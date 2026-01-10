ভেনিজুৱেলাৰ সংকটৰ বাবে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ব্যৱসায় বন্ধ, ২০০ কোটিৰ লোকচানৰ সন্মুখীন ৰপ্তানিকৰ্তাসকল

ভেনিজুৱেলাৰ সংকটৰ বাবে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ব্যৱসায় বন্ধ, ২০০ কোটিৰ লোকচানৰ সন্মুখীন ৰপ্তানিকৰ্তাসকল
ভাৰতৰ ঔষধ, সুৰক্ষা সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি এই অঞ্চললৈ ৰপ্তানি বিগত কিছুদিনত স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।
Published : January 10, 2026 at 1:32 PM IST
কানপুৰ: আমেৰিকা আৰু ভেনিজুৱেলাৰ মাজত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাৰ ফলত ভাৰতৰ ৰপ্তানিত ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি প্ৰকাশ কৰে উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে । ভাৰতে প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহলৈ ঔষধ, সুৰক্ষা সঁজুলি, আৰু খাদ্য সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰে, কিন্তু যোৱা কিছুদিনত এই ব্যৱসায় সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰপ্তানিকৰ্তাসকল এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ভাৰতীয় ৰপ্তানি সংস্থা ফেডাৰেচনৰ সহকাৰী সঞ্চালক আলোক শ্ৰীবাস্তৱে কয় যে ভাৰতৰ পৰা ভেনিজুৱেলালৈ বৃহৎ পৰিমাণৰ সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰপ্তানি কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ট’গো আৰু ব্ৰাজিলৰ দৰে চুবুৰীয়া দেশলৈ যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মিছে । এই দেশসমূহলৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ অক্ষমতাই ভাৰতীয় ৰপ্তানিকৰ্তাসকলক বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰপ্তানিকাৰকসকলৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
তেওঁৰ মতে, ভাৰতে বৰ্তমান এই অঞ্চললৈ ঔষধ, সুৰক্ষা সঁজুলি, ৰেডিমেড কাপোৰ, আৰু কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰে । তেওঁ লগতে কয়,"ভেনিজুৱেলালৈ ভাৰতৰ ৰপ্তানি তুলনামূলকভাৱে কম হ’লেও ব্ৰাজিল এখন ডাঙৰ বজাৰ । বৰ্তমান প্ৰায় ২০০ৰ পৰা ৫০০ কোটি টকাৰ অৰ্ডাৰ স্থগিত হৈ আছে । বছৰি ১০০০ কোটি টকাৰ সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰা হয় । প্ৰায় এমাহ ধৰি অৰ্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ হোৱা নাই, যাৰ ফলত প্ৰায় ২০০ কোটি টকাৰ লোকচান হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।"
শ্ৰীবাস্তৱে আৰু কয় যে ব্ৰাজিল এখন বৃহৎ বজাৰ, আৰু কানপুৰৰ পৰা বহু সামগ্ৰী পোনপটীয়াকৈ ব্ৰাজিললৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । ইয়াৰ ভিতৰত চামৰাৰ সামগ্ৰী, বেগ, জোতা আদি । ভেনিজুৱেলাৰ সংকটজনক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে বৰ্তমান অপেক্ষা কৰি চাব লাগিব ।
চামৰাৰ ব্যৱসায়ী প্ৰেৰণা ভাৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যৰ ৰপ্তানিকৰ্তাসকলে কেইবামাহো ধৰি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । ভেনিজুৱেলাৰ সংকটে তেওঁলোকৰ সমস্যা আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে, আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে চৰকাৰে সহায় আগবঢ়াব ।
চামৰা ৰপ্তানি পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মুখতাৰুল আমিনে পৰামৰ্শ দিয়ে যে ভেনিজুৱেলাৰ পৰিস্থিতিৰ পোহৰত ভাৰতীয় ৰপ্তানিকাৰকসকলে ট’গো আৰু ব্ৰাজিলৰ দৰে অন্যান্য দেশত নিজৰ প্ৰচেষ্টা কেন্দ্ৰীভূত কৰিব লাগে ।