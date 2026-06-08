পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধৰ মাজতে, হোৰাহোৰে হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ মূল্য

পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধৰ মাজতে, হোৰাহোৰে হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ মূল্য
আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ, সোমবাৰে ব্যাপক হাৰত হ্ৰাস পালে সোণ-ৰূপৰ মূল্য ৷
Published : June 8, 2026 at 3:55 PM IST
নতুন দিল্লী : যদি আপুনি সোণ বা ৰূপ কিনাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ বিশ্ব বজাৰত অস্থিৰতাৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰত সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছে ৷ সোমবাৰে বজাৰ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে সোণ আৰু ৰূপৰ মূল্য হ্ৰাস পায় ৷ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, ইৰাণ, ইজৰাইল, ৰাছিয়া, ইউক্ৰেইনত হোৱা যুদ্ধৰ ফলত হোৰাহোৰে সোণ-ৰূপৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল ৷
সোমবাৰে মাল্টি ক’ম’ডিটি এক্সচেঞ্জ চমুকৈ এমচিএক্সত ৰূপৰ মূল্য যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পায় ৷ ৰূপৰ মূল্য ৫,৫৩৭ টকা অৰ্থাৎ প্ৰায় ২.২৩% হ্ৰাস হৈ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য ২,৪৩,০০০ টকা হয় ৷ একেদৰে সোণৰ মূল্য ১,৮২৬ টকা বা ১.১৭% হ্ৰাস হৈ প্ৰতি ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ১,৫৩,৫৬৮ টকা হয় । ৰূপৰ মূল্য আৰু অধিক হ্ৰাস পাই ৬,৪৬৬ টকা বা ২.৬০% হ্ৰাস পাই প্ৰতি কেজিত ২,৪২,০৭১ টকা হয় । উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টত সোণৰ মূল্য ১,৭৯২ টকা অৰ্থাৎ ১.১৫% হ্ৰাস পাই প্ৰতি ১০ গ্ৰামত ১,৫৩,৮০২ টকা হৈছিল ৷
আনহাতে, দেশত সোমবাৰে ১০ গ্ৰাম সোণৰ খুচুৰা মূল্য এনেধৰণৰ, দিল্লীত ২৪ কেৰেটৰ সোণৰ মূল্য ১,৫৩,৪৯০ টকা আৰু ২২ কেৰেটৰ সোণৰ মূল্য ১,৪০,৬৯৯ টকা ৷ মুম্বাইত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৫৩,৬৬০ টকা আৰু ২২ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৪০,৮৫৫ টকা ৷ কলকাতাত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৫৩,৪৫০ টকা, থিৰুৱানন্তপুৰমত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৫৪,১৩০ টকা আৰু চেন্নাইত ২৪ কেৰেট সোণৰ মূল্য ১,৫৪,১০০ টকা ৷
মূল্যৰ এই যথেষ্ট হ্ৰাসৰ আঁৰত দুটা মূল কাৰণ আছে। প্ৰথমটো হ’ল মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ বাবে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা । তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বতে মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধিৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে ।
দ্বিতীয়টো কাৰণ আমেৰিকাৰ কোম্পানীত বিনিয়োয়োগৰ পৰিসংখ্যা যথেষ্ট শক্তিশালী । কিয়নো আমেৰিকাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে অতি সোনকালে সুতৰ হাৰ কৰ্তন নকৰে । সুতৰ হাৰ বেছি থাকিলে মানুহে সোণতকৈ বেংক আৰু চৰকাৰী আঁচনিত বিনিয়োগ কৰাটো বেছি পছন্দ কৰে, যাৰ ফলত সোণৰ চাহিদা হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে মূল্য হ্ৰাস পায়।
লগতে পঢ়ক:পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ মাজতো ৫.২৫ শতাংশত ৰেপ' ৰেট অপৰিৱৰ্তিত ৰাখিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকে