ আৰু ন্যায্য হ’ব পাৰে যেতিয়া স্পষ্ট নিয়ম, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু ভাগ-বাটোৱাৰা লক্ষ্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ৷
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কাৰ্য আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব হ'ব বৰ্তমানৰ মানদণ্ডসমূহ অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা তথ্যসমূহ যাতে জুখিব পৰা ফলাফললৈ ৰূপান্তৰিত হয় ৷ কৰ ব্যৱস্থাৰ সততা, ন্যায়পৰায়ণতা আৰু জনবিশ্বাস সদায় অগ্ৰাধিকাৰ হ'ব লাগিব ৷"
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে সামৰণিত কয় যে প্ৰযুক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই তথ্যৰ সময়মতে আৰু কাৰ্যক্ষম প্ৰক্ৰিয়াকৰণত সহায় কৰে, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ‘বিচাৰ, দায়িত্ব আৰু প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি সন্মান’ ৷ তেওঁ লগতে কয়, "উদ্ভাৱনৰ লগত সদায় জবাবদিহিতা থাকিব লাগিব ৷ এই ভাৰসাম্যই ব্যৱস্থাসমূহক শক্তি আৰু বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰদান কৰে ৷"
